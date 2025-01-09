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ROKETSAN mühendisinin ölümüne dair iddiaların ardından baba konuştu: 'Oğlum infaz edildi'
ROKETSAN mühendisinin ölümüne dair iddiaların ardından baba konuştu: 'Oğlum infaz edildi'
Sputnik Türkiye
Sodyum nitrat içerek hayatına son vermiş olabileceği iddia edilen ROKETSAN mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in babası emekli Polis Ahmet Yücel, oğlunun infaz... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T10:16+0300
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yusuf serdar yücel
mühendis
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ROKETSAN yazılım mühendisi olan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel, 4 Ocak 2024 Cumartesi günü evinde ölü bulunmuş ve intihar ettiğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Gencin, emekli polis babası Ahmet Yücel, oğlunun ölümünün ardından çok önemli iddialarda bulundu. Yücel'in "Oğlum intihar etmedi infaz edildi. İntihar edecek biri değil" sözleri dikkat çekti.'Silah zoruyla etkisiz hale getirildi'Baba Yücel, KRT ekranlarında "Oğlum intihar etmedi, infaz edildi. İntihar edecek biri değil" diyen Baba Yücel, "Mesleki yıllarımda beraber görev yaptığım konunun uzmanı arkadaşlarla baştan başa baktık. Bizim tahminimiz silah zoruyla etkisiz hale getirildiği ve ölümüne sebep olan madde poşetle yüzüne geçirilmiş. Görevinden dolayı kesin bir şekilde katledildiğine emin olduk. Evladımdan sır istemişler vermemiş. Sahte deliller üreterek algı operasyonu yapmaya başladılar" ifadelerini kullandı.Roketsan mühendisi nasıl öldü?Ankara'da Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'den arkadaşları bir süre haber alamamıştı. Arkadaşları ailesine ve polise haber vermesi üzerine gencin evine girilmiş, Yücel'in cansız bedeni bulunmuştu. Yapılan incelemede Yücel'in bir kimyasal karışım içerek intihar ettiği ileri sürülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/roketsan-muhendisinin-olumu-sodyum-nitrat-suphesi-ve-mercek-altina-alinan-borsa-islemleri-1092450796.html
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roketsan, yusuf serdar yücel, mühendis, ölüm, infaz
roketsan, yusuf serdar yücel, mühendis, ölüm, infaz

ROKETSAN mühendisinin ölümüne dair iddiaların ardından baba konuştu: 'Oğlum infaz edildi'

10:16 09.01.2025
© AAroketsan
roketsan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© AA
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Sodyum nitrat içerek hayatına son vermiş olabileceği iddia edilen ROKETSAN mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in babası emekli Polis Ahmet Yücel, oğlunun infaz edildiğini öne sürdü.
ROKETSAN yazılım mühendisi olan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel, 4 Ocak 2024 Cumartesi günü evinde ölü bulunmuş ve intihar ettiğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Gencin, emekli polis babası Ahmet Yücel, oğlunun ölümünün ardından çok önemli iddialarda bulundu. Yücel'in "Oğlum intihar etmedi infaz edildi. İntihar edecek biri değil" sözleri dikkat çekti.

'Silah zoruyla etkisiz hale getirildi'

Baba Yücel, KRT ekranlarında "Oğlum intihar etmedi, infaz edildi. İntihar edecek biri değil" diyen Baba Yücel, "Mesleki yıllarımda beraber görev yaptığım konunun uzmanı arkadaşlarla baştan başa baktık. Bizim tahminimiz silah zoruyla etkisiz hale getirildiği ve ölümüne sebep olan madde poşetle yüzüne geçirilmiş. Görevinden dolayı kesin bir şekilde katledildiğine emin olduk. Evladımdan sır istemişler vermemiş. Sahte deliller üreterek algı operasyonu yapmaya başladılar" ifadelerini kullandı.

Roketsan mühendisi nasıl öldü?

Ankara'da Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'den arkadaşları bir süre haber alamamıştı.
Arkadaşları ailesine ve polise haber vermesi üzerine gencin evine girilmiş, Yücel'in cansız bedeni bulunmuştu. Yapılan incelemede Yücel'in bir kimyasal karışım içerek intihar ettiği ileri sürülmüştü.
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