https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/unlu-rapciler-birbirlerine-girdi-sefo-reynmene-dava-acti-mafyavari-diye-sucladi-1092498917.html
Ünlü rapçiler birbirlerine girdi: Sefo, Reynmen'e dava açtı, 'mafyavari' diye suçladı
Ünlü rapçiler birbirlerine girdi: Sefo, Reynmen'e dava açtı, 'mafyavari' diye suçladı
Sputnik Türkiye
Üç yıl önce birlikte 'Bonita' şarkisine klip çeken ve düet yapan Sefo ve Reynmen karşı karşıya geldi. 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T14:42+0300
2025-01-09T14:42+0300
2025-01-09T14:44+0300
yaşam
sefo
reynmen
yusuf aktaş
dava
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Sefo olarak tanınan Seyfullah Sağır ve Reynmen olarak tanınan rapçi Yusuf Aktaş, 'Bonita' şarkısı nedeniyle davalık oldu. Sefo, sosyal medya hesabından Reynmen'i '"Bu mafyavari 'gelirlere çökme' tavrına karşı elimden gelen hukuki her şeyi yapacağım" diyerek suçladı. Gençler arasında çok sevilen iki rapçiyi karşı karşıya getiren olayda, ikili dört yıl önce Bonita şarkısına düet yapmış ve parçanın klibinde de birlikte oynamışlardı. Sefo olarak tanınan Seyfullah Sağır, Remymen olarak tanınan Yusuf Aktaş'a 'gelir' alamadığı nedeniyle dava açtığını sosyal medyasından duyurdu. Sefo, şarkının söz yazarı olduğunu hatta klibin parasını bile kendisinin ödediğini belirtirken, Reynmen'e ağır suçlamalarda da bulundu. Mafyavari gelirlere çökme tavrıSefo, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Reynmen ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.Sefo kimdir? Sefo adıyla tanınan Seyfullah Sağır, 27 yaşında. Mart 2018'de ilk şarkısı Yalan ile müzik kariyerine başladı. Rap müziğinde gençler arasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan şarkıcı aralarında Yalan, Pos, Derdi Ne, Toz Duman, Bilmem mi?, Bonita gibi bir çok şarkıya imza attı. Reynmen kimdir?Reynmen adıyla meşhur olan Yusuf Aktaş ise 30 yaşında. Youtuber olarak tanınan Reynmen de bir çok rap şarkısını hem yazdı hem de seslendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/unlu-rapci-sagopa-kajmer-menajeriyle-ev-yuzunden-karsi-karsiya-geldi-mesajlar-ortaya-cikti-1090925009.html
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Ünlü rapçiler birbirlerine girdi: Sefo, Reynmen'e dava açtı, 'mafyavari' diye suçladı
14:42 09.01.2025 (güncellendi: 14:44 09.01.2025)
Üç yıl önce birlikte 'Bonita' şarkisine klip çeken ve düet yapan Sefo ve Reynmen karşı karşıya geldi.
Sefo olarak tanınan Seyfullah Sağır ve Reynmen olarak tanınan rapçi Yusuf Aktaş, 'Bonita' şarkısı nedeniyle davalık oldu. Sefo, sosyal medya hesabından Reynmen'i '"Bu mafyavari 'gelirlere çökme' tavrına karşı elimden gelen hukuki her şeyi yapacağım" diyerek suçladı.
Gençler arasında çok sevilen iki rapçiyi karşı karşıya getiren olayda, ikili dört yıl önce Bonita şarkısına düet yapmış ve parçanın klibinde de birlikte oynamışlardı. Sefo olarak tanınan Seyfullah Sağır, Remymen olarak tanınan Yusuf Aktaş'a 'gelir' alamadığı nedeniyle dava açtığını sosyal medyasından duyurdu. Sefo, şarkının söz yazarı olduğunu hatta klibin parasını bile kendisinin ödediğini belirtirken, Reynmen'e ağır suçlamalarda da bulundu.
Mafyavari gelirlere çökme tavrı
Sefo, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
İşlerin bu noktaya gelmesinden dolayı üzgünüm. Böyle planlamamıştık, böyle konuşmamıştık, ama böyle oldu.""2,5 senedir, sözlerini yazıp söylediğim, klibini bile kendi cebimden çektiğim 'Bonita' şarkısının gelirlerinden tek bir ödeme almadım. Yeri gelince haktan hukuktan bahsederler ama en iyi onlar yer. 3-5 ne kadar olduğunu bilmiyorum ve umurumda da değil. Ancak bu mafyavari 'gelirlere çökme' tavrına karşı elimden gelen hukuki her şeyi yapacağım."
Reynmen ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.
Sefo adıyla tanınan Seyfullah Sağır, 27 yaşında. Mart 2018'de ilk şarkısı Yalan ile müzik kariyerine başladı. Rap müziğinde gençler arasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan şarkıcı aralarında Yalan, Pos, Derdi Ne, Toz Duman, Bilmem mi?, Bonita gibi bir çok şarkıya imza attı.
Reynmen adıyla meşhur olan Yusuf Aktaş ise 30 yaşında. Youtuber olarak tanınan Reynmen de bir çok rap şarkısını hem yazdı hem de seslendirdi.