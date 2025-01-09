Ünlü rapçiler birbirlerine girdi: Sefo, Reynmen'e dava açtı, 'mafyavari' diye suçladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'ABD, hedefine ulaşabilmek için her türlü mekanizmayı kullanabilir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yabancı hakemin futbola maliyeti’
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Eyüp Aksu: 'Çözüm taksi sayısının artışında değil. Çözüm, tarifelerin iyileştirilmesinde'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknoloji 30-40 yıl sonra nerelere evrilecek?
14:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem fırtınası yaşanıyor' diyerek riskli yerleri açıkladı
15:10
3 dk
SESLİ HABER
11 dakika boyunca ölü kaldı: Yaşadıklarını anlattı
15:24
2 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizlerinde güncelleme: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?
15:36
2 dk
SESLİ HABER
Doğum saati başvurularında patlama: CİMER'den nasıl öğrenilir?
15:46
2 dk
SESLİ HABER
Dünyada 4 ölüm gerçekleşti: Norovirüs'ten nasıl korunulur?
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Türkiye’nin oradaki devletçik projesine müdahale etmesini istemiyorlar’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
17:44
3 dk
SESLİ HABER
Bu bitki türü sadece Türkiye'de görülüyor
17:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Puşkov: Trump, İngiltere Başbakanı’nın değişmesini istiyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Radyo Sputnik gündeme getirdi, ilk hamle geldi: Ruhi Su Sokağı
18:25
2 dk
SESLİ HABER
Maduro, Venezüella’da şiddet çıkarmak isteyen militanların yakalandığını duyurdu: Üçü Ukrayna'dan
18:34
2 dk
SESLİ HABER
Danimarka Krallığı'ndan Trump'a armalı Grönland göndermesi
18:42
2 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye'nin çıkarına olanlar bizim de çıkarımızadır
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Anayasa Mahkemesi’nin açılım döneminde verdiği karar yumuşama zemini oluşturmak için verilmiş bir karardır’
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
DEM Parti heyetinden Edirne ziyareti: ‘Demirtaş faktörü daha çok konuşulacak’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
'3294 sayılı kanuna göre, ülke nüfusunun büyük bir kısmı muhtaç duruma düşmüş durumda'
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ambulans hizmetlerine uygunluk belgesi zorunluluğu getirildi
12:05
84 dk
HABER MASASI
Z kuşağından X kuşağına: Kuşaklar arası hobi tercihleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
44 dk
ANKARA FARKI
'Yeni açılım' sürecinde neler oluyor?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/unlu-rapciler-birbirlerine-girdi-sefo-reynmene-dava-acti-mafyavari-diye-sucladi-1092498917.html
Ünlü rapçiler birbirlerine girdi: Sefo, Reynmen'e dava açtı, 'mafyavari' diye suçladı
Ünlü rapçiler birbirlerine girdi: Sefo, Reynmen'e dava açtı, 'mafyavari' diye suçladı
Sputnik Türkiye
Üç yıl önce birlikte 'Bonita' şarkisine klip çeken ve düet yapan Sefo ve Reynmen karşı karşıya geldi. 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T14:42+0300
2025-01-09T14:44+0300
yaşam
sefo
reynmen
yusuf aktaş
dava
tazminat davası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/08/1054525383_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_b7997eb1cb94aa7df7f3032db8659dd4.jpg
Sefo olarak tanınan Seyfullah Sağır ve Reynmen olarak tanınan rapçi Yusuf Aktaş, 'Bonita' şarkısı nedeniyle davalık oldu. Sefo, sosyal medya hesabından Reynmen'i '"Bu mafyavari 'gelirlere çökme' tavrına karşı elimden gelen hukuki her şeyi yapacağım" diyerek suçladı. Gençler arasında çok sevilen iki rapçiyi karşı karşıya getiren olayda, ikili dört yıl önce Bonita şarkısına düet yapmış ve parçanın klibinde de birlikte oynamışlardı. Sefo olarak tanınan Seyfullah Sağır, Remymen olarak tanınan Yusuf Aktaş'a 'gelir' alamadığı nedeniyle dava açtığını sosyal medyasından duyurdu. Sefo, şarkının söz yazarı olduğunu hatta klibin parasını bile kendisinin ödediğini belirtirken, Reynmen'e ağır suçlamalarda da bulundu. Mafyavari gelirlere çökme tavrıSefo, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Reynmen ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.Sefo kimdir? Sefo adıyla tanınan Seyfullah Sağır, 27 yaşında. Mart 2018'de ilk şarkısı Yalan ile müzik kariyerine başladı. Rap müziğinde gençler arasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan şarkıcı aralarında Yalan, Pos, Derdi Ne, Toz Duman, Bilmem mi?, Bonita gibi bir çok şarkıya imza attı. Reynmen kimdir?Reynmen adıyla meşhur olan Yusuf Aktaş ise 30 yaşında. Youtuber olarak tanınan Reynmen de bir çok rap şarkısını hem yazdı hem de seslendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/unlu-rapci-sagopa-kajmer-menajeriyle-ev-yuzunden-karsi-karsiya-geldi-mesajlar-ortaya-cikti-1090925009.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/08/1054525383_107:0:654:410_1920x0_80_0_0_0c5e1557fefe268dddc2b2f9cb14b6b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
reynmen ve sefo neden davalık oldu, reynmen kimdir, sefo kimdir, reynmen sefo bonita şarkısı, sefo reynmen'e dava açtı, sefo reynmene neden dava açtı, sefo ne dedi, bonita şarkısı iki rapçi,
reynmen ve sefo neden davalık oldu, reynmen kimdir, sefo kimdir, reynmen sefo bonita şarkısı, sefo reynmen'e dava açtı, sefo reynmene neden dava açtı, sefo ne dedi, bonita şarkısı iki rapçi,

Ünlü rapçiler birbirlerine girdi: Sefo, Reynmen'e dava açtı, 'mafyavari' diye suçladı

14:42 09.01.2025 (güncellendi: 14:44 09.01.2025)
© DHAReynmen, Yusuf Aktaş
Reynmen, Yusuf Aktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© DHA
Abone ol
Üç yıl önce birlikte 'Bonita' şarkisine klip çeken ve düet yapan Sefo ve Reynmen karşı karşıya geldi.
Sefo olarak tanınan Seyfullah Sağır ve Reynmen olarak tanınan rapçi Yusuf Aktaş, 'Bonita' şarkısı nedeniyle davalık oldu. Sefo, sosyal medya hesabından Reynmen'i '"Bu mafyavari 'gelirlere çökme' tavrına karşı elimden gelen hukuki her şeyi yapacağım" diyerek suçladı.
Gençler arasında çok sevilen iki rapçiyi karşı karşıya getiren olayda, ikili dört yıl önce Bonita şarkısına düet yapmış ve parçanın klibinde de birlikte oynamışlardı. Sefo olarak tanınan Seyfullah Sağır, Remymen olarak tanınan Yusuf Aktaş'a 'gelir' alamadığı nedeniyle dava açtığını sosyal medyasından duyurdu. Sefo, şarkının söz yazarı olduğunu hatta klibin parasını bile kendisinin ödediğini belirtirken, Reynmen'e ağır suçlamalarda da bulundu.
© DHASefo
Sefo - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
Sefo
© DHA

Mafyavari gelirlere çökme tavrı

Sefo, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
İşlerin bu noktaya gelmesinden dolayı üzgünüm. Böyle planlamamıştık, böyle konuşmamıştık, ama böyle oldu.""2,5 senedir, sözlerini yazıp söylediğim, klibini bile kendi cebimden çektiğim 'Bonita' şarkısının gelirlerinden tek bir ödeme almadım. Yeri gelince haktan hukuktan bahsederler ama en iyi onlar yer. 3-5 ne kadar olduğunu bilmiyorum ve umurumda da değil. Ancak bu mafyavari 'gelirlere çökme' tavrına karşı elimden gelen hukuki her şeyi yapacağım."
Reynmen ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Sefo kimdir?

Sefo adıyla tanınan Seyfullah Sağır, 27 yaşında. Mart 2018'de ilk şarkısı Yalan ile müzik kariyerine başladı. Rap müziğinde gençler arasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan şarkıcı aralarında Yalan, Pos, Derdi Ne, Toz Duman, Bilmem mi?, Bonita gibi bir çok şarkıya imza attı.

Reynmen kimdir?

Reynmen adıyla meşhur olan Yusuf Aktaş ise 30 yaşında. Youtuber olarak tanınan Reynmen de bir çok rap şarkısını hem yazdı hem de seslendirdi.
Sagopa Kajmer - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
YAŞAM
Ünlü rapçi Sagopa Kajmer, menajeriyle 'ev yüzünden' karşı karşıya geldi: Mesajlar ortaya çıktı
28 Kasım 2024, 13:14

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала