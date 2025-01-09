https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/unlu-rapciler-birbirlerine-girdi-sefo-reynmene-dava-acti-mafyavari-diye-sucladi-1092498917.html

Ünlü rapçiler birbirlerine girdi: Sefo, Reynmen'e dava açtı, 'mafyavari' diye suçladı

Ünlü rapçiler birbirlerine girdi: Sefo, Reynmen'e dava açtı, 'mafyavari' diye suçladı

Sputnik Türkiye

Üç yıl önce birlikte 'Bonita' şarkisine klip çeken ve düet yapan Sefo ve Reynmen karşı karşıya geldi. 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T14:42+0300

2025-01-09T14:42+0300

2025-01-09T14:44+0300

yaşam

sefo

reynmen

yusuf aktaş

dava

tazminat davası

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Sefo olarak tanınan Seyfullah Sağır ve Reynmen olarak tanınan rapçi Yusuf Aktaş, 'Bonita' şarkısı nedeniyle davalık oldu. Sefo, sosyal medya hesabından Reynmen'i '"Bu mafyavari 'gelirlere çökme' tavrına karşı elimden gelen hukuki her şeyi yapacağım" diyerek suçladı. Gençler arasında çok sevilen iki rapçiyi karşı karşıya getiren olayda, ikili dört yıl önce Bonita şarkısına düet yapmış ve parçanın klibinde de birlikte oynamışlardı. Sefo olarak tanınan Seyfullah Sağır, Remymen olarak tanınan Yusuf Aktaş'a 'gelir' alamadığı nedeniyle dava açtığını sosyal medyasından duyurdu. Sefo, şarkının söz yazarı olduğunu hatta klibin parasını bile kendisinin ödediğini belirtirken, Reynmen'e ağır suçlamalarda da bulundu. Mafyavari gelirlere çökme tavrıSefo, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Reynmen ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.Sefo kimdir? Sefo adıyla tanınan Seyfullah Sağır, 27 yaşında. Mart 2018'de ilk şarkısı Yalan ile müzik kariyerine başladı. Rap müziğinde gençler arasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan şarkıcı aralarında Yalan, Pos, Derdi Ne, Toz Duman, Bilmem mi?, Bonita gibi bir çok şarkıya imza attı. Reynmen kimdir?Reynmen adıyla meşhur olan Yusuf Aktaş ise 30 yaşında. Youtuber olarak tanınan Reynmen de bir çok rap şarkısını hem yazdı hem de seslendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/unlu-rapci-sagopa-kajmer-menajeriyle-ev-yuzunden-karsi-karsiya-geldi-mesajlar-ortaya-cikti-1090925009.html

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