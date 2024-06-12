https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/dink-suikastinin-tetikcisi-ogun-samast-icin-mutalaa-aciklandi-adliyeden-tespih-sallayarak-cikti-1084758372.html

Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast için mütalaa açıklandı: Adliyeden tespih sallayarak çıktı

Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast için mütalaa açıklandı: Adliyeden tespih sallayarak çıktı

Sputnik Türkiye

Hrant Dink cinayeti davasında önemli bir gelişme yaşandı. Katil zanlısı Ogün Samast'ın da yargılandığı davanın savcısı, zaman aşımı gerekçesiyle davanın... 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T12:16+0300

2024-06-12T12:16+0300

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türkiye

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Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, tahliyesinin ardından "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçlamasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasına SEGBİS üzerinden katıldı. Duruşma sonrası adliyeden tespih sallayarak çıkması dikkat çekti ve tepki topladı.Savcıdan zaman aşımı talebiDavanın savcısı, zaman aşımı süresinin dolduğunu belirterek davanın düşürülmesini talep etti. Bu gelişme, davayı yakından takip edenler arasında büyük yankı uyandırdı. Hrant Dink'in ailesi ve avukatları, bu talebe karşı çıkarken, davanın adil bir şekilde sonuçlanması için mücadele edeceklerini belirtti.Tespi̇h sallayarak çıktıDuruşma savcısı mahkemeye sunduğu mütalaada aralarında Samast'ın da bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesi talebinde bulundu.Duruşmada savunma yapan Ogün Samast da mütalaaya katıldığını ve bir diyeceğinin olmadığını ifade etti.16 Ekim'e ertelenen duruşmada savunma yaptıktan sonra adliyeden tespih sallayarak çıkan Samast, kendisini bekleyen otomobile binerek adliyeden ayrıldı.Hrant Dink davası Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de Agos gazetesinin önünde suikasta uğramıştı. Ogün Samast, cinayetin tetikçisi olarak tutuklanmış ve yargılanmıştı. Yıllardır süren dava, Türkiye'de adalet ve insan hakları konusunda sembol haline gelmiş durumda.

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