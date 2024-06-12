https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/dink-suikastinin-tetikcisi-ogun-samast-icin-mutalaa-aciklandi-adliyeden-tespih-sallayarak-cikti-1084758372.html
Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast için mütalaa açıklandı: Adliyeden tespih sallayarak çıktı
Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast için mütalaa açıklandı: Adliyeden tespih sallayarak çıktı
Sputnik Türkiye
Hrant Dink cinayeti davasında önemli bir gelişme yaşandı. Katil zanlısı Ogün Samast'ın da yargılandığı davanın savcısı, zaman aşımı gerekçesiyle davanın... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T12:16+0300
2024-06-12T12:16+0300
2024-06-12T12:24+0300
türkiye
hrant dink
hrant dink cinayeti
hrant dink vakfı
hrant dink suikasti
ogün samast
dava
karar
mütalaa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/06/1081438833_0:26:2844:1626_1920x0_80_0_0_b45fd6057528cdf4af86d32f174090ab.jpg
Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, tahliyesinin ardından "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçlamasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasına SEGBİS üzerinden katıldı. Duruşma sonrası adliyeden tespih sallayarak çıkması dikkat çekti ve tepki topladı.Savcıdan zaman aşımı talebiDavanın savcısı, zaman aşımı süresinin dolduğunu belirterek davanın düşürülmesini talep etti. Bu gelişme, davayı yakından takip edenler arasında büyük yankı uyandırdı. Hrant Dink'in ailesi ve avukatları, bu talebe karşı çıkarken, davanın adil bir şekilde sonuçlanması için mücadele edeceklerini belirtti.Tespi̇h sallayarak çıktıDuruşma savcısı mahkemeye sunduğu mütalaada aralarında Samast'ın da bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesi talebinde bulundu.Duruşmada savunma yapan Ogün Samast da mütalaaya katıldığını ve bir diyeceğinin olmadığını ifade etti.16 Ekim'e ertelenen duruşmada savunma yaptıktan sonra adliyeden tespih sallayarak çıkan Samast, kendisini bekleyen otomobile binerek adliyeden ayrıldı.Hrant Dink davası Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de Agos gazetesinin önünde suikasta uğramıştı. Ogün Samast, cinayetin tetikçisi olarak tutuklanmış ve yargılanmıştı. Yıllardır süren dava, Türkiye'de adalet ve insan hakları konusunda sembol haline gelmiş durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/ak-parti-guzelyurt-genclik-kollari-baskani-okan-yalcin-trafik-kazasinda-hayatini-kaybetti-1084753630.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/06/1081438833_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_6355deeadfadb097e1f6227281c52048.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hrant dink, hrant dink cinayeti, hrant dink vakfı, hrant dink suikasti, ogün samast, dava, karar, mütalaa
hrant dink, hrant dink cinayeti, hrant dink vakfı, hrant dink suikasti, ogün samast, dava, karar, mütalaa
Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast için mütalaa açıklandı: Adliyeden tespih sallayarak çıktı
12:16 12.06.2024 (güncellendi: 12:24 12.06.2024)
Hrant Dink cinayeti davasında önemli bir gelişme yaşandı. Katil zanlısı Ogün Samast'ın da yargılandığı davanın savcısı, zaman aşımı gerekçesiyle davanın düşmesini talep etti. Duruşma sonrası Ogün Samast'ın adliyeden tespih sallayarak çıkması dikkat çekti.
Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, tahliyesinin ardından "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçlamasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasına SEGBİS üzerinden katıldı. Duruşma sonrası adliyeden tespih sallayarak çıkması dikkat çekti ve tepki topladı.
Savcıdan zaman aşımı talebi
Davanın savcısı, zaman aşımı süresinin dolduğunu belirterek davanın düşürülmesini talep etti. Bu gelişme, davayı yakından takip edenler arasında büyük yankı uyandırdı. Hrant Dink'in ailesi ve avukatları, bu talebe karşı çıkarken, davanın adil bir şekilde sonuçlanması için mücadele edeceklerini belirtti.
Duruşma savcısı mahkemeye sunduğu mütalaada aralarında Samast'ın da bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesi talebinde bulundu.
Duruşmada savunma yapan Ogün Samast da mütalaaya katıldığını ve bir diyeceğinin olmadığını ifade etti.
16 Ekim'e ertelenen duruşmada savunma yaptıktan sonra adliyeden tespih sallayarak çıkan Samast, kendisini bekleyen otomobile binerek adliyeden ayrıldı.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de Agos gazetesinin önünde suikasta uğramıştı. Ogün Samast, cinayetin tetikçisi olarak tutuklanmış ve yargılanmıştı. Yıllardır süren dava, Türkiye'de adalet ve insan hakları konusunda sembol haline gelmiş durumda.