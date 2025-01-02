https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/yesim-salkimdan-acun-ilicaliya-sert-tepki-umarim-bu-sana-ders-olmustur-1092294073.html

Yeşim Salkım'dan Acun Ilıcalı'ya sert tepki: 'Umarım bu sana ders olmuştur'

Yeşim Salkım'dan Acun Ilıcalı'ya sert tepki: 'Umarım bu sana ders olmuştur'

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programını eleştiri yağmuruna tuttu. Salkım, programa konuk olan Burak Kut'un değerinin yeterince... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T17:13+0300

2025-01-02T17:13+0300

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türkiye

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90'lı yılların popüler isimlerinden Yeşim Salkım, iş insanı Acun Ilıcalı'nın programını eleştirdi.2025 O Ses Türkiye programında Hadise'nin Diyarbakır'da cinayete kurban giden Narin'e ithaf ettiği 'Sıfır Tolerans' şarkısı gündemdeki yerini korurken Yeşim Salkım'dan programa farklı bir eleştiri daha geldi. Salkım, programa konuk olan Burak Kut'un değerinin yeterince bilinmediğini belirterek iş insanı Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi.Sosyal medya hesabından yanıt veren Yeşim Salkım ''Burak Kut’un kıymetini anlamanız için O Ses Türkiye Yılbaşı Özel mi çıkması gerekiyordu? Ne varsa 90'larda var derken boşuna mı dedik Acun Ilıcalı ama sen yaptın yıllarca olmadık insanları seyrettirdin kanalında insanlara umarım bu da sana ders olmuştur. Çay bile demlenince içilir unutma 90‘lar gerçeğini Yonca Evcimik, Demet Sağıroğlu, Emel Müftüoğlu, Çelik, İzel ve Askın Nur Yengi, ben hepimiz listeleri alt üst ederken halen hepsinden çok çok iyi olduğumuzun kanıtıdır bu. Bravo Burak Kut şarkı böyle söylenir, dans kareografi de böyle yapılır. Bebeleri pistten alın ayrıca Tarık Sezer orkestrası koca bir alkış, vokaller muazzam, dansçılar da tebrikler demek ki soyunmadan da oluyormuş'' açıklamasında bulundu.

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