https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/new-york-mahkemesinden-trump-icin-kosulsuz-saliverme-karari--1092552754.html

New York Mahkemesi'nden Trump için 'koşulsuz salıverme' kararı

New York Mahkemesi'nden Trump için 'koşulsuz salıverme' kararı

Sputnik Türkiye

New York Mahkemesi, 'ticari belgelerde sahtecilik' davasında Trump'a hapis veya para cezası vermedi. 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T19:37+0300

2025-01-10T19:37+0300

2025-01-10T19:36+0300

dünya

abd

donald trump

new york

mahkeme

karar

sputnik

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Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, New York Mahkemesi ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ‘ticari belgelerde sahtecilik’ davasında ‘koşulsuz salıverme’ kararı verdi.Mahkeme yargıcı, “Şu anda iddianamede yer alan 34 suçlamanın tamamı için bu kararı (koşulsuz salıverme) veriyorum” dedi.‘Koşulsuz salıverme’, mahkumiyetin yürürlükte kalacağı, ancak davanın cezasız olarak düşeceği, yani Trump'ın ne hapis ne de para cezasıyla karşı karşıya kalmayacağı anlamına geliyor. Trump bu karara göre ‘koşulsuz olarak serbest bırakılmış’ olsa da 'hüküm giymiş' ilk başkan olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/abd-yuksek-mahkemesi-trumpin-sus-payi-davasinda-ceza-durusmasini-erteleme-talebini-reddetti-1092532157.html

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