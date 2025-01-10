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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/new-york-mahkemesinden-trump-icin-kosulsuz-saliverme-karari--1092552754.html
New York Mahkemesi'nden Trump için 'koşulsuz salıverme' kararı
New York Mahkemesi'nden Trump için 'koşulsuz salıverme' kararı
Sputnik Türkiye
New York Mahkemesi, 'ticari belgelerde sahtecilik' davasında Trump'a hapis veya para cezası vermedi. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T19:37+0300
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Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, New York Mahkemesi ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ‘ticari belgelerde sahtecilik’ davasında ‘koşulsuz salıverme’ kararı verdi.Mahkeme yargıcı, “Şu anda iddianamede yer alan 34 suçlamanın tamamı için bu kararı (koşulsuz salıverme) veriyorum” dedi.‘Koşulsuz salıverme’, mahkumiyetin yürürlükte kalacağı, ancak davanın cezasız olarak düşeceği, yani Trump'ın ne hapis ne de para cezasıyla karşı karşıya kalmayacağı anlamına geliyor. Trump bu karara göre ‘koşulsuz olarak serbest bırakılmış’ olsa da 'hüküm giymiş' ilk başkan olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/abd-yuksek-mahkemesi-trumpin-sus-payi-davasinda-ceza-durusmasini-erteleme-talebini-reddetti-1092532157.html
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abd, donald trump, new york, mahkeme, karar, sputnik
abd, donald trump, new york, mahkeme, karar, sputnik

New York Mahkemesi'nden Trump için 'koşulsuz salıverme' kararı

19:37 10.01.2025
© AA / Fatih AktaşEski ABD Başkanı Donald Trump
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AA / Fatih Aktaş
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New York Mahkemesi, 'ticari belgelerde sahtecilik' davasında Trump'a hapis veya para cezası vermedi.
Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, New York Mahkemesi ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ‘ticari belgelerde sahtecilik’ davasında ‘koşulsuz salıverme’ kararı verdi.
Mahkeme yargıcı, “Şu anda iddianamede yer alan 34 suçlamanın tamamı için bu kararı (koşulsuz salıverme) veriyorum” dedi.
‘Koşulsuz salıverme’, mahkumiyetin yürürlükte kalacağı, ancak davanın cezasız olarak düşeceği, yani Trump'ın ne hapis ne de para cezasıyla karşı karşıya kalmayacağı anlamına geliyor. Trump bu karara göre ‘koşulsuz olarak serbest bırakılmış’ olsa da 'hüküm giymiş' ilk başkan olacak.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
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ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın 'sus payı' davasında ceza duruşmasını erteleme talebini reddetti
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