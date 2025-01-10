https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/masterchef-turkiye-2024te-ilk-finalist-belli-oldu-1092521015.html

MasterChef Türkiye 2024'te ilk finalist belli oldu

MasterChef Türkiye 2024'te ilk finalist belli oldu

Sputnik Türkiye

MasterChef Türkiye 2024'te finale doğru heyecan dorukta! Eda, Kerem, Semih ve Onur’un mücadele ettiği gecede, şeflerden 85 puan alan Onur, ilk finalist oldu... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

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MasterChef Türkiye 2024’te bu akşam Eda, Kerem, Onur ve Semih arasında nefes kesen bir mücadele yaşandı. Yarışmacılar, şeflerin beğenisi için tüm hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda, en yüksek puanı alan Onur, adını ilk finalist olarak yazdırmayı başardı.Onur Üresin: MasterChef’in i̇lk finalisti16 yaşından beri aşçılık yapan Onur Üresin, Turizm Otelcilik mezunu. Henüz 19 yaşındayken İngiltere’ye yerleşen ve orada mesleki kariyerini sürdüren Onur, geçmişte birçok ödüle layık görüldü.Onur’un tutkulu ve yaratıcı yaklaşımı, onu MasterChef’te zirveye taşıyan en büyük etkenlerden biri oldu.İkinci finalist ne zaman belli olacak?MasterChef Türkiye 2024’te ikinci finalist, 10 Ocak 2025 Cuma akşamı yapılacak mücadeleyle belirlenecek. Büyük finale ise 11 Ocak 2025 Cumartesi günü ulaşılacak ve şampiyon o gece açıklanacak.Yarışma heyecanı artarken, gözler Eda, Kerem ve Semih’in şeflerden alacağı puanlara çevrildi. Şampiyonluk kupasına uzanmak için herkes sınırlarını zorluyor.MasterChef Türkiye’nin heyecan dolu final süreci

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