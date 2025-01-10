Los Angeles yangınının öncesi ve sonrası fotoğrafları felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınından sonra çekilen fotoğraflar ile geçmiş dönemdeki uydu görsellerinin karşılaştırması yangının etkilerinin boyutunu gözler önüne serdi.
ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınından sonra çekilen fotoğraflar ile geçmiş dönemdeki uydu görsellerinin karşılaştırması yangının etkilerinin boyutunu gözler önüne serdi.
Los Angeles'taki orman yangını yerleşim yerlerinde devam ederken Los Angeles Adli Tabip Ofisi, yangınlarda en az 10 kişinin öldüğünü doğruladı.
Los Angeles'taki orman yangını yerleşim yerlerinde devam ederken Los Angeles Adli Tabip Ofisi, yangınlarda en az 10 kişinin öldüğünü doğruladı.
En son yerleşim yerlerindeki yangın musluklarında su olmaması, şiddetli eleştirilerin merkezinde yer alırken seçilmiş yerel yöneticilerde eleştirilerden payını alıyor.
En son yerleşim yerlerindeki yangın musluklarında su olmaması, şiddetli eleştirilerin merkezinde yer alırken seçilmiş yerel yöneticilerde eleştirilerden payını alıyor.
Yetkililere göre, Hollywood Hills'te çıkan yangın da dahil olmak üzere Los Angeles bölgesindeki yangınlar, geniş bir alanı küle çevirirken yaklaşık 179 bin kişiye tahliye emri verildi.
Yetkililere göre, Hollywood Hills'te çıkan yangın da dahil olmak üzere Los Angeles bölgesindeki yangınlar, geniş bir alanı küle çevirirken yaklaşık 179 bin kişiye tahliye emri verildi.
Kaliforniya eyaletinde şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangınlarının ekonomiye verdiği zarar tahmini olarak 135-150 milyar dolar.
Kaliforniya eyaletinde şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangınlarının ekonomiye verdiği zarar tahmini olarak 135-150 milyar dolar.