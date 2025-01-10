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Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi: 'Tutuklanma riskiniz var'
Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi: 'Tutuklanma riskiniz var'
Sputnik Türkiye
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles'ta yangınlar sürerken, kentin bazı bölgelerine geceleri sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağa göre, tüm... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T22:33+0300
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles'ta yangınlar sürerken, kentin bazı bölgelerine geceleri sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Los Angeles'ın Palisades ve Eaton bölgelerindeki tüm zorunlu tahliye bölgelerinde yerel saat ile 18.00 ila sabah 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 'Tutuklanma riskiniz var'Los Angeles şerifi Robert Luna, sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamasında , "Bu etkilenen bölgelerde bulunmanız mümkün değil. Eğer orada olursanız, tutuklanma riskiniz var" ifadelerinde bulundu. Ayrıca Luna, sokağa çıkma yasağının amacının kamu güvenliğini artırmak, mülkü korumak ve sakinler tarafından tahliye edilen bölgelerde herhangi bir hırsızlık veya yağmayı önlemek olduğunu söyledi.
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Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi: 'Tutuklanma riskiniz var'

22:33 10.01.2025
© AP Photo / Ethan SwopeWater is dropped by helicopter on the burning Sunset Fire in the Hollywood Hills section of Los Angeles, Wednesday, Jan. 8, 2025.
Water is dropped by helicopter on the burning Sunset Fire in the Hollywood Hills section of Los Angeles, Wednesday, Jan. 8, 2025. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Ethan Swope
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles'ta yangınlar sürerken, kentin bazı bölgelerine geceleri sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağa göre, tüm zorunlu tahliye bölgelerinde akşam 18.00 ile sabah 06,00 arasında sokağa çıkma yasağı emri yürürlükte olacak.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles'ta yangınlar sürerken, kentin bazı bölgelerine geceleri sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Los Angeles'ın Palisades ve Eaton bölgelerindeki tüm zorunlu tahliye bölgelerinde yerel saat ile 18.00 ila sabah 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

'Tutuklanma riskiniz var'

Los Angeles şerifi Robert Luna, sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamasında , "Bu etkilenen bölgelerde bulunmanız mümkün değil. Eğer orada olursanız, tutuklanma riskiniz var" ifadelerinde bulundu. Ayrıca Luna, sokağa çıkma yasağının amacının kamu güvenliğini artırmak, mülkü korumak ve sakinler tarafından tahliye edilen bölgelerde herhangi bir hırsızlık veya yağmayı önlemek olduğunu söyledi.
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