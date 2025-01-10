https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/los-angelesta-sokaga-cikma-yasagi-ilan-edildi-tutuklanma-riskiniz-var-1092555445.html

Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi: 'Tutuklanma riskiniz var'

Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi: 'Tutuklanma riskiniz var'

Sputnik Türkiye

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles'ta yangınlar sürerken, kentin bazı bölgelerine geceleri sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağa göre, tüm... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T22:33+0300

2025-01-10T22:33+0300

2025-01-10T22:33+0300

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sokağa çıkma yasağı

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles'ta yangınlar sürerken, kentin bazı bölgelerine geceleri sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Los Angeles'ın Palisades ve Eaton bölgelerindeki tüm zorunlu tahliye bölgelerinde yerel saat ile 18.00 ila sabah 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 'Tutuklanma riskiniz var'Los Angeles şerifi Robert Luna, sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamasında , "Bu etkilenen bölgelerde bulunmanız mümkün değil. Eğer orada olursanız, tutuklanma riskiniz var" ifadelerinde bulundu. Ayrıca Luna, sokağa çıkma yasağının amacının kamu güvenliğini artırmak, mülkü korumak ve sakinler tarafından tahliye edilen bölgelerde herhangi bir hırsızlık veya yağmayı önlemek olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/los-angeles-yanginini-cantayla-sondurme-goruntuleri-gundem-olmustu-itfaiye-departmaninin-butcesi-1092519475.html

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yangın, yangın söndürme, yangın felaketi, los angeles, abd, sokağa çıkma kısıtlaması, sokağa çıkma yasağı