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Köprü ve otoyol ücretlerine büyük zam ortaya çıktı: Yeni tarifeyi bir banka duyurdu
Köprü ve otoyol ücretlerine büyük zam ortaya çıktı: Yeni tarifeyi bir banka duyurdu
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün otoyol geçiş ücretlerine zam geleceğini açıkladı. Yeni yılla birlikte birçok kalemde artış yaşanırken... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T17:15+0300
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Yeni yıl itibarıyla birçok alanda olduğu gibi köprü ve otoyol geçiş ücretlerine de zam bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dün katıldığı bir canlı yayında, köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zamla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi. Sürücülerin en çok merak ettiği yeni tarifeler, özel bir bankanın internet sitesindeki bir blog yazısıyla ortaya çıktı.Ağustos 2024’te zamlanan otoyol ve köprü geçiş ücretlerine, 2025 yılı için yüzde 43.93 oranında bir artış daha yapılacak. Bu zam, özellikle uzun mesafeli otoyollarda yolculuk yapan sürücüler için önemli maliyet artışları anlamına geliyor.Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu?Özel bankanın yayımladığı verilere göre, 2025 yılı için köprü ve otoyol geçiş ücretleri şu şekilde:2025 köprü ve otoyol zammıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/en-dusuk-emekli-maasi-teklifi-tbmmde-zamli-maaslar-ne-zaman-odenecek-1092545461.html
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Köprü ve otoyol ücretlerine büyük zam ortaya çıktı: Yeni tarifeyi bir banka duyurdu

17:15 10.01.2025 (güncellendi: 17:17 10.01.2025)
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Boğaz Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün otoyol geçiş ücretlerine zam geleceğini açıkladı. Yeni yılla birlikte birçok kalemde artış yaşanırken köprü ve otoyol ücretlerinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Özel bir bankanın internet sitesinde 2025 yılına ait geçiş ücretleri yayımlandı. Yeni tarifeler milyonlarca sürücüyü etkileyecek.
Yeni yıl itibarıyla birçok alanda olduğu gibi köprü ve otoyol geçiş ücretlerine de zam bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dün katıldığı bir canlı yayında, köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zamla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi. Sürücülerin en çok merak ettiği yeni tarifeler, özel bir bankanın internet sitesindeki bir blog yazısıyla ortaya çıktı.
Ağustos 2024’te zamlanan otoyol ve köprü geçiş ücretlerine, 2025 yılı için yüzde 43.93 oranında bir artış daha yapılacak. Bu zam, özellikle uzun mesafeli otoyollarda yolculuk yapan sürücüler için önemli maliyet artışları anlamına geliyor.

Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu?

Özel bankanın yayımladığı verilere göre, 2025 yılı için köprü ve otoyol geçiş ücretleri şu şekilde:
Osmangazi Köprüsü: 798 TL
15 Temmuz Şehitler Köprüsü: 47.5 TL
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 47.5 TL
Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 100 TL
1915 Çanakkale Köprüsü: 842 TL
Ankara-Niğde Otoyolu: 590 TL
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu: 1971 TL
İzmir-Aydın Otoyolu: 57,5 TL
İzmir-Çeşme Otoyolu: 41 TL
Anadolu Otoyolu: 269 TL
Avrupa Otoyolu: 133 TL
Çukurova Otoyolları: 80 TL ve 156 TL
Kuzey Çevre Otoyolu: 431 TL
Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu: 172 TL
Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu: 403 TL
Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu: 230 TL
Malkara-Çanakkale Otoyolu: 785 TL
2025 köprü ve otoyol zammıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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