https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/kopru-ve-otoyol-ucretlerine-buyuk-zam-ortaya-cikti-yeni-tarifeyi-bir-banka-duyurdu-1092547550.html

Köprü ve otoyol ücretlerine büyük zam ortaya çıktı: Yeni tarifeyi bir banka duyurdu

Köprü ve otoyol ücretlerine büyük zam ortaya çıktı: Yeni tarifeyi bir banka duyurdu

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün otoyol geçiş ücretlerine zam geleceğini açıkladı. Yeni yılla birlikte birçok kalemde artış yaşanırken... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T17:15+0300

2025-01-10T17:15+0300

2025-01-10T17:17+0300

ekonomi

köprü

otoyol

zam

banka

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Yeni yıl itibarıyla birçok alanda olduğu gibi köprü ve otoyol geçiş ücretlerine de zam bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dün katıldığı bir canlı yayında, köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zamla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi. Sürücülerin en çok merak ettiği yeni tarifeler, özel bir bankanın internet sitesindeki bir blog yazısıyla ortaya çıktı.Ağustos 2024’te zamlanan otoyol ve köprü geçiş ücretlerine, 2025 yılı için yüzde 43.93 oranında bir artış daha yapılacak. Bu zam, özellikle uzun mesafeli otoyollarda yolculuk yapan sürücüler için önemli maliyet artışları anlamına geliyor.Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu?Özel bankanın yayımladığı verilere göre, 2025 yılı için köprü ve otoyol geçiş ücretleri şu şekilde:2025 köprü ve otoyol zammıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/en-dusuk-emekli-maasi-teklifi-tbmmde-zamli-maaslar-ne-zaman-odenecek-1092545461.html

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