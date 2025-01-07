https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/tukonfed-baskanvekili-yemek-uygulamasi-konusunda-uyardi-gerekirse-silin-bankacilik-bilgileriniz-ele-1092416968.html

TÜKONFED Başkanvekili yemek uygulaması konusunda uyardı: 'Gerekirse silin, bankacılık bilgileriniz ele geçirilebilir'

TÜKONFED Başkanvekili yemek uygulaması konusunda uyardı: 'Gerekirse silin, bankacılık bilgileriniz ele geçirilebilir'

Sputnik Türkiye

Yemeksepeti veri sızıntısı iddialarını yalanlasa da kullanıcıların tedirginliği sürüyor. TÜKONFED Başkanvekili İbrahim Güllü, "Hacklenen Yemeksepeti uygulaması... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T11:46+0300

2025-01-07T11:46+0300

2025-01-07T11:46+0300

türkiye

yemeksepeti

hacker

üketici konfederasyonu (tükonfed) başkanvekili ibrahim güllü

tüketici

tüketici

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TÜKONFED Başkanvekili İbrahim Güllü, vatandaşın zararın giderilmesi için dava açabileceğini söyledi ve çok kritik bir uyarıda bulundu. Güllü, "Hacklenen Yemeksepeti uygulaması aracılığıyla mobil bankacılık uygulamanız da ele geçirilebilir. Kullanıcılar güvenlik önlemini almalı, gerekirse uygulamayı silmeli." dedi.Yemeksepeti'ne siber saldırıSabah gazetesinin haberine göre Yemeksepeti hacklendi, bilgiler siber korsanların eline geçti. Yemeksepeti iddiaları yalanlıyor ancak bir iddia da şirketin, hackerlara çalınan bilgilerin ortaya çıkmaması için 200 bin dolar 'sus payı' verdiği. TÜKONFED Başkanvekili İbrahim Güllü, Yemeksepeti uygulamasının hacklenmesinin aynı telefondaki mobil bankacılık sistemlerini de tehlikeye düşürdüğünü belirtti, "Güvenlik önlemi alınmalı. Gerekirse uygulama silinmeli." dedi.'Mobil bankacılık uygulamasına erişebilir'TÜKONFED Başkanvekili İbrahim Güllü dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Güllü, "Teknoloji ilerlediği gibi bu tarz sanal hırsızlıklar artıyor. Doğal olarak hem şirketler gizlilik koruma prosedürlerini güncel ve aktif çalışır tutmalı hem de yetkili makamlar düzenli ve efektif denetimlerini gerçekleştirmelidir. Yine bir diğer önemli konu bu şirketin mobil uygulaması çok sayıda kişinin telefonunda mevcut olduğundan başkaca sakıncalarda doğurabilir. Uygulama aracılığıyla cep telefonu ve mobil bankacılık uygulamalarına erişim ve hacklenmesi gibi sorunlar ortaya çıkabilir." dedi.'Adınıza kredi kullanılabilir'Güllü, uyarısının dozunu artırarak dolandırıcılık ihtimaline de vurgu yaptı, "Son zamanlarda bankacılık uygulamalarında gördüğümüz bazı hacklenme ve kullanıcı bilgisi dışındaki kredi kullanımı gibi konulardan oluşabilir. Sonuçta erişime izin verilmiş bir Yemeksepeti uygulaması mevcut kullanıcıların telefonlarında." ifadelerini kullandı.'Uygulamayı silin'Güllü, bu tarz durumlarda riski sıfıra indirmek için bir öneride bulundu, "Kullanıcılar bu tür uygulamaları yüklerken dikkatli olmalı, güvenlik önlemlerin almalı, uygulamayı kullanırken bilgilere ulaşmaya izin verilmeli ve mümkünse kullanımdan sonra telefondan mobil uygulamalar silinmelidir." diye konuştu.

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yemeksepeti, hacker, üketici konfederasyonu (tükonfed) başkanvekili ibrahim güllü , tüketici, tüketici