https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/kizil-goncalardaki-turban-sahnesi-kaldirildi-yapim-sirketi-aciklama-yapti-1092546969.html

Kızıl Goncalar'daki 'türban' sahnesi kaldırıldı: Yapım şirketi açıklama yaptı

Kızıl Goncalar'daki 'türban' sahnesi kaldırıldı: Yapım şirketi açıklama yaptı

Sputnik Türkiye

Kızıl Goncalar dizisinin fragmanında yer alan türban sahnesi sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yapım şirketi o sahnenin yer aldığı fragmanı yayından... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T16:37+0300

2025-01-10T16:37+0300

2025-01-10T16:37+0300

yaşam

kızıl goncalar

özcan deniz

başörtüsü

fragman

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Türkiye'ni en çok konuşulan dizilerinden olan Kızıl Goncalar'daki 'türban' sahnesiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Yapım şirketi, sahnenin yanlış anlaşıldığını belirterek fragmanın kaldırıldığını açıkladı. Başrolleride Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi yayınlanan son fragman ile sosyal medyanı gündemine oturmuştu. Fragmanda dergahta düzenin değiştirilmesinin ardından kadınlar evlerine kapatılıyor ve Sadi Hüdayi karakteri "Kadınlarınızı evlerinizde tutacaksınız" emri verince Birgül karakteri buna isyan ediyor. Karar sonrasında Birgül, "Siz bize bakınca insan görmüyorsunuz. Siz bize bakınca bir tek hükümdarlığınıza girmeyi kabul etmiş tebaa görüyorsunuz." diyerek başörtüsünü çıkarıyor.Ateşe mi attı?Kızıl Goncalar'ın büyük ses getiren bu fragmanında Birgül'ün türbanını çıkarıp ateşe attığı şeklinde yorumlandı. Birçok izleyicinin tepkisini çeken bu fragman yayından kaldırıldı ve yapım şirketinden açıklama gecikmedi. Dizinin yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/kizil-goncalardaki-sahne-sosyal-medyayi-karistirdi-basortusunu-cikarip-yakti-izleyenler-ikiye-1092480577.html

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