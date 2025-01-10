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Kızıl Goncalar'daki 'türban' sahnesi kaldırıldı: Yapım şirketi açıklama yaptı
Kızıl Goncalar'daki 'türban' sahnesi kaldırıldı: Yapım şirketi açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
Kızıl Goncalar dizisinin fragmanında yer alan türban sahnesi sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yapım şirketi o sahnenin yer aldığı fragmanı yayından... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T16:37+0300
2025-01-10T16:37+0300
yaşam
kızıl goncalar
özcan deniz
başörtüsü
fragman
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Türkiye'ni en çok konuşulan dizilerinden olan Kızıl Goncalar'daki 'türban' sahnesiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Yapım şirketi, sahnenin yanlış anlaşıldığını belirterek fragmanın kaldırıldığını açıkladı. Başrolleride Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi yayınlanan son fragman ile sosyal medyanı gündemine oturmuştu. Fragmanda dergahta düzenin değiştirilmesinin ardından kadınlar evlerine kapatılıyor ve Sadi Hüdayi karakteri "Kadınlarınızı evlerinizde tutacaksınız" emri verince Birgül karakteri buna isyan ediyor. Karar sonrasında Birgül, "Siz bize bakınca insan görmüyorsunuz. Siz bize bakınca bir tek hükümdarlığınıza girmeyi kabul etmiş tebaa görüyorsunuz." diyerek başörtüsünü çıkarıyor.Ateşe mi attı?Kızıl Goncalar'ın büyük ses getiren bu fragmanında Birgül'ün türbanını çıkarıp ateşe attığı şeklinde yorumlandı. Birçok izleyicinin tepkisini çeken bu fragman yayından kaldırıldı ve yapım şirketinden açıklama gecikmedi. Dizinin yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/kizil-goncalardaki-sahne-sosyal-medyayi-karistirdi-basortusunu-cikarip-yakti-izleyenler-ikiye-1092480577.html
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kızıl goncalar, kızıl goncalar dizisi, kızıl goncalar dizisi başörtü
kızıl goncalar, kızıl goncalar dizisi, kızıl goncalar dizisi başörtü

Kızıl Goncalar'daki 'türban' sahnesi kaldırıldı: Yapım şirketi açıklama yaptı

16:37 10.01.2025
© Fotoğraf : NOW TVKızıl Goncalar'daki sahne sosyal medyayı karıştırdı: Başörtüsünü çıkarıp yaktı, izleyenler ikiye bölündü
Kızıl Goncalar'daki sahne sosyal medyayı karıştırdı: Başörtüsünü çıkarıp yaktı, izleyenler ikiye bölündü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© Fotoğraf : NOW TV
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Kızıl Goncalar dizisinin fragmanında yer alan türban sahnesi sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yapım şirketi o sahnenin yer aldığı fragmanı yayından kaldırıldı.
Türkiye'ni en çok konuşulan dizilerinden olan Kızıl Goncalar'daki 'türban' sahnesiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Yapım şirketi, sahnenin yanlış anlaşıldığını belirterek fragmanın kaldırıldığını açıkladı.
Başrolleride Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi yayınlanan son fragman ile sosyal medyanı gündemine oturmuştu. Fragmanda dergahta düzenin değiştirilmesinin ardından kadınlar evlerine kapatılıyor ve Sadi Hüdayi karakteri "Kadınlarınızı evlerinizde tutacaksınız" emri verince Birgül karakteri buna isyan ediyor. Karar sonrasında Birgül, "Siz bize bakınca insan görmüyorsunuz. Siz bize bakınca bir tek hükümdarlığınıza girmeyi kabul etmiş tebaa görüyorsunuz." diyerek başörtüsünü çıkarıyor.

Ateşe mi attı?

Kızıl Goncalar'ın büyük ses getiren bu fragmanında Birgül'ün türbanını çıkarıp ateşe attığı şeklinde yorumlandı. Birçok izleyicinin tepkisini çeken bu fragman yayından kaldırıldı ve yapım şirketinden açıklama gecikmedi.
Dizinin yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Söz konusu sahnede, karakterin türbanını ateşe atması gibi bir durum kesinlikle yaşanmamaktadır. Bu sahne, yanlış yorumlarla farklı bir boyuta taşınmıştır. Dizimiz, hassasiyet ve saygı çerçevesinde ilerlemeye devam edecektir.”
Kızıl Goncalar'daki sahne sosyal medyayı karıştırdı: Başörtüsünü çıkarıp yaktı, izleyenler ikiye bölündü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
YAŞAM
Kızıl Goncalar'daki sahne sosyal medyayı karıştırdı: Başörtüsünü çıkarıp yaktı, izleyenler ikiye bölündü
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