https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/kizil-goncalardaki-sahne-sosyal-medyayi-karistirdi-basortusunu-cikarip-yakti-izleyenler-ikiye-1092480577.html

Kızıl Goncalar'daki sahne sosyal medyayı karıştırdı: Başörtüsünü çıkarıp yaktı, izleyenler ikiye bölündü

Kızıl Goncalar'daki sahne sosyal medyayı karıştırdı: Başörtüsünü çıkarıp yaktı, izleyenler ikiye bölündü

Sputnik Türkiye

Now TV’nin sevilen dizisi "Kızıl Goncalar", yeni bölüm fragmanındaki başörtüsü sahnesiyle tartışma yarattı. Birgül karakterinin başörtüsünü çıkarıp ateşe... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T08:41+0300

2025-01-09T08:41+0300

2025-01-09T09:06+0300

özcan deniz

kızıl goncalar

yaşam

başörtüsü

başörtüsü yasağı

tepki

now tv

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Başrollerini Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun paylaştığı Now TV’nin popüler dizisi "Kızıl Goncalar", yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla gündeme oturdu. Fragmanda, Sadi Hüdayi karakterinin kadınların evlere kapatılmasını emretmesi üzerine, Birgül karakterinin başörtüsünü çıkarıp ateşe atması dikkat çekti.Birgül’ün sözleri tartışma yarattıFragmanda Birgül karakterinin, “Siz bize bakınca insan görmüyorsunuz. Siz bize bakınca yalnızca hükümdarlığınıza boyun eğmiş bir tebaa görüyorsunuz” sözleri eşliğinde başörtüsünü çıkarması ve yakması sahnesi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.Sosyal Medya ikiye blündüFragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medya adeta ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar, dizinin kadın haklarına vurgu yaptığı gerekçesiyle sahneyi desteklerken, bir kesim ise başörtüsüne yönelik bu sahneyi saygısızlık olarak nitelendirerek sert eleştirilerde bulundu.Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?Dizinin merakla beklenen yeni bölümü, 20 Ocak Pazartesi akşamı Now TV’de izleyicilerle buluşacak. Ancak başörtüsü sahnesi, yayın öncesinde dizinin üzerine tartışma gölgesi düşürdü. Sosyal medya platformlarında boykot çağrıları yapılırken, dizinin yapımcıları henüz bir açıklama yapmadı.

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özcan deniz, kızıl goncalar, başörtüsü, başörtüsü yasağı, tepki, now tv