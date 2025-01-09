https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/kizil-goncalardaki-sahne-sosyal-medyayi-karistirdi-basortusunu-cikarip-yakti-izleyenler-ikiye-1092480577.html
Kızıl Goncalar'daki sahne sosyal medyayı karıştırdı: Başörtüsünü çıkarıp yaktı, izleyenler ikiye bölündü
Kızıl Goncalar'daki sahne sosyal medyayı karıştırdı: Başörtüsünü çıkarıp yaktı, izleyenler ikiye bölündü
Sputnik Türkiye
Now TV’nin sevilen dizisi "Kızıl Goncalar", yeni bölüm fragmanındaki başörtüsü sahnesiyle tartışma yarattı. Birgül karakterinin başörtüsünü çıkarıp ateşe... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T08:41+0300
2025-01-09T08:41+0300
2025-01-09T09:06+0300
özcan deniz
kızıl goncalar
yaşam
başörtüsü
başörtüsü yasağı
tepki
now tv
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Başrollerini Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun paylaştığı Now TV’nin popüler dizisi "Kızıl Goncalar", yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla gündeme oturdu. Fragmanda, Sadi Hüdayi karakterinin kadınların evlere kapatılmasını emretmesi üzerine, Birgül karakterinin başörtüsünü çıkarıp ateşe atması dikkat çekti.Birgül’ün sözleri tartışma yarattıFragmanda Birgül karakterinin, “Siz bize bakınca insan görmüyorsunuz. Siz bize bakınca yalnızca hükümdarlığınıza boyun eğmiş bir tebaa görüyorsunuz” sözleri eşliğinde başörtüsünü çıkarması ve yakması sahnesi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.Sosyal Medya ikiye blündüFragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medya adeta ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar, dizinin kadın haklarına vurgu yaptığı gerekçesiyle sahneyi desteklerken, bir kesim ise başörtüsüne yönelik bu sahneyi saygısızlık olarak nitelendirerek sert eleştirilerde bulundu.Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?Dizinin merakla beklenen yeni bölümü, 20 Ocak Pazartesi akşamı Now TV’de izleyicilerle buluşacak. Ancak başörtüsü sahnesi, yayın öncesinde dizinin üzerine tartışma gölgesi düşürdü. Sosyal medya platformlarında boykot çağrıları yapılırken, dizinin yapımcıları henüz bir açıklama yapmadı.
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özcan deniz, kızıl goncalar, başörtüsü, başörtüsü yasağı, tepki, now tv
özcan deniz, kızıl goncalar, başörtüsü, başörtüsü yasağı, tepki, now tv
Kızıl Goncalar'daki sahne sosyal medyayı karıştırdı: Başörtüsünü çıkarıp yaktı, izleyenler ikiye bölündü
08:41 09.01.2025 (güncellendi: 09:06 09.01.2025)
Now TV’nin sevilen dizisi "Kızıl Goncalar", yeni bölüm fragmanındaki başörtüsü sahnesiyle tartışma yarattı. Birgül karakterinin başörtüsünü çıkarıp ateşe attığı sahne, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dizi, bir kesimden destek alırken, bir diğer kesimden sert eleştiriler aldı. İşte detaylar…
Başrollerini Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun paylaştığı Now TV’nin popüler dizisi "Kızıl Goncalar", yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla gündeme oturdu. Fragmanda, Sadi Hüdayi karakterinin kadınların evlere kapatılmasını emretmesi üzerine, Birgül karakterinin başörtüsünü çıkarıp ateşe atması dikkat çekti.
Birgül’ün sözleri tartışma yarattı
Fragmanda Birgül karakterinin, “Siz bize bakınca insan görmüyorsunuz. Siz bize bakınca yalnızca hükümdarlığınıza boyun eğmiş bir tebaa görüyorsunuz” sözleri eşliğinde başörtüsünü çıkarması ve yakması sahnesi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Sosyal Medya ikiye blündü
Fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medya adeta ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar, dizinin kadın haklarına vurgu yaptığı gerekçesiyle sahneyi desteklerken, bir kesim ise başörtüsüne yönelik bu sahneyi saygısızlık olarak nitelendirerek sert eleştirilerde bulundu.
Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Dizinin merakla beklenen yeni bölümü, 20 Ocak Pazartesi akşamı Now TV’de izleyicilerle buluşacak. Ancak başörtüsü sahnesi, yayın öncesinde dizinin üzerine tartışma gölgesi düşürdü. Sosyal medya platformlarında boykot çağrıları yapılırken, dizinin yapımcıları henüz bir açıklama yapmadı.