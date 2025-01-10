https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/kenyada-ucak-kazasi-3-kisi-hayatini-kaybetti-1092555165.html

Kenya'da uçak kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

Kenya'da uçak kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kenya'nın kuzey sahilindeki Malindi kasabasında uçağın yol kenarına düşmesi sonucu yerde bulunan üç kişinin öldüğü polis tarafından doğrulandı. 10.01.2025, Sputnik Türkiye

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Yerel bir polis yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, Malindi'de bir uçağın yere çakıldığı ve üç kişinin öldüğü belirtildi.Güvenlik yetkilisi Joseph Ongwae, Cessna 172 model uçağın Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Wilson Havaalanı'na gitmek üzere Malindi Havaalanı'ndan havalandığını, kısa süre sonra mekanik sorunlar yaşadığını ve yerel saatle 14:52 civarında havaalanının yaklaşık iki km dışına düştüğünü söyledi.İçinde bir pilot, bir eğitmen ve bir öğrenci bulunan ve hepsi de hayatta kalan uçağın civardaki birkaç motosikletin üzerine düştüğü belirtildi. Ongwae yaptığı açıklamada, “Olay sırasında iki motosiklet taksi sürücüsü ve bir motosiklet sürücüsü ölürken, üç kişi yaralı olarak kurtuldu” dedi.Öte yandan yerel kaynaklar uçaktaki 3 kişinin düşmeden önce uçaktan atladıklarını öne sürdü.Paylaşılan video görüntülerinde uçağın bir bölümünün alevler içinde yolda yattığı görülürken ayrı görüntülerde de yakınlarda bulunan bir yapının da alev aldığı ancak itfaiye araçlarının olay yerine ulaşarak yangını söndürdüğü fark edildi.Kenya Sivil Havacılık Otoritesi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken uçakta üç kişinin bulunduğunu ve bu kişilerin hayatta kalarak hastaneye kaldırıldığını doğrularken, “Ne yazık ki yerde üç kişi hayatını kaybetti. Devlet kurumları kazanın nedenini tespit etmek üzere halihazırda olay yerinde bulunmaktadır” açıklamasını yaptı.

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