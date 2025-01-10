Kaliforniya'daki yangınların ekonomiye muhtemel zararı 150 milyar doları bulabilir

Türkiye
SON DAKİKA | İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Anayasa Mahkemesi’nin açılım döneminde verdiği karar yumuşama zemini oluşturmak için verilmiş bir karardır’
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
DEM Parti heyetinden Edirne ziyareti: ‘Demirtaş faktörü daha çok konuşulacak’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
'3294 sayılı kanuna göre, ülke nüfusunun büyük bir kısmı muhtaç duruma düşmüş durumda'
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ambulans hizmetlerine uygunluk belgesi zorunluluğu getirildi
12:05
84 dk
HABER MASASI
Z kuşağından X kuşağına: Kuşaklar arası hobi tercihleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka ile röportaj: Nereye kadar gider?
14:05
44 dk
ANKARA FARKI
'Yeni açılım' sürecinde neler oluyor?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SEVDA SÖZLERİ ŞAİRİ
Bu dünyadan Cemal Süreya geçti
17:41
7 dk
ÖZEL HABER
Gassallar gündeme oturan dizi hakkında ne düşünüyor: Toplumun beyninde şimşek çaktırdı
17:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump oteli önündeki bombalı saldırının yapay zekayla planlandığı tespit edildi
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon itiraf etti: Ukrayna'da üstünlük Rusya'da
18:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
KURTULUŞUN KALEMİ
Sultanahmet Meydanı'nda binlerce kişiye bağımsızlık yemini ettirmişti
19:19
8 dk
SESLİ HABER
İran başkentini taşıyor: Yeni başkent belli oldu
19:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yeni emekli maaşları e-Devlet'te
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, zam yapılacağının sinyalini verdi
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
ABBA: Doğuş ve büyüme hikayesi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/kaliforniyadaki-yanginlarin-ekonomiye-muhtemel-zarari-150-milyar-dolari-bulabilir-1092526569.html
Kaliforniya'daki yangınların ekonomiye muhtemel zararı 150 milyar doları bulabilir
Kaliforniya'daki yangınların ekonomiye muhtemel zararı 150 milyar doları bulabilir
Sputnik Türkiye
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangınlarının ekonomiye verdiği zarar tahmininin 135-150 milyar dolara yükseldiği... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T10:10+0300
2025-01-10T10:07+0300
dünya
abd
kaliforniya
los angeles
orman yangını
ekonomi
zarar
hasar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0a/1092526042_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f7b0d1242fbadfc7fa9e08d0745e6a6d.jpg
Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather’in Sözcüsü Bill Wadell, Kaliforniya’daki orman yangınlarının toplam hasar ve ekonomik kaybına ilişkin tahminlerin 135-150 milyar dolara yükseltildiğini duyurdu.Wadell, sosyal medya platformu X paylaşımında, “AccuWeather, Güney Kaliforniya'daki orman yangınlarının yol açtığı toplam hasar ve ekonomik kayıplara ilişkin ön tahminini 135-150 milyar dolara yükseltti” diye yazdı.Açıklamada, önümüzdeki hafta bölgede kuvvetli rüzgarlar ve yangın riskinin artacağı tahmin edildiği aktarıldı.Los Angeles’ta, şiddetli rüzgarların kuru hava koşullarıyla birleşmesiyle Salı akşamı başlayan yangınlar, hızla yayıldı. Yaklaşık 3 bin hektarlık bir alan kül olurken, bölgede yaşayanlara tahliye emri verildi.Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yangına müdahale çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Los Angeles’ta acil durum ilan etti. Yangınların etkisiyle şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/los-angeles-orman-yangini-sondurulemiyor-pasifik-palisades-tamamen-yok-oldu-olu-sayisi-bilinmiyor-1092522258.html
kaliforniya
los angeles
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0a/1092526042_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_6b73d8e5000e4fa6154b4ca29ac8cb29.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, kaliforniya, los angeles, orman yangını, ekonomi, zarar, hasar
abd, kaliforniya, los angeles, orman yangını, ekonomi, zarar, hasar

Kaliforniya'daki yangınların ekonomiye muhtemel zararı 150 milyar doları bulabilir

10:10 10.01.2025
© AP Photo / Jae C. HongABD'nin Kaliforniya eyaletinde şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangınları
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangınları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Abone ol
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangınlarının ekonomiye verdiği zarar tahmininin 135-150 milyar dolara yükseldiği belirtildi.
Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather’in Sözcüsü Bill Wadell, Kaliforniya’daki orman yangınlarının toplam hasar ve ekonomik kaybına ilişkin tahminlerin 135-150 milyar dolara yükseltildiğini duyurdu.
Wadell, sosyal medya platformu X paylaşımında, “AccuWeather, Güney Kaliforniya'daki orman yangınlarının yol açtığı toplam hasar ve ekonomik kayıplara ilişkin ön tahminini 135-150 milyar dolara yükseltti” diye yazdı.
Açıklamada, önümüzdeki hafta bölgede kuvvetli rüzgarlar ve yangın riskinin artacağı tahmin edildiği aktarıldı.
Los Angeles’ta, şiddetli rüzgarların kuru hava koşullarıyla birleşmesiyle Salı akşamı başlayan yangınlar, hızla yayıldı. Yaklaşık 3 bin hektarlık bir alan kül olurken, bölgede yaşayanlara tahliye emri verildi.
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yangına müdahale çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Los Angeles’ta acil durum ilan etti. Yangınların etkisiyle şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Water is dropped by helicopter on the burning Sunset Fire in the Hollywood Hills section of Los Angeles, Wednesday, Jan. 8, 2025. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
DÜNYA
Los Angeles orman yangını söndürülemiyor: Pasifik Palisades tamamen yok oldu, ölü sayısı bilinmiyor, herkes kaçıyor
07:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала