https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/kaliforniyadaki-yanginlarin-ekonomiye-muhtemel-zarari-150-milyar-dolari-bulabilir-1092526569.html
Kaliforniya'daki yangınların ekonomiye muhtemel zararı 150 milyar doları bulabilir
Kaliforniya'daki yangınların ekonomiye muhtemel zararı 150 milyar doları bulabilir
Sputnik Türkiye
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangınlarının ekonomiye verdiği zarar tahmininin 135-150 milyar dolara yükseldiği... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T10:10+0300
2025-01-10T10:10+0300
2025-01-10T10:07+0300
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orman yangını
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Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather’in Sözcüsü Bill Wadell, Kaliforniya’daki orman yangınlarının toplam hasar ve ekonomik kaybına ilişkin tahminlerin 135-150 milyar dolara yükseltildiğini duyurdu.Wadell, sosyal medya platformu X paylaşımında, “AccuWeather, Güney Kaliforniya'daki orman yangınlarının yol açtığı toplam hasar ve ekonomik kayıplara ilişkin ön tahminini 135-150 milyar dolara yükseltti” diye yazdı.Açıklamada, önümüzdeki hafta bölgede kuvvetli rüzgarlar ve yangın riskinin artacağı tahmin edildiği aktarıldı.Los Angeles’ta, şiddetli rüzgarların kuru hava koşullarıyla birleşmesiyle Salı akşamı başlayan yangınlar, hızla yayıldı. Yaklaşık 3 bin hektarlık bir alan kül olurken, bölgede yaşayanlara tahliye emri verildi.Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yangına müdahale çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Los Angeles’ta acil durum ilan etti. Yangınların etkisiyle şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/los-angeles-orman-yangini-sondurulemiyor-pasifik-palisades-tamamen-yok-oldu-olu-sayisi-bilinmiyor-1092522258.html
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abd, kaliforniya, los angeles, orman yangını, ekonomi, zarar, hasar
abd, kaliforniya, los angeles, orman yangını, ekonomi, zarar, hasar
Kaliforniya'daki yangınların ekonomiye muhtemel zararı 150 milyar doları bulabilir
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde şiddetli rüzgarların etkisiyle yayılan orman yangınlarının ekonomiye verdiği zarar tahmininin 135-150 milyar dolara yükseldiği belirtildi.
Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather
’in Sözcüsü Bill Wadell, Kaliforniya’daki orman yangınlarının
toplam hasar ve ekonomik kaybına ilişkin tahminlerin 135-150 milyar dolara
yükseltildiğini duyurdu.
Wadell, sosyal medya platformu X paylaşımında, “AccuWeather, Güney Kaliforniya'daki orman yangınlarının yol açtığı toplam hasar ve ekonomik kayıplara ilişkin ön tahminini 135-150 milyar dolara yükseltti” diye yazdı.
Açıklamada, önümüzdeki hafta bölgede kuvvetli rüzgarlar ve yangın riskinin artacağı tahmin edildiği aktarıldı.
Los Angeles’ta, şiddetli rüzgarların kuru hava koşullarıyla birleşmesiyle Salı akşamı başlayan yangınlar, hızla yayıldı. Yaklaşık 3 bin hektarlık bir alan kül olurken, bölgede yaşayanlara tahliye emri verildi.
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yangına müdahale çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Los Angeles’ta acil durum ilan etti. Yangınların etkisiyle şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.