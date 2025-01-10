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Kaliforniya yangınlarla boğuşurken Biden'dan tepki çeken yeni gaf: 'Harris konuş bakalım, ateşle gelsin!'
Kaliforniya yangınlarla boğuşurken Biden'dan tepki çeken yeni gaf: 'Harris konuş bakalım, ateşle gelsin!'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, basına konuşurken sözü Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e verdiği sırada "Konuş bakalım, ateşle gelsin" ifadesini kullandı. Biden, bir... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T15:08+0300
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abd’de başkanlık kaosu
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Kaliforniya'da devasa yangınlarla mücadele devam ederken, 10 gün sonra başkanlık görevini Trump'a bırakacak Joe Biden'dan büyük bir gaf geldi. En az 10 kişinin öldüğü ve milyonlarca dolar zararın yaşandığı yangına yönelik konuşmada Joe Biden, yardımcısı Harris'e söz verirken "Yangından doğrudan etkilendiğinizi biliyorum. Söz sizde, ateşleyin gelsin" ifadesini kullandı. Hali hazırda yangına zayıf müdahale nedeniyle eleştirilen Biden yönetimi bu cümle sonrası internette yoğun tepki ile karşılaştı. Hatasını bir saniye sonra fark eden Biden ise, "Kelime oyunu yapmak istemedim" sözlerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/biden-bu-kez-torununun-cinsiyetini-unuttu-1092475779.html
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joe biden, abd’de başkanlık kaosu , donald trump, kaliforniya, los angeles, yangın, yangın söndürme, abd, gaf
joe biden, abd’de başkanlık kaosu , donald trump, kaliforniya, los angeles, yangın, yangın söndürme, abd, gaf

Kaliforniya yangınlarla boğuşurken Biden'dan tepki çeken yeni gaf: 'Harris konuş bakalım, ateşle gelsin!'

15:08 10.01.2025 (güncellendi: 15:10 10.01.2025)
© AP Photo / Gerald HerbertJoe Biden: Trump'ı yenmek için en iyi şansın bende olduğunu düşündüm
Joe Biden: Trump'ı yenmek için en iyi şansın bende olduğunu düşündüm - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
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ABD Başkanı Joe Biden, basına konuşurken sözü Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e verdiği sırada "Konuş bakalım, ateşle gelsin" ifadesini kullandı. Biden, bir saniye sonra ise yaptığı gafı anlayarak "Kelime oyunu yapmak istemedim" ifadesini kullandı.
Kaliforniya'da devasa yangınlarla mücadele devam ederken, 10 gün sonra başkanlık görevini Trump'a bırakacak Joe Biden'dan büyük bir gaf geldi. En az 10 kişinin öldüğü ve milyonlarca dolar zararın yaşandığı yangına yönelik konuşmada Joe Biden, yardımcısı Harris'e söz verirken "Yangından doğrudan etkilendiğinizi biliyorum. Söz sizde, ateşleyin gelsin" ifadesini kullandı.
Hali hazırda yangına zayıf müdahale nedeniyle eleştirilen Biden yönetimi bu cümle sonrası internette yoğun tepki ile karşılaştı. Hatasını bir saniye sonra fark eden Biden ise, "Kelime oyunu yapmak istemedim" sözlerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
DÜNYA
Biden 'mavi ekran' verdi: Bu kez 'torununun cinsiyetini' unuttu
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