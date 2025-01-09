https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/biden-bu-kez-torununun-cinsiyetini-unuttu-1092475779.html

Biden 'mavi ekran' verdi: Bu kez 'torununun cinsiyetini' unuttu

Biden 'mavi ekran' verdi: Bu kez 'torununun cinsiyetini' unuttu

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, yeni doğan torununu ziyaret ettiği sırada yaptığı açıklamada torununun cinsiyetini karıştırdı. Biden, bebeğin ilk önce kız olduğunu... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T02:30+0300

2025-01-09T02:30+0300

2025-01-09T02:37+0300

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ABD Başkanı Joe Biden, oğlu Hunter Biden ve ilk eşi Kathleen Buhle'nin kızı olan torunu Naomi Biden'ın doğum yapması sebebiyle Kaliforniya'daydı. Kaliforniya'da açıklamalarda bulunan Biden gazetecilere, "İyi haber şu ki, bugün itibariyle büyük-büyükbabayım" dedi.Los Angeles'taki orman yangınlarıyla ilgili brifinginin ardından gazetecilere açıklama yapan 82 yaşındaki Biden, oğlu Hunter'ın kızı olan torunu Naomi Biden'ın doğum yaptığını söyledi. Biden, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İyi haber şu ki, bugün itibariyle büyük-büyükbabayım. 4.5 kiloluk bir kız... bir erkek çocuğunun." şeklinde konuştu.Biden ve unutkanlığı2021'de başkanlık koltuğuna oturan ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan Joe Biden, süreç içerisinde birçok gaf yaptı. Biden daha önce bir kongre üyesine, birkaç hafta önceki bir trafik kazasında hayatını kaybetmiş olmasına rağmen seslenmişti. Trafik kazasında hayatını kaybeden Indiana Kongre Üyesi Jackie Walorski'ye seslenerek "Jackie, burada mısın? Jackie nerede?” sözleriyle seslenerek gündem olmuştu.Biden yine, Beyin kanseri dolayısıyla hayatını kaybeden oğlu Beau Biden için, "Bunu bir erkek babası olarak söylüyorum, kayda değer bir hizmet madalyası olan Bronz Yıldız'ı kazandı ve Irak'ta hayatını kaybetti" ifadelerini kullanarak oğlunun Irak'ta öldüğünü ifade etmişti.Biden, daha önceki bir etkinlikte de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u, 1981-1995 yılları arasında görev yapan eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand'la karıştırmıştı. Mitterrand, 1996'da vefat etmişti. Durumu daha da kötüleştiren bir diğer gaf ise Biden'ın, Mitterrand’ın Almanya'nın lideri olduğunu söylemesiydi.

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