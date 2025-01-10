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Jose Mourinho kendi futbolcularını uyardı, transfer mesajı verdi: 'Öğrenmeliler'
Jose Mourinho kendi futbolcularını uyardı, transfer mesajı verdi: 'Öğrenmeliler'
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T07:19+0300
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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa’yı En-Nesyri, Yusuf Akçiçek ve Bartuğ Elmaz’ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Jose Mourinho, hem rakip takımın performansını hem de kendi oyuncularının oyun tarzını değerlendirdi.'Kasımpaşa’ya saygı duymalıydık'Kasımpaşa’nın mücadeleye U-19 takımıyla çıktığını hatırlatan Mourinho, genç rakiplerine övgüde bulundu:'Modern futbol sabit değil'Mourinho, oyuncularının sahadaki performansını değerlendirirken, modern futbolda taktiksel çeşitliliğin önemine değindi:'Kasımpaşa saat gibi i̇şledi'Rakip takımın defansif organizasyonuna dikkat çeken Mourinho, şöyle konuştu:Yabancı VAR Kararı: 'Eskisinden kötü olması i̇mkansız'Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı hakemlerin VAR’da görev alması kararı hakkında konuşan Mourinho, olumlu bir yaklaşım sergiledi:'Kaybedersek tsunami olur'Mourinho, maç öncesi oyuncularına yaptığı konuşmayı şu sözlerle paylaştı:Transfer mesajı: 'Eksiklerimizi gidermeliyiz'Mourinho, transfer dönemine ilişkin de dikkat çeken açıklamalar yaptı:
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jose mourinho açıklamaları, fenerbahçe transfer haberleri, kasımpaşa fenerbahçe maçı, modern futbol taktikleri, fenerbahçe kasımpaşa 3-0, yabancı var kararı, mourinho transfer açıklaması, ziraat türkiye kupası maçları, becao ve jayden sakatlık, mourinho modern futbol

Jose Mourinho kendi futbolcularını uyardı, transfer mesajı verdi: 'Öğrenmeliler'

07:19 10.01.2025
© AA / Ali AtmacaJose Mourinho
Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AA / Ali Atmaca
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, genç rakiplerine saygı duyduklarını vurgularken, takımının oyun anlayışı ve transfer ihtiyaçlarına dair önemli mesajlar verdi. İşte Mourinho’nun sözleri…
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa’yı En-Nesyri, Yusuf Akçiçek ve Bartuğ Elmaz’ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Jose Mourinho, hem rakip takımın performansını hem de kendi oyuncularının oyun tarzını değerlendirdi.

'Kasımpaşa’ya saygı duymalıydık'

Kasımpaşa’nın mücadeleye U-19 takımıyla çıktığını hatırlatan Mourinho, genç rakiplerine övgüde bulundu:
“Onların maçlarını analiz ettik ve ne beklediğimizi biliyorduk. Genç oyuncular harika bir mücadele sergiledi, bu onlar için büyük bir tecrübe. Maç sonrasında oyuncularını ve teknik ekibini tebrik ettim.”

'Modern futbol sabit değil'

Mourinho, oyuncularının sahadaki performansını değerlendirirken, modern futbolda taktiksel çeşitliliğin önemine değindi:
“Futbol artık sabit bir sistem üzerinden oynanmıyor. Dinamikler değişiyor ve oyuncularımın buna uyum sağlaması gerekiyor. Taktiksel kültür, modern futbolun temelidir.”

'Kasımpaşa saat gibi i̇şledi'

Rakip takımın defansif organizasyonuna dikkat çeken Mourinho, şöyle konuştu:
“İkinci yarıda gol atamadık. Bu, bizim yeterince iyi olmadığımız anlamına gelmiyor. Kasımpaşa defansif anlamda çok organizeydi ve bizi durdurmayı başardılar. Saat gibi işlediler.”

Yabancı VAR Kararı: 'Eskisinden kötü olması i̇mkansız'

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı hakemlerin VAR’da görev alması kararı hakkında konuşan Mourinho, olumlu bir yaklaşım sergiledi:
“Eskisinden daha kötü olması mümkün değil. Pozitif düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz.”

'Kaybedersek tsunami olur'

Mourinho, maç öncesi oyuncularına yaptığı konuşmayı şu sözlerle paylaştı:
“Kazanacak bir şeyimiz yoktu ama kaybedecek çok şeyimiz vardı. Kaybedersek İstanbul’da tsunami olurdu. Rakibimiz genç bir takımdı ama çok organizeydiler. Bu, kupada onlara verilen harika bir fırsattı ve bu şansı iyi değerlendirdiler.”

Transfer mesajı: 'Eksiklerimizi gidermeliyiz'

Mourinho, transfer dönemine ilişkin de dikkat çeken açıklamalar yaptı:
“Becao ve Jayden sezonu kapattı. Jayden aslında sol bek ama stoperde oynuyordu. Ferdi’nin son anda ayrılması Avrupa listemizi zayıflattı. Şu an elimizde Djiku, Çağlar ve Yusuf var. İkinci yarıda bu kadroyla devam etmek imkânsız. Başkanımızın da belirttiği gibi, transferde odaklanmamız gereken yer belli.”
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
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