https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/jose-mourinho-kendi-futbolcularini-uyardi-transfer-mesaji-verdi-ogrenmeliler-1092521473.html

Jose Mourinho kendi futbolcularını uyardı, transfer mesajı verdi: 'Öğrenmeliler'

Jose Mourinho kendi futbolcularını uyardı, transfer mesajı verdi: 'Öğrenmeliler'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 kazandıkları Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T07:19+0300

2025-01-10T07:19+0300

2025-01-10T07:19+0300

spor

jose mourinho

kasımpaşa

ziraat türkiye kupası

transfer

fenerbahçe

uyarı

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa’yı En-Nesyri, Yusuf Akçiçek ve Bartuğ Elmaz’ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Jose Mourinho, hem rakip takımın performansını hem de kendi oyuncularının oyun tarzını değerlendirdi.'Kasımpaşa’ya saygı duymalıydık'Kasımpaşa’nın mücadeleye U-19 takımıyla çıktığını hatırlatan Mourinho, genç rakiplerine övgüde bulundu:'Modern futbol sabit değil'Mourinho, oyuncularının sahadaki performansını değerlendirirken, modern futbolda taktiksel çeşitliliğin önemine değindi:'Kasımpaşa saat gibi i̇şledi'Rakip takımın defansif organizasyonuna dikkat çeken Mourinho, şöyle konuştu:Yabancı VAR Kararı: 'Eskisinden kötü olması i̇mkansız'Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı hakemlerin VAR’da görev alması kararı hakkında konuşan Mourinho, olumlu bir yaklaşım sergiledi:'Kaybedersek tsunami olur'Mourinho, maç öncesi oyuncularına yaptığı konuşmayı şu sözlerle paylaştı:Transfer mesajı: 'Eksiklerimizi gidermeliyiz'Mourinho, transfer dönemine ilişkin de dikkat çeken açıklamalar yaptı:

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