https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/fenerbahcede-jose-mourinho-depremi-everton-hamlesi-gerceklesecek-mi-1092490602.html

Fenerbahçe’de Jose Mourinho 'depremi': Everton hamlesi gerçekleşecek mi?

Fenerbahçe’de Jose Mourinho 'depremi': Everton hamlesi gerçekleşecek mi?

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun geleceği hakkında İngiliz basınında ortaya atılan iddialar gündemi sarstı. Everton’ın yeni sahiplerinin... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T12:49+0300

2025-01-09T12:49+0300

2025-01-09T12:49+0300

ali koç

jose mourinho

everton

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roma

spor

transfer

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında teknik direktör Jose Mourinho hakkında net açıklamalarda bulundu. Koç, Portekizli teknik adamla yola devam edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:"Biz olalım ya da olmayalım, Mourinho göreve devam etmeli. Şampiyon olamazsan dedin, biz inandığımız yolda devam edeceğiz. Ömrümüz yeterse hocayla devam edeceğiz. Ben olduğum müddetçe hoca burada."Ali Koç’un bu açıklamaları, kulüp içinde uzun vadeli bir istikrar planının sinyallerini verirken, İngiliz basınından gelen haberler bu durumu zorlayacak gibi görünüyor.İngiltere’den Mourinho i̇ddiasıİngiliz basınından The Sun, Jose Mourinho’nun Premier Lig ekibi Everton ile anılmaya başlandığını yazdı. Habere göre, Everton’ın yeni sahipleri, mevcut teknik direktör Sean Dyche’ı görevden almayı planlıyor ve yerine Mourinho’yu getirme ihtimali oldukça yüksek.Everton ve Roma bağlantısıİddianın temelinde, Everton’ı satın alan Friedkin Group’un sahibi Dan Friedkin bulunuyor. Friedkin, aynı zamanda Mourinho’nun eski takımı olan Roma’nın da sahibi. Geçtiğimiz yıl Mourinho’yu Roma’daki görevinden alan Friedkin’in, Everton için yeniden Portekizli teknik direktörü düşündüğü belirtiliyor.Mourinho ise Roma’dan ayrılma şeklinin kendisini derinden üzdüğünü ifade etmişti.Mourinho’nun Premier Lig hayaliPortekizli teknik direktör, Roma’dan ayrıldığı için üzgün olsa da İngiltere’ye, özellikle de Premier Lig’e dönmek istediğini daha önce dile getirmişti. Mourinho’nun, futbolun en üst seviyelerinden biri olarak gördüğü Premier Lig’de bir şans daha aradığı belirtiliyor.Fenerbahçe ve Mourinho’nun geleceğiFenerbahçe yönetimi, teknik direktör değişikliği söylentilerine karşı net bir duruş sergilerken, Mourinho’nun adı Avrupa’nın büyük kulüpleriyle anılmaya devam ediyor. Ali Koç’un istikrar vurgusu ve İngiliz basınındaki iddialar, Mourinho’nun sarı-lacivertli takımdaki geleceği hakkında kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

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