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Fenerbahçe’de Jose Mourinho 'depremi': Everton hamlesi gerçekleşecek mi?
Fenerbahçe’de Jose Mourinho 'depremi': Everton hamlesi gerçekleşecek mi?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun geleceği hakkında İngiliz basınında ortaya atılan iddialar gündemi sarstı. Everton’ın yeni sahiplerinin... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T12:49+0300
2025-01-09T12:49+0300
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında teknik direktör Jose Mourinho hakkında net açıklamalarda bulundu. Koç, Portekizli teknik adamla yola devam edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:"Biz olalım ya da olmayalım, Mourinho göreve devam etmeli. Şampiyon olamazsan dedin, biz inandığımız yolda devam edeceğiz. Ömrümüz yeterse hocayla devam edeceğiz. Ben olduğum müddetçe hoca burada."Ali Koç’un bu açıklamaları, kulüp içinde uzun vadeli bir istikrar planının sinyallerini verirken, İngiliz basınından gelen haberler bu durumu zorlayacak gibi görünüyor.İngiltere’den Mourinho i̇ddiasıİngiliz basınından The Sun, Jose Mourinho’nun Premier Lig ekibi Everton ile anılmaya başlandığını yazdı. Habere göre, Everton’ın yeni sahipleri, mevcut teknik direktör Sean Dyche’ı görevden almayı planlıyor ve yerine Mourinho’yu getirme ihtimali oldukça yüksek.Everton ve Roma bağlantısıİddianın temelinde, Everton’ı satın alan Friedkin Group’un sahibi Dan Friedkin bulunuyor. Friedkin, aynı zamanda Mourinho’nun eski takımı olan Roma’nın da sahibi. Geçtiğimiz yıl Mourinho’yu Roma’daki görevinden alan Friedkin’in, Everton için yeniden Portekizli teknik direktörü düşündüğü belirtiliyor.Mourinho ise Roma’dan ayrılma şeklinin kendisini derinden üzdüğünü ifade etmişti.Mourinho’nun Premier Lig hayaliPortekizli teknik direktör, Roma’dan ayrıldığı için üzgün olsa da İngiltere’ye, özellikle de Premier Lig’e dönmek istediğini daha önce dile getirmişti. Mourinho’nun, futbolun en üst seviyelerinden biri olarak gördüğü Premier Lig’de bir şans daha aradığı belirtiliyor.Fenerbahçe ve Mourinho’nun geleceğiFenerbahçe yönetimi, teknik direktör değişikliği söylentilerine karşı net bir duruş sergilerken, Mourinho’nun adı Avrupa’nın büyük kulüpleriyle anılmaya devam ediyor. Ali Koç’un istikrar vurgusu ve İngiliz basınındaki iddialar, Mourinho’nun sarı-lacivertli takımdaki geleceği hakkında kafalarda soru işaretleri oluşturdu.
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jose mourinho fenerbahçe, mourinho everton iddiası, ali koç mourinho açıklaması, mourinho everton'a gidiyor mu, fenerbahçe mourinho ile devam edecek mi, mourinho premier lig'e dönecek mi, dan friedkin mourinho bağlantısı, mourinho roma açıklaması, mourinho'nun premier lig hayali, mourinho'nun geleceği, mourinho fenerbahçe'den ayrılacak mı
jose mourinho fenerbahçe, mourinho everton iddiası, ali koç mourinho açıklaması, mourinho everton'a gidiyor mu, fenerbahçe mourinho ile devam edecek mi, mourinho premier lig'e dönecek mi, dan friedkin mourinho bağlantısı, mourinho roma açıklaması, mourinho'nun premier lig hayali, mourinho'nun geleceği, mourinho fenerbahçe'den ayrılacak mı

Fenerbahçe’de Jose Mourinho 'depremi': Everton hamlesi gerçekleşecek mi?

12:49 09.01.2025
© İHA / SAMET YALÇINFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© İHA / SAMET YALÇIN
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun geleceği hakkında İngiliz basınında ortaya atılan iddialar gündemi sarstı. Everton’ın yeni sahiplerinin Mourinho’yu takımın başına getirmek istediği öne sürüldü. Başkan Ali Koç ise Mourinho ile yola devam edeceklerini vurguladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında teknik direktör Jose Mourinho hakkında net açıklamalarda bulundu. Koç, Portekizli teknik adamla yola devam edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Biz olalım ya da olmayalım, Mourinho göreve devam etmeli. Şampiyon olamazsan dedin, biz inandığımız yolda devam edeceğiz. Ömrümüz yeterse hocayla devam edeceğiz. Ben olduğum müddetçe hoca burada."
Ali Koç’un bu açıklamaları, kulüp içinde uzun vadeli bir istikrar planının sinyallerini verirken, İngiliz basınından gelen haberler bu durumu zorlayacak gibi görünüyor.

İngiltere’den Mourinho i̇ddiası

İngiliz basınından The Sun, Jose Mourinho’nun Premier Lig ekibi Everton ile anılmaya başlandığını yazdı. Habere göre, Everton’ın yeni sahipleri, mevcut teknik direktör Sean Dyche’ı görevden almayı planlıyor ve yerine Mourinho’yu getirme ihtimali oldukça yüksek.

Everton ve Roma bağlantısı

İddianın temelinde, Everton’ı satın alan Friedkin Group’un sahibi Dan Friedkin bulunuyor. Friedkin, aynı zamanda Mourinho’nun eski takımı olan Roma’nın da sahibi. Geçtiğimiz yıl Mourinho’yu Roma’daki görevinden alan Friedkin’in, Everton için yeniden Portekizli teknik direktörü düşündüğü belirtiliyor.
Mourinho ise Roma’dan ayrılma şeklinin kendisini derinden üzdüğünü ifade etmişti.

Mourinho’nun Premier Lig hayali

Portekizli teknik direktör, Roma’dan ayrıldığı için üzgün olsa da İngiltere’ye, özellikle de Premier Lig’e dönmek istediğini daha önce dile getirmişti. Mourinho’nun, futbolun en üst seviyelerinden biri olarak gördüğü Premier Lig’de bir şans daha aradığı belirtiliyor.

Fenerbahçe ve Mourinho’nun geleceği

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör değişikliği söylentilerine karşı net bir duruş sergilerken, Mourinho’nun adı Avrupa’nın büyük kulüpleriyle anılmaya devam ediyor. Ali Koç’un istikrar vurgusu ve İngiliz basınındaki iddialar, Mourinho’nun sarı-lacivertli takımdaki geleceği hakkında kafalarda soru işaretleri oluşturdu.
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
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