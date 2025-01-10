https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/istanbulun-gayrimenkulde-en-hareketli-semti-belli-oldu-2025te-konut-fiyatlari-artacak-mi-kredilerde-1092523979.html
İstanbul’un gayrimenkulde en hareketli semti belli oldu: 2025'te konut fiyatları artacak mı, kredilerde oranlar ne olur?
İstanbul’un gayrimenkulde en hareketli semti belli oldu: 2025'te konut fiyatları artacak mı, kredilerde oranlar ne olur?
Sputnik Türkiye
2024 yılı, Türkiye genelinde gayrimenkul satışlarının yüzde 3.9 artışla 3 milyon 65 bin 872 adede ulaştığı bir yıl oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir satışlarda... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T08:58+0300
2025-01-10T08:58+0300
2025-01-10T08:58+0300
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2024 yılına ilişkin gayrimenkul satış verileri açıklandı. Türkiye genelinde toplam 3 milyon 65 bin 872 gayrimenkul satışı gerçekleşti. Bir önceki yıla göre yüzde 3.9 artış yaşanan satışlardan 91 milyar 595 milyon TL tapu harcı geliri elde edildi.İstanbul, 357 bin 873 satış ve 26 milyar 481 milyon TL tapu harcı geliri ile listenin başında yer aldı. Ankara ve İzmir de en çok satış yapılan diğer iller oldu.Aralık ayında i̇şlemler neden yoğunlaştı?Aralık ayı, tapu dairelerinde en yoğun dönem olarak kaydedildi. Gayrimenkul uzmanlarına göre bunun başlıca sebepleri:İstanbul’da en çok satış Esenyurt’ta gerçekleştiİstanbul’da yıl boyunca yapılan 357 bin 873 satışın en yoğun olduğu ilçe, 31 bin 442 işlemle Esenyurt oldu.Bu ilçelerde hem konut hem de arsa ve arazi satışlarında hareketlilik yaşandı.Gayrimenkul piyasasında 2025 beklentileriGayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2025 yılı için piyasa öngörülerini paylaştı:Gayrimenkul sektöründe yön değişikliği2024’te gayrimenkul sektöründe farklı faktörlerin etkisiyle dikkat çeken bir değişim yaşandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/istanbulda-metro-seferleri-durduruluyor-iste-etkilenecek-hatlar-seferler-ve-tarihler-hangileri-1092523460.html
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2024 gayrimenkul satış istatistikleri, türkiye gayrimenkul satışları, 2024 tapu harcı geliri, aralık ayında gayrimenkul satış yoğunluğu, istanbul esenyurt gayrimenkul satış rekoru, 2024 gayrimenkul satış verileri, konut kredisi faiz oranları 2025, türkiye emlak piyasası 2024, 2024 gayrimenkul amortisman süreleri, aralık ayında tapu harcı artışı, tapu harcı oranı 2024, esenyurt emlak fiyatları 2024, istanbul’da en çok satış yapılan ilçeler, gayrimenkul alımı için 2025 öngörüleri, ikinci el konut fiyatları artacak mı
İstanbul’un gayrimenkulde en hareketli semti belli oldu: 2025'te konut fiyatları artacak mı, kredilerde oranlar ne olur?
2024 yılı, Türkiye genelinde gayrimenkul satışlarının yüzde 3.9 artışla 3 milyon 65 bin 872 adede ulaştığı bir yıl oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir satışlarda zirvede yer alırken, Esenyurt en hareketli bölge oldu. Aralık ayındaki yoğunluğun sebebi tapu harcı artışı ve yıl sonu işlemlerine bağlanıyor. İşte detaylar...
2024 yılına ilişkin gayrimenkul satış verileri açıklandı. Türkiye genelinde toplam 3 milyon 65 bin 872 gayrimenkul satışı gerçekleşti. Bir önceki yıla göre yüzde 3.9 artış yaşanan satışlardan 91 milyar 595 milyon TL tapu harcı geliri elde edildi.
İstanbul, 357 bin 873 satış ve 26 milyar 481 milyon TL tapu harcı geliri ile listenin başında yer aldı. Ankara ve İzmir de en çok satış yapılan diğer iller oldu.
Aralık ayında i̇şlemler neden yoğunlaştı?
Aralık ayı, tapu dairelerinde en yoğun dönem olarak kaydedildi. Gayrimenkul uzmanlarına göre bunun başlıca sebepleri:
1.Tapu harcı ve döner sermaye bedellerindeki artışlar:
İstanbul’da döner sermaye bedeli, 2 bin 466 TL’den 3 bin 549 TL’ye yükseldi. Vatandaşlar, artışlardan etkilenmemek için işlemlerini aralık ayında tamamladı.
2.Emlak vergisi rayiç değer artışları:
Belediyelerdeki değerlerin yeniden değerlendirme oranları, yüzde 43.93 olarak açıklandı. Vatandaşlar, bu artış öncesinde işlemlerini tamamlamak istedi.
3.Şirketlerin yıl sonu satışları:
Şirketler, gayrimenkul satışlarını yıl sonuna ertelediği için işlem hacmi arttı.
İstanbul’da en çok satış Esenyurt’ta gerçekleşti
İstanbul’da yıl boyunca yapılan 357 bin 873 satışın en yoğun olduğu ilçe, 31 bin 442 işlemle Esenyurt oldu.
Çatalca ve Arnavutköy:
Toplam 23 bin 711 satış,
Silivri:
20 bin 212 satış,
Küçükçekmece:
16 bin 890 satış.
Bu ilçelerde hem konut hem de arsa ve arazi satışlarında hareketlilik yaşandı.
Gayrimenkul piyasasında 2025 beklentileri
Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2025 yılı için piyasa öngörülerini paylaştı:
1.Kiralık konut piyasası:
Düzenlemeler ve arz artışıyla yatay bir seyir izlemesi bekleniyor.
2.Satılık konut fiyatları:
İkinci el fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesi öngörülüyor.
3.Konut kredisi faiz oranları:
Faiz oranlarının yüzde 2 seviyesine yaklaşmasıyla talebin artacağı tahmin ediliyor.
Gayrimenkul sektöründe yön değişikliği
2024’te gayrimenkul sektöründe farklı faktörlerin etkisiyle dikkat çeken bir değişim yaşandı:
Kiraların artışı:
Bu durum amortisman sürelerini düşürdü.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarının gayrimenkul alımında kullanılması:
Yeni yatırım alanlarına yönelimi artırdı.
KKM’den çıkışlar:
Birçok yatırımcı rotayı gayrimenkule çevirdi.