https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/istanbulun-gayrimenkulde-en-hareketli-semti-belli-oldu-2025te-konut-fiyatlari-artacak-mi-kredilerde-1092523979.html

İstanbul’un gayrimenkulde en hareketli semti belli oldu: 2025'te konut fiyatları artacak mı, kredilerde oranlar ne olur?

İstanbul’un gayrimenkulde en hareketli semti belli oldu: 2025'te konut fiyatları artacak mı, kredilerde oranlar ne olur?

Sputnik Türkiye

2024 yılı, Türkiye genelinde gayrimenkul satışlarının yüzde 3.9 artışla 3 milyon 65 bin 872 adede ulaştığı bir yıl oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir satışlarda... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T08:58+0300

2025-01-10T08:58+0300

2025-01-10T08:58+0300

istanbul

ekonomi

biyokütle ve biyogaz elektrik santrali (bes)

gayrimenkul

gayrimenkul yurtdışı tanıtım derneği (gigder)

gayrimenkul borsası (gaboras)

gayrimenkul kıymetler borsası

emlak

emlak konut

emlak vergisi

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2024 yılına ilişkin gayrimenkul satış verileri açıklandı. Türkiye genelinde toplam 3 milyon 65 bin 872 gayrimenkul satışı gerçekleşti. Bir önceki yıla göre yüzde 3.9 artış yaşanan satışlardan 91 milyar 595 milyon TL tapu harcı geliri elde edildi.İstanbul, 357 bin 873 satış ve 26 milyar 481 milyon TL tapu harcı geliri ile listenin başında yer aldı. Ankara ve İzmir de en çok satış yapılan diğer iller oldu.Aralık ayında i̇şlemler neden yoğunlaştı?Aralık ayı, tapu dairelerinde en yoğun dönem olarak kaydedildi. Gayrimenkul uzmanlarına göre bunun başlıca sebepleri:İstanbul’da en çok satış Esenyurt’ta gerçekleştiİstanbul’da yıl boyunca yapılan 357 bin 873 satışın en yoğun olduğu ilçe, 31 bin 442 işlemle Esenyurt oldu.Bu ilçelerde hem konut hem de arsa ve arazi satışlarında hareketlilik yaşandı.Gayrimenkul piyasasında 2025 beklentileriGayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2025 yılı için piyasa öngörülerini paylaştı:Gayrimenkul sektöründe yön değişikliği2024’te gayrimenkul sektöründe farklı faktörlerin etkisiyle dikkat çeken bir değişim yaşandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/istanbulda-metro-seferleri-durduruluyor-iste-etkilenecek-hatlar-seferler-ve-tarihler-hangileri-1092523460.html

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