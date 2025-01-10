https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/istanbulda-metro-seferleri-durduruluyor-iste-etkilenecek-hatlar-seferler-ve-tarihler-hangileri-1092523460.html

İstanbul’da metro seferleri durduruluyor: İşte etkilenecek hatlar, seferler ve tarihler hangileri?

İstanbul’da metro seferleri durduruluyor: İşte etkilenecek hatlar, seferler ve tarihler hangileri?

Sputnik Türkiye

İstanbul’da M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı-Kirazlı Metro Hattı, Otogar Viyadüğü'ndeki çalışmalar nedeniyle belirli tarihlerde hizmet veremeyecek. Çalışmalar... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T08:27+0300

2025-01-10T08:27+0300

2025-01-10T08:27+0300

türkiye

iett

metro istanbul

esenler

metro

metro

metro hattı

sefer

sefer

kapalı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/10/1074676684_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_b893a211fd92aecdc30db439d92af0ae.jpg

İstanbul’da M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı-Kirazlı Metro Hattı’nın Otogar İstasyonu bölgesinde gerçekleştirilecek viyadük çalışmaları nedeniyle bazı seferlerde düzenlemeler yapıldı.Metro İstanbul’un yaptığı açıklamaya göre, çalışma tarihleri ve saatleri şu şekilde olacak:Kapatılacak metro i̇stasyonlarıBu tarihler arasında Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında metro seferleri yapılamayacak.Otogar Viyadüğü üzerindeki çalışmaların güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla, Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gecelerde "Gece Metrosu" hizmeti de sunulmayacak.Ücretsiz İETT otobüs seferleri ile ulaşım alternatifiÇalışmalar süresince, metro seferlerinin yapılamadığı hatlarda yolcuların mağdur olmaması için çift yönlü ücretsiz İETT otobüs seferleri düzenlenecek. Bu kapsamda:Otogar viyadüğü çalışmaları ne amaçlıyor?Otogar Viyadüğü üzerinde yapılan çalışmalar, hattın güvenliğini artırmayı ve altyapıyı güçlendirmeyi hedefliyor. Metro İstanbul yetkilileri, bu tür çalışmaların kentin uzun vadeli ulaşım güvenliği için gerekli olduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/meteorolojiden-beklenen-kritik-uyarilar-geldi-edirneden-giris-yapan-kar-istanbul-kapisinda-1092520236.html

türkiye

esenler

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul metro seferleri, m1 yenikapı-atatürk havalimanı hattı, otogar viyadüğü çalışmaları, istanbul metro kapanış tarihleri, ücretsiz iett otobüs seferleri, gece metrosu iptal edildi mi, kocatepe otogar metro seferleri, esenler otogar arasında ulaşım, terazidere otogar metro, metro i̇stanbul duyuruları, 11 ocak metro kapanışı, 25 ocak metro hattı düzenlemesi, 8 şubat metro sefer iptali, viyadük çalışması nedeniyle metro kapalı, otogar-kocatepe ücretsiz otobüs, esenler otogar alternatif ulaşım, terazidere metro kapanış saatleri, iett otobüs saatleri, istanbul'da metro neden kapalı, metro otogar durağı kapandı