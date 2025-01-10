https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/istanbulda-metro-seferleri-durduruluyor-iste-etkilenecek-hatlar-seferler-ve-tarihler-hangileri-1092523460.html
İstanbul’da metro seferleri durduruluyor: İşte etkilenecek hatlar, seferler ve tarihler hangileri?
İstanbul’da metro seferleri durduruluyor: İşte etkilenecek hatlar, seferler ve tarihler hangileri?
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İstanbul’da M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı-Kirazlı Metro Hattı, Otogar Viyadüğü'ndeki çalışmalar nedeniyle belirli tarihlerde hizmet veremeyecek. Çalışmalar... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T08:27+0300
2025-01-10T08:27+0300
2025-01-10T08:27+0300
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İstanbul’da M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı-Kirazlı Metro Hattı’nın Otogar İstasyonu bölgesinde gerçekleştirilecek viyadük çalışmaları nedeniyle bazı seferlerde düzenlemeler yapıldı.Metro İstanbul’un yaptığı açıklamaya göre, çalışma tarihleri ve saatleri şu şekilde olacak:Kapatılacak metro i̇stasyonlarıBu tarihler arasında Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında metro seferleri yapılamayacak.Otogar Viyadüğü üzerindeki çalışmaların güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla, Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gecelerde "Gece Metrosu" hizmeti de sunulmayacak.Ücretsiz İETT otobüs seferleri ile ulaşım alternatifiÇalışmalar süresince, metro seferlerinin yapılamadığı hatlarda yolcuların mağdur olmaması için çift yönlü ücretsiz İETT otobüs seferleri düzenlenecek. Bu kapsamda:Otogar viyadüğü çalışmaları ne amaçlıyor?Otogar Viyadüğü üzerinde yapılan çalışmalar, hattın güvenliğini artırmayı ve altyapıyı güçlendirmeyi hedefliyor. Metro İstanbul yetkilileri, bu tür çalışmaların kentin uzun vadeli ulaşım güvenliği için gerekli olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/meteorolojiden-beklenen-kritik-uyarilar-geldi-edirneden-giris-yapan-kar-istanbul-kapisinda-1092520236.html
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istanbul metro seferleri, m1 yenikapı-atatürk havalimanı hattı, otogar viyadüğü çalışmaları, istanbul metro kapanış tarihleri, ücretsiz iett otobüs seferleri, gece metrosu iptal edildi mi, kocatepe otogar metro seferleri, esenler otogar arasında ulaşım, terazidere otogar metro, metro i̇stanbul duyuruları, 11 ocak metro kapanışı, 25 ocak metro hattı düzenlemesi, 8 şubat metro sefer iptali, viyadük çalışması nedeniyle metro kapalı, otogar-kocatepe ücretsiz otobüs, esenler otogar alternatif ulaşım, terazidere metro kapanış saatleri, iett otobüs saatleri, istanbul'da metro neden kapalı, metro otogar durağı kapandı
istanbul metro seferleri, m1 yenikapı-atatürk havalimanı hattı, otogar viyadüğü çalışmaları, istanbul metro kapanış tarihleri, ücretsiz iett otobüs seferleri, gece metrosu iptal edildi mi, kocatepe otogar metro seferleri, esenler otogar arasında ulaşım, terazidere otogar metro, metro i̇stanbul duyuruları, 11 ocak metro kapanışı, 25 ocak metro hattı düzenlemesi, 8 şubat metro sefer iptali, viyadük çalışması nedeniyle metro kapalı, otogar-kocatepe ücretsiz otobüs, esenler otogar alternatif ulaşım, terazidere metro kapanış saatleri, iett otobüs saatleri, istanbul'da metro neden kapalı, metro otogar durağı kapandı
İstanbul’da metro seferleri durduruluyor: İşte etkilenecek hatlar, seferler ve tarihler hangileri?
İstanbul’da M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı-Kirazlı Metro Hattı, Otogar Viyadüğü'ndeki çalışmalar nedeniyle belirli tarihlerde hizmet veremeyecek. Çalışmalar süresince bazı istasyonlarda metro seferleri durdurulurken, ücretsiz İETT otobüs seferleri düzenlenecek. İşte detaylar ve tarihler...
İstanbul’da M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı-Kirazlı Metro Hattı’nın Otogar İstasyonu bölgesinde gerçekleştirilecek viyadük çalışmaları nedeniyle bazı seferlerde düzenlemeler yapıldı.
Metro İstanbul’un yaptığı açıklamaya göre, çalışma tarihleri ve saatleri şu şekilde olacak:
11 Ocak Cumartesi, saat 22.30
ile 13 Ocak Pazartesi, saat 06.00
arasında,
25 Ocak Cumartesi, saat 22.30
ile 27 Ocak Pazartesi, saat 06.00
arasında,
8 Şubat Cumartesi, saat 22.30
ile 10 Şubat Pazartesi, saat 06.00
arasında.
Kapatılacak metro i̇stasyonları
Bu tarihler arasında Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında metro seferleri yapılamayacak.
Otogar Viyadüğü üzerindeki çalışmaların güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla, Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gecelerde "Gece Metrosu" hizmeti de sunulmayacak.
Ücretsiz İETT otobüs seferleri ile ulaşım alternatifi
Çalışmalar süresince, metro seferlerinin yapılamadığı hatlarda yolcuların mağdur olmaması için çift yönlü ücretsiz İETT otobüs seferleri düzenlenecek. Bu kapsamda:
Otogar-Terazidere
arasında yolcu taşımacılığı yapılacak.
Otogar viyadüğü çalışmaları ne amaçlıyor?
Otogar Viyadüğü üzerinde yapılan çalışmalar, hattın güvenliğini artırmayı ve altyapıyı güçlendirmeyi hedefliyor. Metro İstanbul yetkilileri, bu tür çalışmaların kentin uzun vadeli ulaşım güvenliği için gerekli olduğunu belirtti.