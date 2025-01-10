https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/iscileri-tasiyan-midibus-sarampole-yuvarlandi-1-olu-16-yarali-1092530464.html
İşçileri taşıyan midibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 16 yaralı
İşçileri taşıyan midibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 16 yaralı
Sputnik Türkiye
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan servis aracı, sis ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T11:28+0300
2025-01-10T11:28+0300
2025-01-10T11:28+0300
türkiye
malatya
kaza
işçi
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.Direksiyon hakimiyetini kaybettiY.O. idaresindeki işçileri taşıyan 44 S 6875 plakalı midibüs, Günedoğru Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/kirsehirde-zincirleme-kaza-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1092381270.html
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malatya, kaza, işçi
İşçileri taşıyan midibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 16 yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan servis aracı, sis ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Direksiyon hakimiyetini kaybetti
Y.O. idaresindeki işçileri taşıyan 44 S 6875 plakalı midibüs, Günedoğru Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.