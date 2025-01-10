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İngiliz basını, AB'nin Trump'la ilgili kaygılarını yazdı
İngiliz basını, AB'nin Trump'la ilgili kaygılarını yazdı
Sputnik Türkiye
AB'li bürokratların, Trump'ın yakında göreve başlamasından ve selefi Biden'ın Rusya karşıtı kararnamelerini iptal etme ihtimalinden kaygı duyduğu belirtildi. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
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İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 20 Ocak'ta görevi resmen devralacak Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın atacağı olası adımların AB'de kaygıya yol açtığını yazdı.AB içinde kaygılar giderek artarken Avrupalı bürokratların Joe Biden'ın özellikle Rusya'ya yönelik kısıtlamalarla ilgili kararnamelerini incelemek üzere bir uzman grubu kurduğuna dikkat çeken FT, Brüksel'in yaptırımları Ukrayna'da ateşkes sağlanmasına ilişkin müzakerelerde Moskova'ya karşı koz olarak kullanmayı planladığını kaydetti.Kaynaklar, "Avrupa Komisyonu'nun üst düzey yetkilileri, Biden'ın kararnamelerinin yürürlükten kaldırılmasının AB politikasını tam olarak nasıl etkileyebileceğini anlamak için Rusya'ya yönelik yaptırımlardan ticaret ve siber güvenliğe kadar tüm kararnamelerin analiz edilmesi talimatı verdi" dedi.FT'nin aktardığına göre AB makamları, sırf Biden tarafından yürürlüğe koyulduğu için Trump'ın bazı önemli tedbirleri iptal etmesi ihtimalini de dışlamıyor.Kararnameler, ABD başkanları tarafından yayınlanmakta olup herhangi bir zamanda iptal edilebiliyor. Genelde, yeni bir başkan göreve geldikten hemen sonra mevcut idari kararnameleri revize ediyor.2017 yılında Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Küba’yla başlattığı normalleşme sürecini iptal ettiğini açıklamıştı.Paris iklim anlaşmasından çekilen Trump, Obama yönetiminin aracılık ettiği İran nükleer anlaşmasından da tek taraflı olarak çıktıklarını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/gram-altin-rekor-seviyesine-yaklasti-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1092533691.html
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avrupa, joe biden, brüksel, ukrayna, abd, ab, the financial times (ft), donald trump, yaptırım, kısıtlama, ticari kısıtlama, rusya
avrupa, joe biden, brüksel, ukrayna, abd, ab, the financial times (ft), donald trump, yaptırım, kısıtlama, ticari kısıtlama, rusya

İngiliz basını, AB'nin Trump'la ilgili kaygılarını yazdı

14:15 10.01.2025
© AP Photo / Ben CurtisFormer President Barack Obama talks with President-elect Donald Trump, next to Melania Trump, as they arrive to attend the state funeral for former President Jimmy Carter at Washington National Cathedral in Washington, Thursday, Jan. 9, 2025. (AP Photo/Ben Curtis)
Former President Barack Obama talks with President-elect Donald Trump, next to Melania Trump, as they arrive to attend the state funeral for former President Jimmy Carter at Washington National Cathedral in Washington, Thursday, Jan. 9, 2025. (AP Photo/Ben Curtis) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Ben Curtis
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AB'li bürokratların, Trump'ın yakında göreve başlamasından ve selefi Biden'ın Rusya karşıtı kararnamelerini iptal etme ihtimalinden kaygı duyduğu belirtildi.
İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 20 Ocak'ta görevi resmen devralacak Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın atacağı olası adımların AB'de kaygıya yol açtığını yazdı.

AB içinde kaygılar giderek artarken Avrupalı bürokratların Joe Biden'ın özellikle Rusya'ya yönelik kısıtlamalarla ilgili kararnamelerini incelemek üzere bir uzman grubu kurduğuna dikkat çeken FT, Brüksel'in yaptırımları Ukrayna'da ateşkes sağlanmasına ilişkin müzakerelerde Moskova'ya karşı koz olarak kullanmayı planladığını kaydetti.

Kaynaklar, "Avrupa Komisyonu'nun üst düzey yetkilileri, Biden'ın kararnamelerinin yürürlükten kaldırılmasının AB politikasını tam olarak nasıl etkileyebileceğini anlamak için Rusya'ya yönelik yaptırımlardan ticaret ve siber güvenliğe kadar tüm kararnamelerin analiz edilmesi talimatı verdi" dedi.

FT'nin aktardığına göre AB makamları, sırf Biden tarafından yürürlüğe koyulduğu için Trump'ın bazı önemli tedbirleri iptal etmesi ihtimalini de dışlamıyor.

Kararnameler, ABD başkanları tarafından yayınlanmakta olup herhangi bir zamanda iptal edilebiliyor. Genelde, yeni bir başkan göreve geldikten hemen sonra mevcut idari kararnameleri revize ediyor.

2017 yılında Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Küba’yla başlattığı normalleşme sürecini iptal ettiğini açıklamıştı.

Paris iklim anlaşmasından çekilen Trump, Obama yönetiminin aracılık ettiği İran nükleer anlaşmasından da tek taraflı olarak çıktıklarını duyurmuştu.
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