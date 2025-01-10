İngiliz basını, AB'nin Trump'la ilgili kaygılarını yazdı

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 20 Ocak'ta görevi resmen devralacak Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın atacağı olası adımların AB'de kaygıya yol açtığını yazdı.



AB içinde kaygılar giderek artarken Avrupalı bürokratların Joe Biden'ın özellikle Rusya'ya yönelik kısıtlamalarla ilgili kararnamelerini incelemek üzere bir uzman grubu kurduğuna dikkat çeken FT, Brüksel'in yaptırımları Ukrayna'da ateşkes sağlanmasına ilişkin müzakerelerde Moskova'ya karşı koz olarak kullanmayı planladığını kaydetti.



Kaynaklar, "Avrupa Komisyonu'nun üst düzey yetkilileri, Biden'ın kararnamelerinin yürürlükten kaldırılmasının AB politikasını tam olarak nasıl etkileyebileceğini anlamak için Rusya'ya yönelik yaptırımlardan ticaret ve siber güvenliğe kadar tüm kararnamelerin analiz edilmesi talimatı verdi" dedi.



FT'nin aktardığına göre AB makamları, sırf Biden tarafından yürürlüğe koyulduğu için Trump'ın bazı önemli tedbirleri iptal etmesi ihtimalini de dışlamıyor.



Kararnameler, ABD başkanları tarafından yayınlanmakta olup herhangi bir zamanda iptal edilebiliyor. Genelde, yeni bir başkan göreve geldikten hemen sonra mevcut idari kararnameleri revize ediyor.



2017 yılında Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Küba’yla başlattığı normalleşme sürecini iptal ettiğini açıklamıştı.



Paris iklim anlaşmasından çekilen Trump, Obama yönetiminin aracılık ettiği İran nükleer anlaşmasından da tek taraflı olarak çıktıklarını duyurmuştu.