https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/ilker-ayriktan-ben-bilmem-esim-bilir-itirafi-kazandiklari-araba-yuvalarini-yikti-1092541937.html

İlker Ayrık'tan 'Ben Bilmem Eşim Bilir' itirafı: 'Kazandıkları araba yuvalarını yıktı'

İlker Ayrık'tan 'Ben Bilmem Eşim Bilir' itirafı: 'Kazandıkları araba yuvalarını yıktı'

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, yıllarca sunduğu programda yaşanan boşanmayı anlattı 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T15:05+0300

2025-01-10T15:05+0300

2025-01-10T15:05+0300

yaşam

ilker ayrık

televizyon

ben bilmem eşim bilir

yarışma programı

araba

boşanma

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Televizyon ekranlarında uzun süre devam eden Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasıyla ilgili konuşan ünlü oyuncu ve programın sunucusu İlker Ayrık, yaşanan ilginç bir olayı anlattı. Ayrık, programda araba kazanan bir çiftin 'arabayı pay edemeyince' kavga edip boşandıklarını belirterek, "Haberi geldi ki boşanmışlar. Kazandıkları otomobil, yuvalarının yıkılmasına neden oldu" dedi. Bir çok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu İlker Ayrık, uzun süre sunuculuğunu yaptığı Ben Bilmem Eşim Bilir isimli yarışma programına dair anılarını katıldığı bir programda anlattı. Ayrık, kazanan çiftlere son model arabanın hediye edildiği programda araba kazanan bir çiftin 'araba kimin üzerine olacak' diyerek kavga ettiklerini ve boşandıklarını söyledi. Araba kimin üzerine olsun sorusu ayrılık getirdiAyrık yaşanan durumu şu sözlerle anlattı;

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/oyuncu-ilker-ayriktan-sasirtan-paylasim-dede-oldum-1090432534.html

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ilker ayrık, televizyon, ben bilmem eşim bilir, yarışma programı, araba, boşanma