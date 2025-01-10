https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/ilker-ayriktan-ben-bilmem-esim-bilir-itirafi-kazandiklari-araba-yuvalarini-yikti-1092541937.html
İlker Ayrık'tan 'Ben Bilmem Eşim Bilir' itirafı: 'Kazandıkları araba yuvalarını yıktı'
İlker Ayrık'tan 'Ben Bilmem Eşim Bilir' itirafı: 'Kazandıkları araba yuvalarını yıktı'
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, yıllarca sunduğu programda yaşanan boşanmayı anlattı 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T15:05+0300
2025-01-10T15:05+0300
2025-01-10T15:05+0300
yaşam
ilker ayrık
televizyon
ben bilmem eşim bilir
yarışma programı
araba
boşanma
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Televizyon ekranlarında uzun süre devam eden Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasıyla ilgili konuşan ünlü oyuncu ve programın sunucusu İlker Ayrık, yaşanan ilginç bir olayı anlattı. Ayrık, programda araba kazanan bir çiftin 'arabayı pay edemeyince' kavga edip boşandıklarını belirterek, "Haberi geldi ki boşanmışlar. Kazandıkları otomobil, yuvalarının yıkılmasına neden oldu" dedi. Bir çok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu İlker Ayrık, uzun süre sunuculuğunu yaptığı Ben Bilmem Eşim Bilir isimli yarışma programına dair anılarını katıldığı bir programda anlattı. Ayrık, kazanan çiftlere son model arabanın hediye edildiği programda araba kazanan bir çiftin 'araba kimin üzerine olacak' diyerek kavga ettiklerini ve boşandıklarını söyledi. Araba kimin üzerine olsun sorusu ayrılık getirdiAyrık yaşanan durumu şu sözlerle anlattı;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/oyuncu-ilker-ayriktan-sasirtan-paylasim-dede-oldum-1090432534.html
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ilker ayrık, televizyon, ben bilmem eşim bilir, yarışma programı, araba, boşanma
ilker ayrık, televizyon, ben bilmem eşim bilir, yarışma programı, araba, boşanma
İlker Ayrık'tan 'Ben Bilmem Eşim Bilir' itirafı: 'Kazandıkları araba yuvalarını yıktı'
Ünlü oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, yıllarca sunduğu programda yaşanan boşanmayı anlattı
Televizyon ekranlarında uzun süre devam eden Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasıyla ilgili konuşan ünlü oyuncu ve programın sunucusu İlker Ayrık, yaşanan ilginç bir olayı anlattı. Ayrık, programda araba kazanan bir çiftin 'arabayı pay edemeyince' kavga edip boşandıklarını belirterek, "Haberi geldi ki boşanmışlar. Kazandıkları otomobil, yuvalarının yıkılmasına neden oldu" dedi.
Bir çok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu İlker Ayrık, uzun süre sunuculuğunu yaptığı Ben Bilmem Eşim Bilir isimli yarışma programına dair anılarını katıldığı bir programda anlattı. Ayrık, kazanan çiftlere son model arabanın hediye edildiği programda araba kazanan bir çiftin 'araba kimin üzerine olacak' diyerek kavga ettiklerini ve boşandıklarını söyledi.
Araba kimin üzerine olsun sorusu ayrılık getirdi
Ayrık yaşanan durumu şu sözlerle anlattı;
"Araba kazanmış bir çiftin teslimat işlemleri gerçekleşiyor. Her bölüm bir araba veriliyor ve yapımda görevli arkadaşımız, resmi işlemler sırasında kazanan çifte, 'Araba kimin üzerine olsun?' diye soruyor. Teslimat işlemleri noterde yapılacak ve evraklar ona göre hazırlanacak. Çiftler birden 'Araba benim üzerime olsun' diye tartışmaya başlıyor ve anlaşamıyorlar. Noterde kavga ediyorlar. Kazanan çift, kendi arasında anlaşamadığı için 'Şu anda karar veremiyoruz' diyerek, yapımdan süre istiyor. Sonra haberi geldi ki boşanmışlar. Kazandıkları otomobil, yuvalarının yıkılmasına neden oldu" dedi.