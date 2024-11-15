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Oyuncu İlker Ayrık'tan şaşırtan paylaşım: 'Dede oldum'
Oyuncu İlker Ayrık'tan şaşırtan paylaşım: 'Dede oldum'
Sputnik Türkiye
Oyuncu İlker Ayrık'ın sosyal medya hesabından yaptığı yeni doğmuş kuzularla yaptığı paylaşımına 'dede oldum' notunu düştü. Ayrık'ın paylaşımı çok sayıda beğeni... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
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ilker ayrık
çiftlik
kuzu
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Beykoz'daki çiftliğinden yeni doğmuş kuzularıyla fotoğraf paylaşım oyuncu İlker Ayrık'ın 'dede oldum' notu gülümsetti. Bu dedelik başka dedelikSeksenler ve Geniş Aile dizileriyle tanınan oyuncu İlker Ayrık, bir süre önce Beykoz'da bir çiftlik almıştı. Ailesiyle birlikte burada yaşayan ünlü oyuncu sosyal medyasından yeni doğmuş kuzularla bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına da, "Dede oldum. Ama bu dedelik başka dedelik. Rita Çiftlik Ailesi'nin yeni üyeleri hayata gözlerini açtı. Aramıza hoş geldiler. Çiftçiliğe başladığımdan beri en güler yüzlü duygulardan birini yaşıyorum. Çok acayip ya. Sürekli tebessüm ettiriyor. Annenin durumu da gayet iyi, sağlıklı" notunu düştü.
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ilker ayrık, çiftlik, kuzu
ilker ayrık, çiftlik, kuzu

Oyuncu İlker Ayrık'tan şaşırtan paylaşım: 'Dede oldum'

13:01 15.11.2024
İlker Ayrık
İlker Ayrık - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
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Oyuncu İlker Ayrık'ın sosyal medya hesabından yaptığı yeni doğmuş kuzularla yaptığı paylaşımına 'dede oldum' notunu düştü. Ayrık'ın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.
Beykoz'daki çiftliğinden yeni doğmuş kuzularıyla fotoğraf paylaşım oyuncu İlker Ayrık'ın 'dede oldum' notu gülümsetti.

Bu dedelik başka dedelik

Seksenler ve Geniş Aile dizileriyle tanınan oyuncu İlker Ayrık, bir süre önce Beykoz'da bir çiftlik almıştı. Ailesiyle birlikte burada yaşayan ünlü oyuncu sosyal medyasından yeni doğmuş kuzularla bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına da, "Dede oldum. Ama bu dedelik başka dedelik. Rita Çiftlik Ailesi'nin yeni üyeleri hayata gözlerini açtı. Aramıza hoş geldiler. Çiftçiliğe başladığımdan beri en güler yüzlü duygulardan birini yaşıyorum. Çok acayip ya. Sürekli tebessüm ettiriyor. Annenin durumu da gayet iyi, sağlıklı" notunu düştü.
Oyuncu Rasim Öztekin (fotoğrafta), Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenen törenle oyuncu Şevket Çoruh'a teslim etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
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