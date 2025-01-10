https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/ilk-hasat-rekor-kirdi-6-tane-mantar-2-bin-200-dolara-satildi-1092552607.html

İlk hasat rekor kırdı: 6 tane mantar 2 bin 200 dolara satıldı

İlk hasat rekor kırdı: 6 tane mantar 2 bin 200 dolara satıldı

Sputnik Türkiye

Japonya'nın merkezi Kanazawa kentinde düzenlenen yılın ilk müzayedesinde, depremde zarar gören Noto bölgesine ait altı shiitake mantarı rekor bir fiyatla, 2... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T19:34+0300

2025-01-10T19:34+0300

2025-01-10T19:34+0300

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Kanazawa'da düzenlenen müzayedede bir kişi 'Nototemari' adıyla bilinen lüks mantar için 2 bin 200 dolar ödeme yaptı.Japonya’nın Ishikawa Prefektörlüğü’ne bağlı Noto bölgesinden gelen Nototemari shiitake mantarları, yılın ilk müzayedesinde rekor bir fiyatla alıcı buldu. Kanazawa kentinde düzenlenen müzayedede, altı mantardan oluşan bir paket tam 350 bin yen (yaklaşık 2 bin 200 dolar) karşılığında satıldı. İlk hasadın satışının ocak ayında yaşanan depremde büyük zarar gören bölgenin yeniden ayağa kalkma çabalarına destek olduğu ifade edildi. Noto Yarımadası, geçtiğimiz yıl birbiri ardına gelen iki doğal afetten etkilenmişti.Nototemari Mantarı nedir?Nototemari adıyla bilinen bu özel shiitake mantarları, Noto bölgesindeki dört belediyeden temin ediliyor. Ancak bu mantarların Nototemari etiketiyle satışa sunulabilmesi için belirli kalite standartlarını karşılaması gerekiyor. Şapka genişliğinin en az 8 santimetre, kalınlığının ise en az 3 santimetre olması gerektiği ifade edildi. Bu lüks mantarların kendilerine has aromaları ve hoş çiğnenebilir dokularıyla öne çıktığı açıklandı. Ayrıca, Japon mutfağında yüksek kaliteli bir lezzet olarak kabul ediliyor.

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