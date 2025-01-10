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İlk hasat rekor kırdı: 6 tane mantar 2 bin 200 dolara satıldı
İlk hasat rekor kırdı: 6 tane mantar 2 bin 200 dolara satıldı
Sputnik Türkiye
Japonya'nın merkezi Kanazawa kentinde düzenlenen yılın ilk müzayedesinde, depremde zarar gören Noto bölgesine ait altı shiitake mantarı rekor bir fiyatla, 2... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
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Kanazawa'da düzenlenen müzayedede bir kişi 'Nototemari' adıyla bilinen lüks mantar için 2 bin 200 dolar ödeme yaptı.Japonya’nın Ishikawa Prefektörlüğü’ne bağlı Noto bölgesinden gelen Nototemari shiitake mantarları, yılın ilk müzayedesinde rekor bir fiyatla alıcı buldu. Kanazawa kentinde düzenlenen müzayedede, altı mantardan oluşan bir paket tam 350 bin yen (yaklaşık 2 bin 200 dolar) karşılığında satıldı. İlk hasadın satışının ocak ayında yaşanan depremde büyük zarar gören bölgenin yeniden ayağa kalkma çabalarına destek olduğu ifade edildi. Noto Yarımadası, geçtiğimiz yıl birbiri ardına gelen iki doğal afetten etkilenmişti.Nototemari Mantarı nedir?Nototemari adıyla bilinen bu özel shiitake mantarları, Noto bölgesindeki dört belediyeden temin ediliyor. Ancak bu mantarların Nototemari etiketiyle satışa sunulabilmesi için belirli kalite standartlarını karşılaması gerekiyor. Şapka genişliğinin en az 8 santimetre, kalınlığının ise en az 3 santimetre olması gerektiği ifade edildi. Bu lüks mantarların kendilerine has aromaları ve hoş çiğnenebilir dokularıyla öne çıktığı açıklandı. Ayrıca, Japon mutfağında yüksek kaliteli bir lezzet olarak kabul ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/uzakdoguya-seyahat-edenlere-onemli-uyari-pirinc-eristesi-veya-mantardan-olebilirsiniz-1090701027.html
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mantar, rekor, rekortmen, japonya, fiyat, fiyat artışı, fahiş fiyat, fiyat listesi, fiyat artırımı, açık artırma, deprem, tarım, tarım ürünü
mantar, rekor, rekortmen, japonya, fiyat, fiyat artışı, fahiş fiyat, fiyat listesi, fiyat artırımı, açık artırma, deprem, tarım, tarım ürünü

İlk hasat rekor kırdı: 6 tane mantar 2 bin 200 dolara satıldı

19:34 10.01.2025
© turktarim.gov.trmantar
mantar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© turktarim.gov.tr
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Japonya'nın merkezi Kanazawa kentinde düzenlenen yılın ilk müzayedesinde, depremde zarar gören Noto bölgesine ait altı shiitake mantarı rekor bir fiyatla, 2 bin 200 dolara (77 bin 900 lira) alıcı buldu. Müzayede katılımcıları, 'Nototemari' adıyla bilinen lüks shiitake mantarlarının satışını alkış ve tezahüratlarla karşıladı.
Kanazawa'da düzenlenen müzayedede bir kişi 'Nototemari' adıyla bilinen lüks mantar için 2 bin 200 dolar ödeme yaptı.
Japonya’nın Ishikawa Prefektörlüğü’ne bağlı Noto bölgesinden gelen Nototemari shiitake mantarları, yılın ilk müzayedesinde rekor bir fiyatla alıcı buldu. Kanazawa kentinde düzenlenen müzayedede, altı mantardan oluşan bir paket tam 350 bin yen (yaklaşık 2 bin 200 dolar) karşılığında satıldı. İlk hasadın satışının ocak ayında yaşanan depremde büyük zarar gören bölgenin yeniden ayağa kalkma çabalarına destek olduğu ifade edildi. Noto Yarımadası, geçtiğimiz yıl birbiri ardına gelen iki doğal afetten etkilenmişti.

Nototemari Mantarı nedir?

Nototemari adıyla bilinen bu özel shiitake mantarları, Noto bölgesindeki dört belediyeden temin ediliyor. Ancak bu mantarların Nototemari etiketiyle satışa sunulabilmesi için belirli kalite standartlarını karşılaması gerekiyor. Şapka genişliğinin en az 8 santimetre, kalınlığının ise en az 3 santimetre olması gerektiği ifade edildi. Bu lüks mantarların kendilerine has aromaları ve hoş çiğnenebilir dokularıyla öne çıktığı açıklandı. Ayrıca, Japon mutfağında yüksek kaliteli bir lezzet olarak kabul ediliyor.
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