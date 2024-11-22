Uzakdoğu'ya seyahat edenlere önemli uyarı: Pirinç eriştesi veya mantardan ölebilirsiniz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Karadağ maçındaki bahis reklamı bardağı taşıran son damla mıydı?'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yasa dışı bahis tek bir TV kanalının meselesi değil’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cezaevlerindeki son tablo: Af mı geliyor?
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: 112’nin haberi olmadan bu normal bir sistem midir, bu hala sorgulanıyor
12:06
83 dk
HABER MASASI
Rüyaların Sanata ve Edebiyata Etkileri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
İletişim dünyasında yapay zeka kullanımı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin'den teğmenler açıklaması
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye ile 'normalleşme'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
MHP neden mıntıka temizliği yapıyor
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
İBB’nin Sayıştay raporundan çıktı: 642 araç nerede?
19:19
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Yurttaş Kane’in verdiği mesajlar, Amerika'nın savaşa girme kararı üzerinde dolaylı bir etki yaptı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İran başkentini taşıyacak mı?
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:05
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABER MASASI
Lucid Rüyalar ve Rüya Kontrolü
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/uzakdoguya-seyahat-edenlere-onemli-uyari-pirinc-eristesi-veya-mantardan-olebilirsiniz-1090701027.html
Uzakdoğu'ya seyahat edenlere önemli uyarı: Pirinç eriştesi veya mantardan ölebilirsiniz
Uzakdoğu'ya seyahat edenlere önemli uyarı: Pirinç eriştesi veya mantardan ölebilirsiniz
Sputnik Türkiye
Uygun olmayan koşullarda fermente edilmiş besinler insan sağlığı için büyük risk taşıyor. Özellikle Uzakdoğu'ya seyahat edenleri uyaran uzmanlar, Endonezya... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T13:14+0300
2024-11-22T13:14+0300
sağlik
uzakdoğu
uzakdoğu yemekleri
pirinç
pirinç eriştesi
zehirlenme
gıda zehirlenmesi
çin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/16/1090700640_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_87a60a3d18e1e2d32aaea3e0e209ed5c.png
Son dönemde seyahat edilen bölgeler arasında en çok ilgiyi çeken Uzakdoğu konusunda uzmanlar uyardı. Bu ülkelerde uygun olmayan koşullarda fermente edilen besinlere vurgu yapan, "Pirinç eriştesi veya mantardan ölebilirsiniz' diyerek tehlikeye dikkat çektiler. Uygun olmayan fermentasyon koşullarında üretilen besinlerin 'öldürücü' olabileceğine dikkat çeken İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayla Ünver Alçay, “Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde veya küçük ölçekli üretimlerde düşük kaliteli bileşenlerin kullanımı, üretim süreçlerinde yetersiz hijyenik koşullar, güvenlik ve hijyen kontrolleri için standartların eksikliği, gıda güvenliğinin sağlanmasında başarısızlığa neden olur” uyarısında bulundu. Ölümcül toksin 'bongkrekik asit'e dikkat edin Günümüzde gıda pazarlarının küreselleşmesiyle bireylerin benzersiz gıda kaynaklı tehlikelere maruz kaldığını belirten Alçay, bu tehlikeler arasında yer alan fermente gıdaların tüketiminin beklenmedik sağlık riskleri oluşturabileceğine dikkat çekti. Dr. Alçay şu örnekleri verdi: Ciddi organ yetmezliği oluşturabilir Fermantasyonun dünya genelinde gıdaları koruma amaçlı en yaygın kullanılan yöntemlerden biri olduğunu, ev yapımı veya küçük ölçekli üretimlerde kendiliğinden gerçekleşen fermantasyon süreçlerinin güvenlik standartlarının eksik olduğu durumlarda ciddi sağlık risklerine yol açabileceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Ayla Ünver Alçay, “Örneğin, kontrolsüz koşullarda fermente edilen yiyeceklerde toksin ve patojenik mikroorganizmaların gelişimi, ciddi zehirlenme vakalarına neden olabilmektedir. Bunun en bariz örneği bongkrekik asittir. Bongkrekik asit, Endonezya, Çin ve Mozambik gibi bölgelerde bazı geleneksel fermente gıdalarda ortaya çıkan ölümcül bir toksindir. Çoğunlukla burkholderia cocovenenans bakterisi tarafından üretilen bu toksin, özellikle tempe bongkrek gibi Hindistan cevizi bazlı ürünlerde görülmektedir. Yine 2024 yılı Mart ayında Tayvan'da meydana gelen bir salgında, oda sıcaklığında muhafaza edilen ıslak pirinç eriştesi tüketen 30'dan fazla kişi karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunları yaşamış, bazı vakalar ölümle sonuçlanmıştır. Bongkrekik asit, mitokondriye saldırarak ciddi organ yetmezliklerine yol açabilir ve tedavi edilmesi oldukça güçtür” açıklamasını yaptı.Bu tehlikeli toksinden korunmak amacıyla fermente gıdaların güvenli koşullarda işlenmesi ve saklanmasının büyük önem taşıdığını belirten Dr. Alçay, ıslak pirinç eriştesi gibi yüksek risk taşıyan gıdaların 24 saatten fazla oda sıcaklığında bırakılmaması, kullanılmayacak olanların buzdolabında saklanması gerektiğini, özellikle yaz aylarında bu ürünlerin doğru şekilde ambalajlanması, taşınması ve satışı sırasında soğutulması gerektiğini hatırlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/ankarada-yedikleri-baliktan-zehirlenen-cift-hayatini-kaybetti-1090466944.html
uzakdoğu
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/16/1090700640_101:0:1238:853_1920x0_80_0_0_3429d0f27f734579153003332e9cdbec.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uzakdoğu, uzakdoğu yemekleri , pirinç, pirinç eriştesi , zehirlenme, gıda zehirlenmesi, çin
uzakdoğu, uzakdoğu yemekleri , pirinç, pirinç eriştesi , zehirlenme, gıda zehirlenmesi, çin

Uzakdoğu'ya seyahat edenlere önemli uyarı: Pirinç eriştesi veya mantardan ölebilirsiniz

13:14 22.11.2024
pirinç eriştesi
pirinç eriştesi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
Abone ol
Uygun olmayan koşullarda fermente edilmiş besinler insan sağlığı için büyük risk taşıyor. Özellikle Uzakdoğu'ya seyahat edenleri uyaran uzmanlar, Endonezya, Çin ve Mozambik gibi bölgelerde bazı geleneksel fermente gıdalarda ortaya çıkan ölümcül toksinlere dikkat çekti.
Son dönemde seyahat edilen bölgeler arasında en çok ilgiyi çeken Uzakdoğu konusunda uzmanlar uyardı. Bu ülkelerde uygun olmayan koşullarda fermente edilen besinlere vurgu yapan, "Pirinç eriştesi veya mantardan ölebilirsiniz' diyerek tehlikeye dikkat çektiler.
Uygun olmayan fermentasyon koşullarında üretilen besinlerin 'öldürücü' olabileceğine dikkat çeken İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayla Ünver Alçay, “Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde veya küçük ölçekli üretimlerde düşük kaliteli bileşenlerin kullanımı, üretim süreçlerinde yetersiz hijyenik koşullar, güvenlik ve hijyen kontrolleri için standartların eksikliği, gıda güvenliğinin sağlanmasında başarısızlığa neden olur” uyarısında bulundu.

Ölümcül toksin 'bongkrekik asit'e dikkat edin

Günümüzde gıda pazarlarının küreselleşmesiyle bireylerin benzersiz gıda kaynaklı tehlikelere maruz kaldığını belirten Alçay, bu tehlikeler arasında yer alan fermente gıdaların tüketiminin beklenmedik sağlık riskleri oluşturabileceğine dikkat çekti. Dr. Alçay şu örnekleri verdi:
"Temmuz 2024'te bildirilen bir rapora göre Kuzey Amerika'da 67 yaşında bir erkek, Nijerya'da fermente edilmiş mısır unu pudingi olan evde fermente edilmiş mısır ogi'sini yedikten iki gün sonra mide bulantısı, halsizlik ve yorgunluk şikâyetleriyle hastaneye başvurmuş ve yoğun bakıma rağmen sekizinci günde ölmüştür. Ölüm sebebinin uygunsuz şekilde fermente edilmiş gıdalardan kaynaklanan nadir ve genellikle ölümcül bir toksin olan bongkrekik asit (BA) ile zehirlenme olduğu anlaşılmıştır”


Ciddi organ yetmezliği oluşturabilir

Fermantasyonun dünya genelinde gıdaları koruma amaçlı en yaygın kullanılan yöntemlerden biri olduğunu, ev yapımı veya küçük ölçekli üretimlerde kendiliğinden gerçekleşen fermantasyon süreçlerinin güvenlik standartlarının eksik olduğu durumlarda ciddi sağlık risklerine yol açabileceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Ayla Ünver Alçay, “Örneğin, kontrolsüz koşullarda fermente edilen yiyeceklerde toksin ve patojenik mikroorganizmaların gelişimi, ciddi zehirlenme vakalarına neden olabilmektedir. Bunun en bariz örneği bongkrekik asittir. Bongkrekik asit, Endonezya, Çin ve Mozambik gibi bölgelerde bazı geleneksel fermente gıdalarda ortaya çıkan ölümcül bir toksindir. Çoğunlukla burkholderia cocovenenans bakterisi tarafından üretilen bu toksin, özellikle tempe bongkrek gibi Hindistan cevizi bazlı ürünlerde görülmektedir. Yine 2024 yılı Mart ayında Tayvan'da meydana gelen bir salgında, oda sıcaklığında muhafaza edilen ıslak pirinç eriştesi tüketen 30'dan fazla kişi karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunları yaşamış, bazı vakalar ölümle sonuçlanmıştır. Bongkrekik asit, mitokondriye saldırarak ciddi organ yetmezliklerine yol açabilir ve tedavi edilmesi oldukça güçtür” açıklamasını yaptı.

Bu tehlikeli toksinden korunmak amacıyla fermente gıdaların güvenli koşullarda işlenmesi ve saklanmasının büyük önem taşıdığını belirten Dr. Alçay, ıslak pirinç eriştesi gibi yüksek risk taşıyan gıdaların 24 saatten fazla oda sıcaklığında bırakılmaması, kullanılmayacak olanların buzdolabında saklanması gerektiğini, özellikle yaz aylarında bu ürünlerin doğru şekilde ambalajlanması, taşınması ve satışı sırasında soğutulması gerektiğini hatırlattı.
Ankara'da yedikleri balıktan zehirlenen çift hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
TÜRKİYE
Ankara'da yedikleri balıktan zehirlenen çift evlerinde ölü bulundu
16 Kasım, 09:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала