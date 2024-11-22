https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/uzakdoguya-seyahat-edenlere-onemli-uyari-pirinc-eristesi-veya-mantardan-olebilirsiniz-1090701027.html

Uzakdoğu'ya seyahat edenlere önemli uyarı: Pirinç eriştesi veya mantardan ölebilirsiniz

Uzakdoğu'ya seyahat edenlere önemli uyarı: Pirinç eriştesi veya mantardan ölebilirsiniz

Sputnik Türkiye

Uygun olmayan koşullarda fermente edilmiş besinler insan sağlığı için büyük risk taşıyor. Özellikle Uzakdoğu'ya seyahat edenleri uyaran uzmanlar, Endonezya... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T13:14+0300

2024-11-22T13:14+0300

2024-11-22T13:14+0300

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Son dönemde seyahat edilen bölgeler arasında en çok ilgiyi çeken Uzakdoğu konusunda uzmanlar uyardı. Bu ülkelerde uygun olmayan koşullarda fermente edilen besinlere vurgu yapan, "Pirinç eriştesi veya mantardan ölebilirsiniz' diyerek tehlikeye dikkat çektiler. Uygun olmayan fermentasyon koşullarında üretilen besinlerin 'öldürücü' olabileceğine dikkat çeken İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayla Ünver Alçay, “Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde veya küçük ölçekli üretimlerde düşük kaliteli bileşenlerin kullanımı, üretim süreçlerinde yetersiz hijyenik koşullar, güvenlik ve hijyen kontrolleri için standartların eksikliği, gıda güvenliğinin sağlanmasında başarısızlığa neden olur” uyarısında bulundu. Ölümcül toksin 'bongkrekik asit'e dikkat edin Günümüzde gıda pazarlarının küreselleşmesiyle bireylerin benzersiz gıda kaynaklı tehlikelere maruz kaldığını belirten Alçay, bu tehlikeler arasında yer alan fermente gıdaların tüketiminin beklenmedik sağlık riskleri oluşturabileceğine dikkat çekti. Dr. Alçay şu örnekleri verdi: Ciddi organ yetmezliği oluşturabilir Fermantasyonun dünya genelinde gıdaları koruma amaçlı en yaygın kullanılan yöntemlerden biri olduğunu, ev yapımı veya küçük ölçekli üretimlerde kendiliğinden gerçekleşen fermantasyon süreçlerinin güvenlik standartlarının eksik olduğu durumlarda ciddi sağlık risklerine yol açabileceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Ayla Ünver Alçay, “Örneğin, kontrolsüz koşullarda fermente edilen yiyeceklerde toksin ve patojenik mikroorganizmaların gelişimi, ciddi zehirlenme vakalarına neden olabilmektedir. Bunun en bariz örneği bongkrekik asittir. Bongkrekik asit, Endonezya, Çin ve Mozambik gibi bölgelerde bazı geleneksel fermente gıdalarda ortaya çıkan ölümcül bir toksindir. Çoğunlukla burkholderia cocovenenans bakterisi tarafından üretilen bu toksin, özellikle tempe bongkrek gibi Hindistan cevizi bazlı ürünlerde görülmektedir. Yine 2024 yılı Mart ayında Tayvan'da meydana gelen bir salgında, oda sıcaklığında muhafaza edilen ıslak pirinç eriştesi tüketen 30'dan fazla kişi karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunları yaşamış, bazı vakalar ölümle sonuçlanmıştır. Bongkrekik asit, mitokondriye saldırarak ciddi organ yetmezliklerine yol açabilir ve tedavi edilmesi oldukça güçtür” açıklamasını yaptı.Bu tehlikeli toksinden korunmak amacıyla fermente gıdaların güvenli koşullarda işlenmesi ve saklanmasının büyük önem taşıdığını belirten Dr. Alçay, ıslak pirinç eriştesi gibi yüksek risk taşıyan gıdaların 24 saatten fazla oda sıcaklığında bırakılmaması, kullanılmayacak olanların buzdolabında saklanması gerektiğini, özellikle yaz aylarında bu ürünlerin doğru şekilde ambalajlanması, taşınması ve satışı sırasında soğutulması gerektiğini hatırlattı.

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