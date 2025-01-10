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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını 4 yerden kırıp attık
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CHP Genel Başkanı Özel: Muhalefet dediğin 3 yıl, 4 yıl yapılır sonra da iktidar olursun
CHP Genel Başkanı Özel: Muhalefet dediğin 3 yıl, 4 yıl yapılır sonra da iktidar olursun
Sputnik Türkiye
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliğine katılan CHP Genel Başkanı Özel, partiye yönelik eleştirilere yanıt verdi. Kendilerini muhalefette başarısız... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T17:46+0300
2025-01-10T17:46+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
izmir
iktidar
muhalefet
eleştiri
10 ocak çalışan gazeteciler günü
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bizi muhalefette başarısız gören insanlar var ve bu insanların haklılık payları da var. Bu kadar uzun muhalefet olmaz. Muhalefet dediğin 3 yıl, 4 yıl yapılır, sonra da iktidar olursun" dedi.Gelişen teknolojinin de etkisiyle oluşan küçülmelerin çok sayıda gazeteciyi mesleğinden kopardığına işaret eden Özel, "Bizim partimizde mesleklerinden koparılmış 8 gazeteci arkadaşımız çalışıyor. Çok sayıda gazeteci uzaktan veya söylemeye utanıyorum parça başı çalışıyor. Türkiye'de her 4 gazeteciden biri esnek çalışma, yarım zamanlı çalışma yüzünden asgari ücretin altında maaş alıyor" diye konuştu.Terörün bitmesini istediklerini vurgulayan Özel, "CHP olarak bir iş yapılacaksa Meclis'te yapılsın diyoruz. Şeffaf yapılsın ve süreç samimiyetle yürütülsün. Her aşamasından toplum ilgilensin ve toplumsal bir mutabakat sağlansın" ifadesini kullandı.'CHP'nin bir kere devletle bağı kopmuş 20-25 yıldır'Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Özel, "Bizi muhalefette başarısız gören insanlar var ve bu insanların haklılık payları da var. Bu kadar uzun muhalefet olmaz. Muhalefet dediğin 3 yıl, 4 yıl yapılır, sonra da iktidar olursun. İktidar pratiğinle karşılaştırırlar sonra muhalefet olursan iktidardaki becerinle daha kuvvetli muhalefet yaparsın. Şimdi CHP'nin bir kere devletle bağı kopmuş 20-25 yıldır. Hatta daha uzun" değerlendirmesinde bulundu.İzmir'de bir işverenin "Tayyip Bey'in verdiği asgari ücret zammın üzerine çıkmayalım" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Özel, şunları kaydetti:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, izmir, iktidar, muhalefet, eleştiri, 10 ocak çalışan gazeteciler günü, çalışan gazeteciler günü
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, izmir, iktidar, muhalefet, eleştiri, 10 ocak çalışan gazeteciler günü, çalışan gazeteciler günü

CHP Genel Başkanı Özel: Muhalefet dediğin 3 yıl, 4 yıl yapılır sonra da iktidar olursun

17:46 10.01.2025
© AA / Berkan ÇetinCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AA / Berkan Çetin
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliğine katılan CHP Genel Başkanı Özel, partiye yönelik eleştirilere yanıt verdi. Kendilerini muhalefette başarısız görenlerin olduğunu ve bu insanların haklılık payları olduğunu dile getiren Özel, "Bu kadar uzun muhalefet olmaz. Muhalefet dediğin 3 yıl, 4 yıl yapılır, sonra da iktidar olursun" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bizi muhalefette başarısız gören insanlar var ve bu insanların haklılık payları da var. Bu kadar uzun muhalefet olmaz. Muhalefet dediğin 3 yıl, 4 yıl yapılır, sonra da iktidar olursun" dedi.
Gelişen teknolojinin de etkisiyle oluşan küçülmelerin çok sayıda gazeteciyi mesleğinden kopardığına işaret eden Özel, "Bizim partimizde mesleklerinden koparılmış 8 gazeteci arkadaşımız çalışıyor. Çok sayıda gazeteci uzaktan veya söylemeye utanıyorum parça başı çalışıyor. Türkiye'de her 4 gazeteciden biri esnek çalışma, yarım zamanlı çalışma yüzünden asgari ücretin altında maaş alıyor" diye konuştu.
Terörün bitmesini istediklerini vurgulayan Özel, "CHP olarak bir iş yapılacaksa Meclis'te yapılsın diyoruz. Şeffaf yapılsın ve süreç samimiyetle yürütülsün. Her aşamasından toplum ilgilensin ve toplumsal bir mutabakat sağlansın" ifadesini kullandı.

'CHP'nin bir kere devletle bağı kopmuş 20-25 yıldır'

Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Özel, "Bizi muhalefette başarısız gören insanlar var ve bu insanların haklılık payları da var. Bu kadar uzun muhalefet olmaz. Muhalefet dediğin 3 yıl, 4 yıl yapılır, sonra da iktidar olursun. İktidar pratiğinle karşılaştırırlar sonra muhalefet olursan iktidardaki becerinle daha kuvvetli muhalefet yaparsın. Şimdi CHP'nin bir kere devletle bağı kopmuş 20-25 yıldır. Hatta daha uzun" değerlendirmesinde bulundu.
İzmir'de bir işverenin "Tayyip Bey'in verdiği asgari ücret zammın üzerine çıkmayalım" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Özel, şunları kaydetti:

Tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. İşçi nasıl üretimden gelen gücünü kullanıyor. Asgari ücretin zorunlu olduğu şartlar, alanlar vardır. Çalışanını enflasyona ezdiren özel sektörü ilan edeceğiz ve bunun ürünlerini boykot edelim. Hatta önüne kendim gidebilirim. Asgari ücretliyi ezdiren patrona hani diyor ya Tayyip Erdoğan 'bir gece ansızın gelebilirim.' Ben de bir sabah ansızın dükkanın, fabrikanın önüne gelebilirim, boykot ilan edebilirim. Herkes maaşları ay sonunda ona göre versin.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
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