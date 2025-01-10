https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/chp-genel-baskani-ozel-muhalefet-dedigin-3-yil-4-yil-yapilir-sonra-da-iktidar-olursun-1092549698.html

CHP Genel Başkanı Özel: Muhalefet dediğin 3 yıl, 4 yıl yapılır sonra da iktidar olursun

CHP Genel Başkanı Özel: Muhalefet dediğin 3 yıl, 4 yıl yapılır sonra da iktidar olursun

Sputnik Türkiye

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliğine katılan CHP Genel Başkanı Özel, partiye yönelik eleştirilere yanıt verdi. Kendilerini muhalefette başarısız... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T17:46+0300

2025-01-10T17:46+0300

2025-01-10T17:46+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

izmir

iktidar

muhalefet

eleştiri

10 ocak çalışan gazeteciler günü

çalışan gazeteciler günü

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bizi muhalefette başarısız gören insanlar var ve bu insanların haklılık payları da var. Bu kadar uzun muhalefet olmaz. Muhalefet dediğin 3 yıl, 4 yıl yapılır, sonra da iktidar olursun" dedi.Gelişen teknolojinin de etkisiyle oluşan küçülmelerin çok sayıda gazeteciyi mesleğinden kopardığına işaret eden Özel, "Bizim partimizde mesleklerinden koparılmış 8 gazeteci arkadaşımız çalışıyor. Çok sayıda gazeteci uzaktan veya söylemeye utanıyorum parça başı çalışıyor. Türkiye'de her 4 gazeteciden biri esnek çalışma, yarım zamanlı çalışma yüzünden asgari ücretin altında maaş alıyor" diye konuştu.Terörün bitmesini istediklerini vurgulayan Özel, "CHP olarak bir iş yapılacaksa Meclis'te yapılsın diyoruz. Şeffaf yapılsın ve süreç samimiyetle yürütülsün. Her aşamasından toplum ilgilensin ve toplumsal bir mutabakat sağlansın" ifadesini kullandı.'CHP'nin bir kere devletle bağı kopmuş 20-25 yıldır'Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Özel, "Bizi muhalefette başarısız gören insanlar var ve bu insanların haklılık payları da var. Bu kadar uzun muhalefet olmaz. Muhalefet dediğin 3 yıl, 4 yıl yapılır, sonra da iktidar olursun. İktidar pratiğinle karşılaştırırlar sonra muhalefet olursan iktidardaki becerinle daha kuvvetli muhalefet yaparsın. Şimdi CHP'nin bir kere devletle bağı kopmuş 20-25 yıldır. Hatta daha uzun" değerlendirmesinde bulundu.İzmir'de bir işverenin "Tayyip Bey'in verdiği asgari ücret zammın üzerine çıkmayalım" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Özel, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/chp-genel-baskani-ozel-iktidara-kirmizi-kart-gosterdi-turkiye-kirmizi-karti-gostermeye-hazir-miyiz-1092511192.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, izmir, iktidar, muhalefet, eleştiri, 10 ocak çalışan gazeteciler günü, çalışan gazeteciler günü