https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/disisleri-bakani-hakan-fidan-iki-devletli-cozum-icin-umutluyum--1092467196.html

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm için umutluyum

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm için umutluyum

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs meselesi ve son gelişmeleri değerlendirmek üzere hem baş başa hem de... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T17:47+0300

2025-01-08T17:47+0300

2025-01-08T17:58+0300

türkiye

hakan fidan

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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs hakkında açıklamalarda bulundu.Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçti. Toplantıda, Kıbrıs konusu ve son gelişmeler ele alınırken Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de hazır bulundu.Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Bakan Fidan ''Kıbrıs Türkünün 50 yıldır maruz kaldığı izolasyon, sessiz bir insanlık suçu haline gelmiştir. Bunun sessiz ortakları var. Bilerek veya bilmeyerek bunu icra ediyorlar. Kıbrıs halkının bu durumdan en az etkilenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Son 50 yılda adada bir gerçeklik oluştu. İki devletli çözüm dışında adadaki varlığın tescil edilmesi dışında bir çözüm olmadığını herkes görüyor. Hayat devam ediyor ve kendi yolunu buluyor. Bizim, halihazırda gerçeklikle bağdaşmayan bir yöntemi hayata geçirmeye çalışmamız iyi bir husus değil. Kuzey Kıbrıs ile her türlü alanda iş birliğini artırmaya devam edeceğiz. Bu konuda en ufak bir tereddütümüz yok'' açıklamasında bulundu.'Kan dökülmedi, savaş olmadı'Kıbrıs Rum kesimine seslenen Bakan Fidan ''Bizim geçmişten ders çıkartıp, güneyiyle kuzeyiyle iki devletli bir çözüm içerisinde adanın yoluna devam etmesi gerekiyor. Bunun halklara ve küresel barışa yapacağı katkı büyük olacaktır. Alternatifin mümkün olmadığını herkes biliyor. Uluslararası ortamlarda var olan gerçekliğin hukuksallığa bürünmesi gerektiğini herkes biliyor. İki kesimli hayata geçildikten sonra kan dökülmedi, savaş olmadı, Rum tarafı ekonomisi kalkındırıyor. Bunu daha yapısal hale neden getirmiyoruz? Ben burada asıl çağrımı Kıbrıs Rum kesimindeki vatandaş ve siyasi liderlere yapmak istiyorum. Kıbrıs’ı daha ileriye ve kalkındırılmış şekilde bu türden çözümleri hayata geçirmeden daha cesur olmaya davet ediyorum. İki devletli çözümden sonra adanın otorite sahipleri iki taraftan da bir araya gelip adayı daha ileriye götürmek için ellerinden geleni yapacaklar'' dedi.'Ege ve Akdeniz’de barış ve huzur dolu bir gelecek'Sözlerine devam eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ''4 ülkenin bir araya gelerek daha iyi bir geleceği inşa etmesi mümkündür. Dünü kaybettik, geleceği bari kaybetmeyelim. 4 kesim bir araya gelelim Ege ve Akdeniz’de barış ve huzur dolu bir geleceği inşa edelim. Kuzey Kıbrıs ile dayanışmamız ve işbirliğimiz devam edecek. Cumhurbaşkanımızın iradesi ortada. Kıbrıs davasına verilen hizmet ve desteklerden dolayı buradaki herkese teşekkürlerimi iletiyorum'' şeklinde konuştu.

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