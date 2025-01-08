https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/gram-ve-ceyrek-altin-ne-kadar-oldu-1092447137.html

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Gram altın serbest piyasada bugün3.015,01 TL'den alınıp 3.015,49 TL'den satılıyor. 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T10:45+0300

2025-01-08T10:45+0300

2025-01-08T10:45+0300

ekonomi

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gram altın

çeyrek altın

dolar

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Yeni yılda altında hareketlenme sürüyor. Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyle 2,652 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı %0.14. 8 Ocak 2025 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde 0.14 artış gösterdi.8 Ocak 2025 altın fiyatlarıSerbest piyasada gram altın (saat 10:00 itibariyle) alış 3.015,01 TL, satış 3.015,49 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın 4.824,01 TL’den alınırken, 4.930,32 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 19.660,97 TL’den işlem görüyor.Gram altının aylık-yıllık performansıOcak ayının ilk gününe göre gram altın 30,68 TL artarak yüzde 1,03 değer kazandı.Yılbaşı başlangıç değerine (2,994.70 TL) göre gram altın 20,8 lira artarak yüzde 0,69 oranında değer kazandı.Gram altın son bir yıla göre ise; 1,948.25 liradan 3,015.49 liraya yükselerek değer yüzde 54,78 değer kazancı yaşadı.Ons altının aylık-yıllık performansıOns altın bu ayın ilk gününe göre (2.652,21 Dolar) yüzde 0,00 değer kazandı.2,640.22 dolar olan yılbaşı başlangıç değerine göre ons altın 11,99 dolar artarak yüzde 0,45 oranında değer kazandı.Son bir yıla göre ons altın; 2,028.07 dolardan 2,652.21 dolara yükselerek 624.14 dolar (yüzde 30.78) değer kazancı yaşadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/yil-sonu-yaklasirken-altin-hareketlendi-gram-altin-ne-kadar-1091400944.html

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