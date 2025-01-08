https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/gram-ve-ceyrek-altin-ne-kadar-oldu-1092447137.html
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Gram altın serbest piyasada bugün3.015,01 TL'den alınıp 3.015,49 TL'den satılıyor. 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T10:45+0300
2025-01-08T10:45+0300
2025-01-08T10:45+0300
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Yeni yılda altında hareketlenme sürüyor. Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyle 2,652 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı %0.14. 8 Ocak 2025 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde 0.14 artış gösterdi.8 Ocak 2025 altın fiyatlarıSerbest piyasada gram altın (saat 10:00 itibariyle) alış 3.015,01 TL, satış 3.015,49 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın 4.824,01 TL’den alınırken, 4.930,32 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 19.660,97 TL’den işlem görüyor.Gram altının aylık-yıllık performansıOcak ayının ilk gününe göre gram altın 30,68 TL artarak yüzde 1,03 değer kazandı.Yılbaşı başlangıç değerine (2,994.70 TL) göre gram altın 20,8 lira artarak yüzde 0,69 oranında değer kazandı.Gram altın son bir yıla göre ise; 1,948.25 liradan 3,015.49 liraya yükselerek değer yüzde 54,78 değer kazancı yaşadı.Ons altının aylık-yıllık performansıOns altın bu ayın ilk gününe göre (2.652,21 Dolar) yüzde 0,00 değer kazandı.2,640.22 dolar olan yılbaşı başlangıç değerine göre ons altın 11,99 dolar artarak yüzde 0,45 oranında değer kazandı.Son bir yıla göre ons altın; 2,028.07 dolardan 2,652.21 dolara yükselerek 624.14 dolar (yüzde 30.78) değer kazancı yaşadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/yil-sonu-yaklasirken-altin-hareketlendi-gram-altin-ne-kadar-1091400944.html
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Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Gram altın serbest piyasada bugün3.015,01 TL'den alınıp 3.015,49 TL'den satılıyor.
Yeni yılda altında hareketlenme sürüyor. Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyle 2,652 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı %0.14. 8 Ocak 2025 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde 0.14 artış gösterdi.
8 Ocak 2025 altın fiyatları
Serbest piyasada gram altın (saat 10:00 itibariyle) alış 3.015,01 TL, satış 3.015,49 TL’den işlem görüyor.
Çeyrek altın 4.824,01 TL’den alınırken, 4.930,32 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 19.660,97 TL’den işlem görüyor.Gram altının aylık-yıllık performansı
Ocak ayının ilk gününe göre gram altın 30,68 TL artarak yüzde 1,03 değer kazandı.
Yılbaşı başlangıç değerine (2,994.70 TL) göre gram altın 20,8 lira artarak yüzde 0,69 oranında değer kazandı.
Gram altın son bir yıla göre ise; 1,948.25 liradan 3,015.49 liraya yükselerek değer yüzde 54,78 değer kazancı yaşadı.
Ons altının aylık-yıllık performansı
Ons altın bu ayın ilk gününe göre (2.652,21 Dolar) yüzde 0,00 değer kazandı.
2,640.22 dolar olan yılbaşı başlangıç değerine göre ons altın 11,99 dolar artarak yüzde 0,45 oranında değer kazandı.
Son bir yıla göre ons altın; 2,028.07 dolardan 2,652.21 dolara yükselerek 624.14 dolar (yüzde 30.78) değer kazancı yaşadı.