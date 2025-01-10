https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/galatasaray-sozlesme-teklif-etmisti-kaptan-muslera-kararini-verdi--1092552255.html

Galatasaray sözleşme teklif etmişti: Kaptan Muslera kararını verdi

Galatasaray sözleşme teklif etmişti: Kaptan Muslera kararını verdi

Sputnik Türkiye

Galatasaray’ın efsanevi kalecisi Fernando Muslera, kariyerine dair önemli bir karar aldı. Sarı-kırmızılı ekipte yıllardır gösterdiği üstün performansla... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T18:43+0300

2025-01-10T18:43+0300

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Fernando Muslera, Galatasaray’ın sözleşme uzatma teklifini reddederek sezon sonunda takımdan ayrılmayı planladığını bildirdi.TRT Spor'un haberine göre Fernando Muslera, kulüp yönetimine ayrılmak istediğini bildirdi. Ailesinin yanına döneceğini açıklayan tecrübeli kaleci sarı kırmızılı yönetimin 2.5 milyon euroluk teklifini kabul etmedi. Uruguaylı kalecinin ülkesinde futbol takımı satın aldığı geçen aylarda basında gündem olmuştu.Muslera'nın Galatasaray ile kazandığı kupalar şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/galatasarayda-muslera-defteri-kapaniyor-2-milli-kaleci-transfer-listesinde-1089225702.html

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galatasaray, galatasaray spor kulübü, galatasaray sportif aş, fernando muslera, kaleci, en iyi kaleci, trendyol süper lig