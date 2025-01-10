https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/galatasaray-sozlesme-teklif-etmisti-kaptan-muslera-kararini-verdi--1092552255.html
Galatasaray sözleşme teklif etmişti: Kaptan Muslera kararını verdi
Galatasaray sözleşme teklif etmişti: Kaptan Muslera kararını verdi
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın efsanevi kalecisi Fernando Muslera, kariyerine dair önemli bir karar aldı. Sarı-kırmızılı ekipte yıllardır gösterdiği üstün performansla... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T18:43+0300
2025-01-10T18:43+0300
2025-01-10T18:47+0300
spor
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fernando muslera
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Fernando Muslera, Galatasaray’ın sözleşme uzatma teklifini reddederek sezon sonunda takımdan ayrılmayı planladığını bildirdi.TRT Spor'un haberine göre Fernando Muslera, kulüp yönetimine ayrılmak istediğini bildirdi. Ailesinin yanına döneceğini açıklayan tecrübeli kaleci sarı kırmızılı yönetimin 2.5 milyon euroluk teklifini kabul etmedi. Uruguaylı kalecinin ülkesinde futbol takımı satın aldığı geçen aylarda basında gündem olmuştu.Muslera'nın Galatasaray ile kazandığı kupalar şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/galatasarayda-muslera-defteri-kapaniyor-2-milli-kaleci-transfer-listesinde-1089225702.html
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Galatasaray sözleşme teklif etmişti: Kaptan Muslera kararını verdi
18:43 10.01.2025 (güncellendi: 18:47 10.01.2025)
Galatasaray’ın efsanevi kalecisi Fernando Muslera, kariyerine dair önemli bir karar aldı. Sarı-kırmızılı ekipte yıllardır gösterdiği üstün performansla taraftarın gönlünde taht kuran tecrübeli file bekçisinin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Galatasaray’ın kendisine sunduğu sözleşme uzatma teklifini geri çeviren Muslera memleketine dönecek.
Fernando Muslera, Galatasaray’ın sözleşme uzatma teklifini reddederek sezon sonunda takımdan ayrılmayı planladığını bildirdi.
TRT Spor'un haberine göre Fernando Muslera, kulüp yönetimine ayrılmak istediğini bildirdi. Ailesinin yanına döneceğini açıklayan tecrübeli kaleci sarı kırmızılı yönetimin 2.5 milyon euroluk teklifini kabul etmedi. Uruguaylı kalecinin ülkesinde futbol takımı satın aldığı geçen aylarda basında gündem olmuştu.
Muslera'nın Galatasaray ile kazandığı kupalar şu şekilde:
Süper Lig Şampiyonlukları (6 kez):
2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023
Türkiye Kupası (4 kez):
2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019
Türkiye Süper Kupa (5 kez):
2012, 2013, 2015, 2016, 2019