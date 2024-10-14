https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/galatasarayda-muslera-defteri-kapaniyor-2-milli-kaleci-transfer-listesinde-1089225702.html
Galatasaray'da Muslera defteri kapanıyor: 2 milli kaleci transfer listesinde
Galatasaray'da Muslera defteri kapanıyor: 2 milli kaleci transfer listesinde
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de 2 sezondur şampiyon olarak yoluna devam eden Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın ülkesine döneceği belirtildi. Muslera... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T20:59+0300
2024-10-14T20:59+0300
2024-10-14T20:59+0300
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transfer
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Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın ülkesine dönme isteği nedeniyle sarı kırmızılıların kaleci alternatifleri belli oldu.13 yıldır Galatasaray'da oynayan kaleci Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarda son sezonunu oynuyor. Katıldığı canlı yayında Muslera hakkında konuşan Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk ''Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var. Takım Kaptanı. Takıma, camiaya hakim. Önemli bir karakter. Çok da iyi bir kaleci. Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil'' dedi.Galatasaray'ın transfer listesinde 3 isimGalatasaray, Muslera'nın ayrılması halinde kalede 3 isimle ilgileniyor. Akşam gazetesi'nin haberine göre; Listede Eyüpspor'dan Berke Özer, Rennes'de forma giyen milli kaleci Doğan Alemdar ve Napoli'nin kalesini koruyan Alex Meret yer aldı.
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alex meret kimdir, doğan alemdar kimdir, berke özer kimdir, galatasaray'ın yeni kalecisi
alex meret kimdir, doğan alemdar kimdir, berke özer kimdir, galatasaray'ın yeni kalecisi
Galatasaray'da Muslera defteri kapanıyor: 2 milli kaleci transfer listesinde
Trendyol Süper Lig'de 2 sezondur şampiyon olarak yoluna devam eden Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın ülkesine döneceği belirtildi. Muslera hakkında açıklama yapan teknik direktör Okan Buruk, tecrübeli kalecinin sezon sonunda ülkesine dönmek istediğini açıkladı. Peki, Galatasaray'ın kalecisi kim olacak?
Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın ülkesine dönme isteği nedeniyle sarı kırmızılıların kaleci alternatifleri belli oldu.
13 yıldır Galatasaray'da oynayan kaleci Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarda son sezonunu oynuyor. Katıldığı canlı yayında Muslera hakkında konuşan Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk ''Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var. Takım Kaptanı. Takıma, camiaya hakim. Önemli bir karakter. Çok da iyi bir kaleci. Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil'' dedi.
Galatasaray'ın transfer listesinde 3 isim
Galatasaray, Muslera'nın ayrılması halinde kalede 3 isimle ilgileniyor. Akşam gazetesi'nin haberine göre; Listede Eyüpspor'dan Berke Özer, Rennes'de forma giyen milli kaleci Doğan Alemdar ve Napoli'nin kalesini koruyan Alex Meret yer aldı.