https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/galatasarayda-muslera-defteri-kapaniyor-2-milli-kaleci-transfer-listesinde-1089225702.html

Galatasaray'da Muslera defteri kapanıyor: 2 milli kaleci transfer listesinde

Galatasaray'da Muslera defteri kapanıyor: 2 milli kaleci transfer listesinde

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'de 2 sezondur şampiyon olarak yoluna devam eden Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın ülkesine döneceği belirtildi. Muslera... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

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spor

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Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın ülkesine dönme isteği nedeniyle sarı kırmızılıların kaleci alternatifleri belli oldu.13 yıldır Galatasaray'da oynayan kaleci Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarda son sezonunu oynuyor. Katıldığı canlı yayında Muslera hakkında konuşan Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk ''Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var. Takım Kaptanı. Takıma, camiaya hakim. Önemli bir karakter. Çok da iyi bir kaleci. Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil'' dedi.Galatasaray'ın transfer listesinde 3 isimGalatasaray, Muslera'nın ayrılması halinde kalede 3 isimle ilgileniyor. Akşam gazetesi'nin haberine göre; Listede Eyüpspor'dan Berke Özer, Rennes'de forma giyen milli kaleci Doğan Alemdar ve Napoli'nin kalesini koruyan Alex Meret yer aldı.

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uruguay

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