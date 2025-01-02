https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/halk-tv-flash-haberi-almaktan-vazgecti-on-odememizi-geri-aldik-1092304155.html

Halk Tv, Flash Haber'i almaktan vazgeçti: 'Ön ödememizi geri aldık'

Halk Tv, Flash Haber'i almaktan vazgeçti: 'Ön ödememizi geri aldık'

Sputnik Türkiye

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber’i satın alma sürecinde yaşanan gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Mahiroğlu... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T23:54+0300

2025-01-02T23:54+0300

2025-01-02T23:54+0300

türkiye

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cafer mahiroğlu

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radyo ve televizyon üst kurulu

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Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber’i satın alma sürecinden vazgeçtiklerini duyurdu.Halk Tv, geçen aylarda Flash Haber ile satın alma anlaşması yaptıklarını ancak ödeme yapmalarına rağmen kanal hisselerinin devredilmediğini açıklamıştı. Halk Tv'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından kanal yönetimine yönelik tehdit ve baskılar nedeniyle devir işlemlerinin gerçekleşmediğini belirterek konunun kamuoyunda büyük yankı uyandırmasının ardından Flash Haber için yaptıkları ön ödemenin geri alındığını duyurdu.'Yeni sahipliğine başarılar dileriz'Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu ''Kamuoyuna teşekkür, Flash haberle ilgili duyuruma göstermiş olduğunuz ilgi ve destekten dolayı teşekkürlerimi sunarım. Konunun kamuoyunda büyük yankı uyandırmasından sonra ön ödememizi geri aldık. Flash Haber Yönetim Kurulu adına bizimle görüşmeleri yürüten Asutay Bey ve paydaşlarının sonuç olarak hukuk çizgisine gelmiş olması sevindiricidir. Mülkiyet hakkı kutsaldır. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir, kurallar işler. Hiç kimsenin kurumların arkasına saklanarak ya da onların ismini kullanarak şahsi çıkarlarını yürütmesi söz konusu olamaz. Özgür basın çok değerlidir ve demokrasi için vazgeçilmezdir. Halk TV ailesinin daha da güçlenmesi belli ki büyük bir endişe konusu. Flash Haber’in yeni yayın çizgisinin ne olacağını bilmemekle birlikte yeni sahipliğine başarılar dileriz'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/halk-tvden-flash-tv-aciklamasi-devir-islemlerinin-en-gec-30-kasim-2024te-yapilmasi-gerekiyordu-1092219189.html

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