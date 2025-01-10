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Ferdi Tayfur'un avukatı açıkladı: Tuğçe Tayfur mirastan pay alacak mı?
Ferdi Tayfur'un avukatı açıkladı: Tuğçe Tayfur mirastan pay alacak mı?
Sputnik Türkiye
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası, kızı Tuğçe Tayfur'la yaşadığı sorunlar ve serveti yeniden gündeme geldi. Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
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Son zamanlarında eski hayat arkadaşı Necla Nazır ve kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı sorunlarla öne çıkan Ferdi Tayfur’un servetiyle ilgili iddialar sosyal medyada gündem oldu.Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, geçtiğimiz günlerde mal varlığı konusundaki tartışmalara yakında son vereceğini, mirasıyla ilgili gerekli çalışmayı yapacağını söylemişti.79 yaşında hayatını kaybeden sanatçının İstanbul, Adana ve Marmaris'te büyük çaplı yatırımların sahibi olduğu biliyor.Kızı mirastan payını alacakDaha önceki açıklamalarında Tayfur'un kızı Tuğçe'yi mirasından men etmeyi planladığını belirten avukat Hakan Tamgüç, Söylemezsem Olmaz programına konuştu.Tayfur'un avukatı, "Tuğçe Hanım mirastan men edilmedi, mirastan payını alacak. Vasiyet önümüzdeki haftalarda açıklanacak. Aile şu an acısını yaşıyor" dedi.'Muhammed Aydın ile ilgili dolandırıcılık davaları çok'Avukat, Tuğçe Tayfur'un eşiyle ilgili ise "Ferdi Ağabey'in Tuğçe Hanım'dan 50 milyon istediğine yönelik dilekçe paylaştılar. O dilekçe sahte, bu sebeple taraflara dava açtım. Muhammed Aydın'la ilgili hakkında açılmış çok sayıda dolandırıcılık davaları var. Bu konuda Tuğçe Hanım'a ve Necla Hanım'a yanlış bilgi verip, baba kızın arasını o mu bozdu diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/ferdi-tayfurun-telif-geliri-ortaya-cikti-yillik-35-milyonu-buldugu-iddia-edildi-1092452425.html
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ferdi tayfur, tuğçe tayfur, necla nazır, avukat, miras
ferdi tayfur, tuğçe tayfur, necla nazır, avukat, miras

Ferdi Tayfur'un avukatı açıkladı: Tuğçe Tayfur mirastan pay alacak mı?

10:01 10.01.2025
© İHAFerdi Tayfur
Ferdi Tayfur - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© İHA
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Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası, kızı Tuğçe Tayfur'la yaşadığı sorunlar ve serveti yeniden gündeme geldi. Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, sanatçının kızını mirasından men etmeyi planladığını açıklamıştı. Tamgüç, usta sanatçının vasiyetinin gelecek haftalarda açıklanacağını ve Tuğçe Tayfur'un mirastan payını alacağını söyledi.
Son zamanlarında eski hayat arkadaşı Necla Nazır ve kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı sorunlarla öne çıkan Ferdi Tayfur’un servetiyle ilgili iddialar sosyal medyada gündem oldu.
Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, geçtiğimiz günlerde mal varlığı konusundaki tartışmalara yakında son vereceğini, mirasıyla ilgili gerekli çalışmayı yapacağını söylemişti.
79 yaşında hayatını kaybeden sanatçının İstanbul, Adana ve Marmaris'te büyük çaplı yatırımların sahibi olduğu biliyor.

Kızı mirastan payını alacak

Daha önceki açıklamalarında Tayfur'un kızı Tuğçe'yi mirasından men etmeyi planladığını belirten avukat Hakan Tamgüç, Söylemezsem Olmaz programına konuştu.
Tayfur'un avukatı, "Tuğçe Hanım mirastan men edilmedi, mirastan payını alacak. Vasiyet önümüzdeki haftalarda açıklanacak. Aile şu an acısını yaşıyor" dedi.

'Muhammed Aydın ile ilgili dolandırıcılık davaları çok'

Avukat, Tuğçe Tayfur'un eşiyle ilgili ise "Ferdi Ağabey'in Tuğçe Hanım'dan 50 milyon istediğine yönelik dilekçe paylaştılar. O dilekçe sahte, bu sebeple taraflara dava açtım. Muhammed Aydın'la ilgili hakkında açılmış çok sayıda dolandırıcılık davaları var. Bu konuda Tuğçe Hanım'a ve Necla Hanım'a yanlış bilgi verip, baba kızın arasını o mu bozdu diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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