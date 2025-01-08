https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/ferdi-tayfurun-telif-geliri-ortaya-cikti-yillik-35-milyonu-buldugu-iddia-edildi-1092452425.html

Ferdi Tayfur'un telif geliri ortaya çıktı: Yıllık 35 milyonu bulduğu iddia edildi

Ferdi Tayfur'un telif geliri ortaya çıktı: Yıllık 35 milyonu bulduğu iddia edildi

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un şarkılarından elde ettiği telif gelirinin yılda 35 milyon lirayı bulduğu ortaya çıktı. 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T12:37+0300

2025-01-08T12:37+0300

2025-01-08T12:37+0300

yaşam

ferdi tayfur

miras

telif hakkı

telif

vasiyet

vasiyetname

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Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden olan ve geçen hafta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un şarkılarının telif haklarından elde ettiği gelirin yıllık 35 milyon lirayı bulduğu ortaya çıktı. Bu gelirin de mirasçılarına devredileceği belirtilirken Tayfur, katıldığı bir programda ise "Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım" demişti. Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından bıraktığı mal varlığı çok konuşuldu. Tayfur'un Adana'da 50 daire, İstanbul'da 30 daire ve 6 villanın yanı sıra başka mal varlıklarına da sahip olduğu belirtilirken, Tayfur'un şarkılarından elde ettiği telif geliri de ortaya çıktı.Yılda 35 milyon lira telif hakkıDijital platformlarda en çok dinlenen sanatçılardan biri olan Tayfur'un, kendi şarkılarından yılda 23 milyon TL'lik bir telif geliri elde ettiği belirtilirken, Tayfur'un telif haklarına sahip olduğu diğer şarkılar aracılığıyla da yılda 12 milyon lirayı aşan bir telif geliri bulunduğu kaydedildi. Toplamda yıllık 35, ayda ise 3 milyon lirayı bulan telif hakları geliri de Tayfur'un vefatıyla birlikte kanuni mirasçılarına devredilecek.Ücretsiz dinlenilsin diye yaptım demiştiGeçtiğimiz yıllarda konuk olduğu bir programda ise Tayfur, "Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım" demişti. Avukatı o haberleri yalanlamıştıTayfur'un ölümünün ardından ortaya atılan miras iddialarıyla ilgili konuşan avukatı Hakan Tamgüç ise sosyal medyada yayımlanan bilgilerin yanlış olduğunu duyurmuştu. Avukat Tamgüç yakın zamanda açıklama yapacaklarını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/avukati-ferdi-tayfurun-servetiyle-ilgili-konustu-bilgiler-yanlis-yakin-zamanda-aciklayacagiz--1092429523.html

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ferdi tayfur, miras, telif hakkı, telif, vasiyet, vasiyetname