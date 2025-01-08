Ferdi Tayfur'un telif geliri ortaya çıktı: Yıllık 35 milyonu bulduğu iddia edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Justin Trudeau, siyasi iç çekişmeler nedeniyle istifa edeceğini açıkladı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Restoran ve kafelerin kapora uygulaması
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Barış Terkoğlu: ‘Türkiye birinci açılım sürecinde emperyal bir projeye doğru götürülüyordu’
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TESKON Başkanı Yahya Sağır: 'Enerji bakanlığının düzenlemesinden dolayı ortak alan elektrik giderleri iki katına çıktı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Memur ve emekli maaşlarındaki artışlar
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Elon Musk aslında tam karşı cephede Soros’un yerini almaya başladı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Terkoğlu: ‘İmralı tutanaklarında geçen Öcalan'ın vizyonunun benzeri bir süreç yaşanıyor’
18:18
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
SESLİ HABER
Kanada Başbakanı Trudeau'dan istifa kararı
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Marketlerde yemek kartı artık yasak mı?
19:29
3 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: 'Ukrayna Avrupa ekonomisini zor duruma soktu'
19:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'ABD, hedefine ulaşabilmek için her türlü mekanizmayı kullanabilir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yabancı hakemin futbola maliyeti’
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Köprü geçiş fiyatlarına zam geliyor
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem fırtınası yaşanıyor' diyerek riskli yerleri açıkladı
17:39
3 dk
SESLİ HABER
11 dakika boyunca ölü kaldı: Yaşadıklarını anlattı
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizlerinde güncelleme: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Doğum saati başvurularında patlama: CİMER'den nasıl öğrenilir?
18:24
2 dk
SESLİ HABER
Dünyada 4 ölüm gerçekleşti: Norovirüs'ten nasıl korunulur?
18:36
3 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
18:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/ferdi-tayfurun-telif-geliri-ortaya-cikti-yillik-35-milyonu-buldugu-iddia-edildi-1092452425.html
Ferdi Tayfur'un telif geliri ortaya çıktı: Yıllık 35 milyonu bulduğu iddia edildi
Ferdi Tayfur'un telif geliri ortaya çıktı: Yıllık 35 milyonu bulduğu iddia edildi
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un şarkılarından elde ettiği telif gelirinin yılda 35 milyon lirayı bulduğu ortaya çıktı. 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T12:37+0300
2025-01-08T12:37+0300
yaşam
ferdi tayfur
miras
telif hakkı
telif
vasiyet
vasiyetname
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102707/78/1027077828_0:0:1126:634_1920x0_80_0_0_9accf198ccab83f903159f1aaafd4cc4.jpg
Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden olan ve geçen hafta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un şarkılarının telif haklarından elde ettiği gelirin yıllık 35 milyon lirayı bulduğu ortaya çıktı. Bu gelirin de mirasçılarına devredileceği belirtilirken Tayfur, katıldığı bir programda ise "Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım" demişti. Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından bıraktığı mal varlığı çok konuşuldu. Tayfur'un Adana'da 50 daire, İstanbul'da 30 daire ve 6 villanın yanı sıra başka mal varlıklarına da sahip olduğu belirtilirken, Tayfur'un şarkılarından elde ettiği telif geliri de ortaya çıktı.Yılda 35 milyon lira telif hakkıDijital platformlarda en çok dinlenen sanatçılardan biri olan Tayfur'un, kendi şarkılarından yılda 23 milyon TL'lik bir telif geliri elde ettiği belirtilirken, Tayfur'un telif haklarına sahip olduğu diğer şarkılar aracılığıyla da yılda 12 milyon lirayı aşan bir telif geliri bulunduğu kaydedildi. Toplamda yıllık 35, ayda ise 3 milyon lirayı bulan telif hakları geliri de Tayfur'un vefatıyla birlikte kanuni mirasçılarına devredilecek.Ücretsiz dinlenilsin diye yaptım demiştiGeçtiğimiz yıllarda konuk olduğu bir programda ise Tayfur, "Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım" demişti. Avukatı o haberleri yalanlamıştıTayfur'un ölümünün ardından ortaya atılan miras iddialarıyla ilgili konuşan avukatı Hakan Tamgüç ise sosyal medyada yayımlanan bilgilerin yanlış olduğunu duyurmuştu. Avukat Tamgüç yakın zamanda açıklama yapacaklarını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/avukati-ferdi-tayfurun-servetiyle-ilgili-konustu-bilgiler-yanlis-yakin-zamanda-aciklayacagiz--1092429523.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102707/78/1027077828_212:0:1057:634_1920x0_80_0_0_79346ce9d95e5b3f468dfefe47e7061a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ferdi tayfur, miras, telif hakkı, telif, vasiyet, vasiyetname
ferdi tayfur, miras, telif hakkı, telif, vasiyet, vasiyetname

Ferdi Tayfur'un telif geliri ortaya çıktı: Yıllık 35 milyonu bulduğu iddia edildi

12:37 08.01.2025
© Fotoğraf : TwitterFerdi Tayfur
Ferdi Tayfur - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un şarkılarından elde ettiği telif gelirinin yılda 35 milyon lirayı bulduğu ortaya çıktı.
Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden olan ve geçen hafta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un şarkılarının telif haklarından elde ettiği gelirin yıllık 35 milyon lirayı bulduğu ortaya çıktı. Bu gelirin de mirasçılarına devredileceği belirtilirken Tayfur, katıldığı bir programda ise "Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım" demişti.
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından bıraktığı mal varlığı çok konuşuldu. Tayfur'un Adana'da 50 daire, İstanbul'da 30 daire ve 6 villanın yanı sıra başka mal varlıklarına da sahip olduğu belirtilirken, Tayfur'un şarkılarından elde ettiği telif geliri de ortaya çıktı.

Yılda 35 milyon lira telif hakkı

Dijital platformlarda en çok dinlenen sanatçılardan biri olan Tayfur'un, kendi şarkılarından yılda 23 milyon TL'lik bir telif geliri elde ettiği belirtilirken, Tayfur'un telif haklarına sahip olduğu diğer şarkılar aracılığıyla da yılda 12 milyon lirayı aşan bir telif geliri bulunduğu kaydedildi. Toplamda yıllık 35, ayda ise 3 milyon lirayı bulan telif hakları geliri de Tayfur'un vefatıyla birlikte kanuni mirasçılarına devredilecek.

Ücretsiz dinlenilsin diye yaptım demişti

Geçtiğimiz yıllarda konuk olduğu bir programda ise Tayfur, "Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım" demişti.

Avukatı o haberleri yalanlamıştı

Tayfur'un ölümünün ardından ortaya atılan miras iddialarıyla ilgili konuşan avukatı Hakan Tamgüç ise sosyal medyada yayımlanan bilgilerin yanlış olduğunu duyurmuştu. Avukat Tamgüç yakın zamanda açıklama yapacaklarını belirtmişti.

Ferdi Tayfur - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
YAŞAM
Avukatı, Ferdi Tayfur'un servetiyle ilgili konuştu: 'Bilgiler yanlış, yakın zamanda açıklayacağız'
Dün, 15:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала