https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/ferdi-tayfur-sarkilariyla-ilgili-tartismaya-son-noktayi-mesam-koydu-1092529717.html

Ferdi Tayfur şarkılarıyla ilgili tartışmaya son noktayı MESAM koydu

Ferdi Tayfur şarkılarıyla ilgili tartışmaya son noktayı MESAM koydu

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla ilgili tartışmalarla ilgili açıklama yapan MESAM, şarkıları okumak isteyenlerin kanuni mirasçılardan izin almak... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T11:14+0300

2025-01-10T11:14+0300

2025-01-10T11:14+0300

yaşam

ferdi tayfur

recep ergül

türkiye musiki eseri sahipleri meslek birliği (mesam)

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Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden olan ve geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla ilgili son açıklama Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nden (MESAM) geldi. MESAM, "Ferdi Tayfur şarkılarını okumak isteyenler, kanuni varislerinden izin almak zorunda" açıklaması yaptı. Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından mirası kadar şarkılarıyla ilgili yaptığı açıklamada da çok konuşuldu. Tayfur'un ölmeden önce katıldığı bir programda, "MESAM'a bir dilekçe yazacağım ve isteyen herkes benim şarkılarımı izin almadan okuyabilecek" ifadeleri ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının şarkılarının izinsiz kullanılıp kullanılmayacağı yönündeki tartışmalar üzerine son açıklama Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'den geldi. Yazılı bir başvuru yok Ferdi Tayfur'un yıllar önce yayınlanan bir röportajında "MESAM'a bir dilekçe yazacağım ve isteyen herkes benim şarkılarımı izin almadan okuyabilecek" ifadelerine işaret eden Ergül, sanatçının MESAM'a böyle bir yazılı başvuruda bulunmadığını belirtti. Ergül şu ifadeleri kullandı: "Her ne kadar Ferdi Tayfur'un böyle bir beyanı bulunsa da MESAM'a bu yönde gelmiş herhangi bir dilekçesi bulunmuyor. Bu nedenle Ferdi Tayfur şarkılarını okumak isteyenler, kanuni varislerinden izin almak zorunda. Aksi takdirde maddi ve manevi tazminat davaları ile karşı karşıya kalır."Cenaze soytarıları eleştirisi Ferdi Tayfur'un cenaze namazında yaşanan tatsızlıklara da değinen Ergül, "Ünlü ve varlıklı insanların cenaze törenlerinde cenaze soytarıları ortaya çıkıyor. Cenazeye her türlü saygısızlığı yapıyorlar. Kişisel çıkar, kameralara görünme ve ünlülerle fotoğraf çektirmek şeklindeki insanlık dışı birtakım davranışları nefretle kınıyorum" ifadelerini kullandı.Ergül, Tayfur'un kişilik haklarını ve müziğini aşağılayanları da oldukça eleştirerek, sanatçının ailesiyle dayanışma içinde olacaklarını dile getirdi.

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ferdi tayfur, recep ergül, türkiye musiki eseri sahipleri meslek birliği (mesam)