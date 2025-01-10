https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/ferdi-tayfur-sarkilariyla-ilgili-tartismaya-son-noktayi-mesam-koydu-1092529717.html
Ferdi Tayfur şarkılarıyla ilgili tartışmaya son noktayı MESAM koydu
Ferdi Tayfur şarkılarıyla ilgili tartışmaya son noktayı MESAM koydu
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla ilgili tartışmalarla ilgili açıklama yapan MESAM, şarkıları okumak isteyenlerin kanuni mirasçılardan izin almak... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T11:14+0300
2025-01-10T11:14+0300
2025-01-10T11:14+0300
yaşam
ferdi tayfur
recep ergül
türkiye musiki eseri sahipleri meslek birliği (mesam)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092429175_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ddf5b150dd6b22005424671022562bdf.jpg
Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden olan ve geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla ilgili son açıklama Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nden (MESAM) geldi. MESAM, "Ferdi Tayfur şarkılarını okumak isteyenler, kanuni varislerinden izin almak zorunda" açıklaması yaptı. Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından mirası kadar şarkılarıyla ilgili yaptığı açıklamada da çok konuşuldu. Tayfur'un ölmeden önce katıldığı bir programda, "MESAM'a bir dilekçe yazacağım ve isteyen herkes benim şarkılarımı izin almadan okuyabilecek" ifadeleri ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının şarkılarının izinsiz kullanılıp kullanılmayacağı yönündeki tartışmalar üzerine son açıklama Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'den geldi. Yazılı bir başvuru yok Ferdi Tayfur'un yıllar önce yayınlanan bir röportajında "MESAM'a bir dilekçe yazacağım ve isteyen herkes benim şarkılarımı izin almadan okuyabilecek" ifadelerine işaret eden Ergül, sanatçının MESAM'a böyle bir yazılı başvuruda bulunmadığını belirtti. Ergül şu ifadeleri kullandı: "Her ne kadar Ferdi Tayfur'un böyle bir beyanı bulunsa da MESAM'a bu yönde gelmiş herhangi bir dilekçesi bulunmuyor. Bu nedenle Ferdi Tayfur şarkılarını okumak isteyenler, kanuni varislerinden izin almak zorunda. Aksi takdirde maddi ve manevi tazminat davaları ile karşı karşıya kalır."Cenaze soytarıları eleştirisi Ferdi Tayfur'un cenaze namazında yaşanan tatsızlıklara da değinen Ergül, "Ünlü ve varlıklı insanların cenaze törenlerinde cenaze soytarıları ortaya çıkıyor. Cenazeye her türlü saygısızlığı yapıyorlar. Kişisel çıkar, kameralara görünme ve ünlülerle fotoğraf çektirmek şeklindeki insanlık dışı birtakım davranışları nefretle kınıyorum" ifadelerini kullandı.Ergül, Tayfur'un kişilik haklarını ve müziğini aşağılayanları da oldukça eleştirerek, sanatçının ailesiyle dayanışma içinde olacaklarını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/ferdi-tayfurun-avukati-acikladi-tugce-tayfur-mirastan-pay-alacak-mi-1092525707.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092429175_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c5e4946777b4a89b93b08f61d18bb7f3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ferdi tayfur, recep ergül, türkiye musiki eseri sahipleri meslek birliği (mesam)
ferdi tayfur, recep ergül, türkiye musiki eseri sahipleri meslek birliği (mesam)
Ferdi Tayfur şarkılarıyla ilgili tartışmaya son noktayı MESAM koydu
Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla ilgili tartışmalarla ilgili açıklama yapan MESAM, şarkıları okumak isteyenlerin kanuni mirasçılardan izin almak zorunda olduğunu kaydetti.
Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden olan ve geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla ilgili son açıklama Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nden (MESAM) geldi. MESAM, "Ferdi Tayfur şarkılarını okumak isteyenler, kanuni varislerinden izin almak zorunda" açıklaması yaptı.
Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından mirası kadar şarkılarıyla ilgili yaptığı açıklamada da çok konuşuldu. Tayfur'un ölmeden önce katıldığı bir programda, "MESAM'a bir dilekçe yazacağım ve isteyen herkes benim şarkılarımı izin almadan okuyabilecek" ifadeleri ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının şarkılarının izinsiz kullanılıp kullanılmayacağı yönündeki tartışmalar üzerine son açıklama Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'den geldi.
Ferdi Tayfur'un yıllar önce yayınlanan bir röportajında "MESAM'a bir dilekçe yazacağım ve isteyen herkes benim şarkılarımı izin almadan okuyabilecek" ifadelerine işaret eden Ergül, sanatçının MESAM'a böyle bir yazılı başvuruda bulunmadığını belirtti. Ergül şu ifadeleri kullandı:
"Her ne kadar Ferdi Tayfur'un böyle bir beyanı bulunsa da MESAM'a bu yönde gelmiş herhangi bir dilekçesi bulunmuyor. Bu nedenle Ferdi Tayfur şarkılarını okumak isteyenler, kanuni varislerinden izin almak zorunda. Aksi takdirde maddi ve manevi tazminat davaları ile karşı karşıya kalır."
Cenaze soytarıları eleştirisi
Ferdi Tayfur'un cenaze namazında yaşanan tatsızlıklara da değinen Ergül, "Ünlü ve varlıklı insanların cenaze törenlerinde cenaze soytarıları ortaya çıkıyor. Cenazeye her türlü saygısızlığı yapıyorlar. Kişisel çıkar, kameralara görünme ve ünlülerle fotoğraf çektirmek şeklindeki insanlık dışı birtakım davranışları nefretle kınıyorum" ifadelerini kullandı.
Ergül, Tayfur'un kişilik haklarını ve müziğini aşağılayanları da oldukça eleştirerek, sanatçının ailesiyle dayanışma içinde olacaklarını dile getirdi.