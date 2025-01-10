https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/erdogan-muhalefet-bize-kostek-olmasaydi-cok-daha-buyuk-basarilara-imza-atardik-1092541211.html

Erdoğan: Muhalefet bize köstek olmasaydı, çok daha büyük başarılara imza atardık

Erdoğan: Muhalefet bize köstek olmasaydı, çok daha büyük başarılara imza atardık

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefet partisini eleştirdi ve "Muhalefet bize köstek olmasaydı, çok daha büyük başarılara imza atardık." dedi. 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T14:59+0300

2025-01-10T14:59+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

denizli

özgür özel

ana muhalefet partisi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de düzenlenen AK Parti Kongresi'nde muhalefeti eleştirdi:Türkiye'nin başarısı'Milletimizin rotasından şaşmadık'AK Parti kadrolarına uyarı

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