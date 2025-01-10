https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/erdogan-muhalefet-bize-kostek-olmasaydi-cok-daha-buyuk-basarilara-imza-atardik-1092541211.html
Erdoğan: Muhalefet bize köstek olmasaydı, çok daha büyük başarılara imza atardık
Erdoğan: Muhalefet bize köstek olmasaydı, çok daha büyük başarılara imza atardık
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefet partisini eleştirdi ve "Muhalefet bize köstek olmasaydı, çok daha büyük başarılara imza atardık." dedi. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T14:59+0300
2025-01-10T14:59+0300
2025-01-10T15:34+0300
politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de düzenlenen AK Parti Kongresi'nde muhalefeti eleştirdi:Türkiye'nin başarısı'Milletimizin rotasından şaşmadık'AK Parti kadrolarına uyarı
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Erdoğan: Muhalefet bize köstek olmasaydı, çok daha büyük başarılara imza atardık
14:59 10.01.2025 (güncellendi: 15:34 10.01.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefet partisini eleştirdi ve "Muhalefet bize köstek olmasaydı, çok daha büyük başarılara imza atardık." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de düzenlenen AK Parti Kongresi'nde muhalefeti eleştirdi:
Muhalefet bize köstek olmasaydı, çok daha büyük başarılara imza atardık. İsimler değişse de hizmet düşmanlığı değişmiyor. Bunlar çalışmayı sevmiyor bunlar tembel. Türkiye'nin diplomatik, ekonomik, askeri ve siyasi kazanımlarından dahi mutlu olamıyorlar. Bunun en son örneği Suriye krizidir.
Trump dahil tüm dünya liderleri Türkiye'nin başarısını teyit ediyor. Ama muhalefet bunları görmüyor. Dünyada kartların yeniden karıldığı bir dönemde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ağır bir mesuliyetle karşı karşıyayız."
'Milletimizin rotasından şaşmadık'
24 sene evvel yola revan olduk. Gayemizi Yunus Emre’den ilhamla, ‘Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik’ diyerek yola revan olduk. 14 Ağustos 2001’den beri yorulmadan bu kutlu yolda sabırla yürüyoruz. İstikametimizi milletimiz belirlemişti. Milletin çizdiği rotadan asla sapmadık.
AK Parti kadrolarına uyarı
Kadrolarımız arasında küskünlüğe yer yok. Muhalefetin sahte gündemlerinin peşine takılmaya vakit yok. Kendi gündemimize odaklanacağız.