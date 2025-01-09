https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/chp-genel-baskani-ozel-iktidara-kirmizi-kart-gosterdi-turkiye-kirmizi-karti-gostermeye-hazir-miyiz-1092511192.html

CHP Genel Başkanı Özel iktidara ‘kırmızı kart’ gösterdi: ‘Türkiye, kırmızı kartı göstermeye hazır mıyız?’

CHP Genel Başkanı Özel iktidara ‘kırmızı kart’ gösterdi: ‘Türkiye, kırmızı kartı göstermeye hazır mıyız?’

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesinin 217. Cadde'de gerçekleştirdiği Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında Türkiye'deki emeklileri, asgari... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T19:43+0300

2025-01-09T19:43+0300

2025-01-09T19:43+0300

politika

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

mersin

suriye

özgür özel

türkiye

kırmızı kart

ömer çelik

emekli

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Açıklanan asgari ücretle ilgili eleştirilerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu asgari ücretle geçim olur mu? O zaman anladığı dilden konuşacağız. O zaman söylediğini ve hak ettiğini yapacağız. Mersin'den başlıyoruz ve bütün Türkiye'deki emeklileri, asgari ücretlileri, tüm ezilenleri, bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum" diye konuştu.Cebinden çıkardığı kırmızı kartı gösteren Özel, "Bu elimizdeki kartlar Türkiye'nin umududur. Emekliler, bundan sonra Türkiye'nin dört bir yanında, cebinizde bir kırmızı kartı bulundurmaya, bu yüksek fiyatları gördükçe, bu düşük maaşları çektikçe, bu zammı, bu zulmü gördükçe, bu iktidar gidene kadar bu kırmızı kartları ona göstermeye var mıyız? Türkiye, kırmızı kartı göstermeye hazır mıyız? Biz bu iktidarı değiştireceğiz. O seçim sandığını getireceğiz ve bu iktidar gidecek, emeklinin, halkın, esnafın, çiftçinin ve yoksulun iktidarı gelecek. Biz geleceğiz, Mersin'i nasıl güldürdüysek Türkiye'nin yüzünü öyle güldüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.Gittiği her yerde ne meşhur ise onunla altın hesabı yaptığını ifade eden Özel, şunları kaydetti:Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:'Suriyeliler için bir dönüş takvimi hızla planlanmalı'Suriyelilerle ilgili de konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı:'CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış'AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, iktidara kırmızı kart gösterdiğini açıklayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, "Günün siyasi fıkrası bu kadar. CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış" yanıtını verdi.Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günün siyasi fıkrası bu kadar. CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/ibb-baskani-imamoglu-adalarda-protesto-edildi-agabey-sesin-cok-detone-vallahicokdetone-1092503772.html

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cumhuriyet halk partisi (chp), chp, mersin, suriye, özgür özel, türkiye, kırmızı kart, ömer çelik, emekli, asgari ücret