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Dünya Meteoroloji Örgütü doğruladı: Kayıtlara geçen en sıcak yıl 2024 oldu
Dünya Meteoroloji Örgütü doğruladı: Kayıtlara geçen en sıcak yıl 2024 oldu
Sputnik Türkiye
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), yüzey sıcaklığının sanayi öncesi ortalamasının yaklaşık 1.55 derece üzerinde kaydedildiği 2024'ün en sıcak yıl olduğunu... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T19:38+0300
2025-01-10T19:38+0300
dünya
dünya meteoroloji örgütü
bm
birleşmiş milletler (bm)
bm genel sekreteri antonio guterres
celeste saulo
2024
sıcaklık
yüksek sıcaklık
rekor sıcaklık
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WMO, 6 uluslararası kuruluşun verilerine dayanarak hazırladığı, geçen yıl kayıtlara geçen sıcaklığa ilişkin raporunu yayımladı.Raporda, "WMO, yüzey sıcaklığının 1850-1900 dönemini kapsayan sanayi öncesi ortalamanın yaklaşık 1,55 derece üzerinde kaydedildiği 2024'ün en sıcak yıl olduğunu doğruluyor" cümlesi yer aldı.2015-2014 döneminin, kayıtlara geçen 'en sıcak 10 yıl' olduğu belirtilen raporda, küresel ortalama sıcaklığın 1850-1900 ortalamasının 1.5 derece üzerinde olduğu ilk takvim yılının görüldüğü bildirildi.Raporda, 2024'te, olağanüstü kara ve deniz yüzey sıcaklıkları ile okyanus ısısının görüldüğüne işaret edilerek, Paris Anlaşması'nın uzun vadede küresel sıcaklık artışını 1.5 dereceyle sınırlandırma hedefinin devam ettiği ancak ciddi tehlike altında olduğu kaydedildi.WMO'nun, Mart 2025'te 'Küresel İklim Durumu 2024' başlıklı raporunu yayımlayacağı belirtilen raporda, sera gazları, yüzey sıcaklıkları, okyanus ısısı, deniz seviyesinin yükselmesi ve buzul çekilmesi dahil temel iklim değişikliği göstergelerinin tüm ayrıntılarının bu raporda yer alacağı kaydedildi.'Liderler, iklim felaketi için hemen harekete geçmeli'Raporda görüşlerine yer verilen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, WMO'nun raporunun, küresel ısınmanın, somut ve inkar edilemez bir gerçek olduğunu bir kez daha kanıtladığını ifade etti.Bazı yıllardaki sıcaklıkların, sanayi öncesi ortalamanın 1.5 derece üzerinde kaydedilmesinin uzun vadeli hedeflerden vazgeçileceği anlamına gelmediğini kaydeden Guterres, şunları kaydetti:'Tam 10 yıllık bir seri yaşadık'WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo ise iklimle ilgili tarihi anlar yaşandığına dikkati çekti.Saulo, "Sadece bir veya iki rekor kıran yıl değil (rekor sıcaklıklar açısından) tam 10 yıllık bir seri yaşadık. Buna yıkıcı ve aşırı hava olayları, yükselen deniz seviyeleri ve eriyen buzlar eşlik etti. Bunların hepsi, insan faaliyetleri nedeniyle rekor kıran sera gazı seviyeleriyle desteklendi" ifadesini kullandı.Sıcaklık artışının sanayi öncesi döneme göre 1.5 derece fazla ölçüldüğü bir yılın, Paris Anlaşması'nın uzun vadeli hedeflerine ulaşılmadığı anlamına gelmediğini vurgulayan Saulo, "Isınmanın her bir derecesinin önemli olduğunu kabul etmek önemli. 1.5 derecenin altında veya üstünde bir ısınma seviyesi ile küresel ısınmanın her ilave artışı, hayatlarımız, ekonomilerimiz ve gezegenimiz üzerindeki etkileri artırır" değerlendirmesinde bulundu.
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dünya meteoroloji örgütü, bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, celeste saulo, 2024, sıcaklık, yüksek sıcaklık, rekor sıcaklık, paris iklim anlaşması, küresel ısınma
dünya meteoroloji örgütü, bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, celeste saulo, 2024, sıcaklık, yüksek sıcaklık, rekor sıcaklık, paris iklim anlaşması, küresel ısınma

Dünya Meteoroloji Örgütü doğruladı: Kayıtlara geçen en sıcak yıl 2024 oldu

19:38 10.01.2025
© İHA / FATİH TABUR - MUSTAFA KURTULANkuraklık, iklim değişikliği, küresel ısınma, iklim krizi
kuraklık, iklim değişikliği, küresel ısınma, iklim krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© İHA / FATİH TABUR - MUSTAFA KURTULAN
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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), yüzey sıcaklığının sanayi öncesi ortalamasının yaklaşık 1.55 derece üzerinde kaydedildiği 2024'ün en sıcak yıl olduğunu doğruladı.
WMO, 6 uluslararası kuruluşun verilerine dayanarak hazırladığı, geçen yıl kayıtlara geçen sıcaklığa ilişkin raporunu yayımladı.
Raporda, "WMO, yüzey sıcaklığının 1850-1900 dönemini kapsayan sanayi öncesi ortalamanın yaklaşık 1,55 derece üzerinde kaydedildiği 2024'ün en sıcak yıl olduğunu doğruluyor" cümlesi yer aldı.
2015-2014 döneminin, kayıtlara geçen 'en sıcak 10 yıl' olduğu belirtilen raporda, küresel ortalama sıcaklığın 1850-1900 ortalamasının 1.5 derece üzerinde olduğu ilk takvim yılının görüldüğü bildirildi.
Raporda, 2024'te, olağanüstü kara ve deniz yüzey sıcaklıkları ile okyanus ısısının görüldüğüne işaret edilerek, Paris Anlaşması'nın uzun vadede küresel sıcaklık artışını 1.5 dereceyle sınırlandırma hedefinin devam ettiği ancak ciddi tehlike altında olduğu kaydedildi.
WMO'nun, Mart 2025'te 'Küresel İklim Durumu 2024' başlıklı raporunu yayımlayacağı belirtilen raporda, sera gazları, yüzey sıcaklıkları, okyanus ısısı, deniz seviyesinin yükselmesi ve buzul çekilmesi dahil temel iklim değişikliği göstergelerinin tüm ayrıntılarının bu raporda yer alacağı kaydedildi.

'Liderler, iklim felaketi için hemen harekete geçmeli'

Raporda görüşlerine yer verilen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, WMO'nun raporunun, küresel ısınmanın, somut ve inkar edilemez bir gerçek olduğunu bir kez daha kanıtladığını ifade etti.
Bazı yıllardaki sıcaklıkların, sanayi öncesi ortalamanın 1.5 derece üzerinde kaydedilmesinin uzun vadeli hedeflerden vazgeçileceği anlamına gelmediğini kaydeden Guterres, şunları kaydetti:

Bu, doğru yola girmemiz için daha da sıkı mücadele etmemiz gerektiği anlamına gelir. 2024'te görülen kavurucu sıcaklıklar, 2025'te çığır açan iklim eylemi gerektiriyor. İklim felaketinin en kötüsünden kaçınmak için hala zaman var. Ancak liderler hemen harekete geçmeli.

'Tam 10 yıllık bir seri yaşadık'

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo ise iklimle ilgili tarihi anlar yaşandığına dikkati çekti.
Saulo, "Sadece bir veya iki rekor kıran yıl değil (rekor sıcaklıklar açısından) tam 10 yıllık bir seri yaşadık. Buna yıkıcı ve aşırı hava olayları, yükselen deniz seviyeleri ve eriyen buzlar eşlik etti. Bunların hepsi, insan faaliyetleri nedeniyle rekor kıran sera gazı seviyeleriyle desteklendi" ifadesini kullandı.
Sıcaklık artışının sanayi öncesi döneme göre 1.5 derece fazla ölçüldüğü bir yılın, Paris Anlaşması'nın uzun vadeli hedeflerine ulaşılmadığı anlamına gelmediğini vurgulayan Saulo, "Isınmanın her bir derecesinin önemli olduğunu kabul etmek önemli. 1.5 derecenin altında veya üstünde bir ısınma seviyesi ile küresel ısınmanın her ilave artışı, hayatlarımız, ekonomilerimiz ve gezegenimiz üzerindeki etkileri artırır" değerlendirmesinde bulundu.
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