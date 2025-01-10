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Doğum izni süresi ve yardımıyla alakalı harekete geçildi, düzenleme geliyor: Ne zaman artacak?
Doğum izni süresi ve yardımıyla alakalı harekete geçildi, düzenleme geliyor: Ne zaman artacak?
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek çalışma modelleri ve... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T08:04+0300
2025-01-10T08:04+0300
cevdet yılmaz
ekonomi
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2025 yılında doğum izinlerinin artırılıp artırılmayacağı, çalışan hamileler ve çocuk sahibi olmak isteyen aileler için önemli bir gündem maddesi haline geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı’nın açılışında, doğum izinleri ve çalışan ebeveynlere yönelik desteklerin gündemde olduğunu belirtti.Yılmaz, sağlıklı bir nüfus yapısı için stratejik çalışmalar yapılacağını vurgulayarak, doğurganlık oranlarını sürdürülebilir kılmak adına kapsamlı bir yol haritası oluşturacaklarını ifade etti.Doğum yardımları ve esnek çalışma modelleri gündemdeCevdet Yılmaz, açıklamalarında çalışan ebeveynlere yönelik birçok düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirtti. Doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma modelleri gibi konuların kurul gündeminde olduğunu söyledi.“Çalışan ebeveynlere destek olmak için ücretsiz veya düşük maliyetli kreş hizmetleri ile çocuk bakımını yaygınlaştıracağız.” diyen Yılmaz, ailelerin yaşamını kolaylaştıracak politikaların detaylarının ilerleyen günlerde netleşeceğini ifade etti.Genç çiftlere destek programları geliyorCumhurbaşkanı Yardımcısı, açıklamasında genç çiftlere yönelik teşvik programlarına da değindi.Bu adımların, gençleri aile kurmaya teşvik etmesi ve doğurganlık oranlarını artırması hedefleniyor.Sağlıklı nüfus i̇çin yol haritası oluşturuluyorNüfus Politikaları Kurulu, kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirerek, Türkiye’nin sağlıklı bir nüfus yapısını korumasını amaçlıyor. Cevdet Yılmaz, bu çalışmaların temel amacının nüfus yenileme seviyesini sürdürülebilir kılmak olduğunu belirtti."Eylem planlarımızı hazırlıyor, nüfus politikaları konusunda sürdürülebilir çözümler üretiyoruz." ifadelerini kullandı.Çalışan anneler i̇çin daha fazla destek: Doğum izni artacak mı?Yeni düzenlemelerin özellikle çalışan anneler için büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Esnek ve uzaktan çalışma gibi modellerin devreye alınması, annelerin iş hayatını ve çocuk bakımını dengelemesine yardımcı olacak. Ayrıca ücretsiz kreş ve çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması da ailelerin ekonomik yükünü azaltmayı hedefliyor.
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doğum izni artacak mı, doğum izinleri kaç gün olacak, 2025 doğum izni düzenlemesi, çalışan annelere doğum izni, esnek çalışma modelleri nedir, doğum yardımları ne kadar, ücretsiz kreş hizmeti, çalışan ebeveynlere destek, nüfus politikaları kurulu açıklaması, cevdet yılmaz doğum izni açıklaması, genç çiftlere maddi destek, evlilik danışmanlığı nedir, sosyal konut programları 2025, doğurganlık oranları nasıl artırılır, nüfus yenileme seviyesi, ücretsiz kreş hizmetleri, çalışan hamilelere destek, doğum izni uzayacak mı, cevdet yılmaz açıklamaları, çalışan anneler için düzenlemeler

Doğum izni süresi ve yardımıyla alakalı harekete geçildi, düzenleme geliyor: Ne zaman artacak?

08:04 10.01.2025
© AAAnne- Bebek- Doğum
Anne- Bebek- Doğum - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek çalışma modelleri ve ücretsiz kreş hizmetleri gibi konularda yeni adımlar atılacağını açıkladı. Peki, doğum izni süresi ne zaman artacak belli mi?
2025 yılında doğum izinlerinin artırılıp artırılmayacağı, çalışan hamileler ve çocuk sahibi olmak isteyen aileler için önemli bir gündem maddesi haline geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı’nın açılışında, doğum izinleri ve çalışan ebeveynlere yönelik desteklerin gündemde olduğunu belirtti.
Yılmaz, sağlıklı bir nüfus yapısı için stratejik çalışmalar yapılacağını vurgulayarak, doğurganlık oranlarını sürdürülebilir kılmak adına kapsamlı bir yol haritası oluşturacaklarını ifade etti.

Doğum yardımları ve esnek çalışma modelleri gündemde

Cevdet Yılmaz, açıklamalarında çalışan ebeveynlere yönelik birçok düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirtti. Doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma modelleri gibi konuların kurul gündeminde olduğunu söyledi.
“Çalışan ebeveynlere destek olmak için ücretsiz veya düşük maliyetli kreş hizmetleri ile çocuk bakımını yaygınlaştıracağız.” diyen Yılmaz, ailelerin yaşamını kolaylaştıracak politikaların detaylarının ilerleyen günlerde netleşeceğini ifade etti.

Genç çiftlere destek programları geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, açıklamasında genç çiftlere yönelik teşvik programlarına da değindi.
Maddi destekler,
Evlilik danışmanlığı,
İlk evini alan çiftlere öncelikli sosyal konut programları gibi düzenlemeler planlanıyor.
Bu adımların, gençleri aile kurmaya teşvik etmesi ve doğurganlık oranlarını artırması hedefleniyor.

Sağlıklı nüfus i̇çin yol haritası oluşturuluyor

Nüfus Politikaları Kurulu, kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirerek, Türkiye’nin sağlıklı bir nüfus yapısını korumasını amaçlıyor. Cevdet Yılmaz, bu çalışmaların temel amacının nüfus yenileme seviyesini sürdürülebilir kılmak olduğunu belirtti.
"Eylem planlarımızı hazırlıyor, nüfus politikaları konusunda sürdürülebilir çözümler üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışan anneler i̇çin daha fazla destek: Doğum izni artacak mı?

Yeni düzenlemelerin özellikle çalışan anneler için büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Esnek ve uzaktan çalışma gibi modellerin devreye alınması, annelerin iş hayatını ve çocuk bakımını dengelemesine yardımcı olacak. Ayrıca ücretsiz kreş ve çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması da ailelerin ekonomik yükünü azaltmayı hedefliyor.
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