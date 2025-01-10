https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/cesaret-edip-yedi-9-yil-felc-kalip-oldu-1092521810.html
'Cesaret edip' yedi: 9 yıl felç kalıp öldü
'Cesaret edip' yedi: 9 yıl felç kalıp öldü
Sputnik Türkiye
Avustralya’da bir arkadaş partisinde yapılan cesaret oyunu, 19 yaşındaki Sam’in hayatını geri dönüşü olmayan bir trajediye sürükledi. Rat akciğer kurdu... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T07:25+0300
2025-01-10T07:25+0300
2025-01-10T07:25+0300
sağlik
eğlence
sağlık
salyangoz
bakteri
bakteri
ölüm
felç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/0d/1075450576_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e81d25605733b8767aabf9a665c44c04.jpg
Avustralya’da 2010 yılında arkadaşlarıyla bir partide eğlenen 19 yaşındaki Sam Ballard, trajik bir cesaret oyununun kurbanı oldu. Masanın üzerinde beliren bir salyangozu yiyen Sam, bu hareketinin hayatını nasıl değiştireceğini tahmin bile edemezdi.Sam’in yuttuğu salyangoz, "rat akciğer kurdu" adındaki ölümcül bir parazitle enfekteydi. Fare dışkısıyla bulaşan bu parazit, Sam’in beynine ulaştı ve ona eozinofilik meningoensefalit adı verilen ciddi bir enfeksiyon geçirmesine neden oldu.420 gün komada kaldı, felç olduEnfeksiyonun hızla yayılması sonucu hastaneye kaldırılan Sam, tam 420 gün boyunca komada kaldı. Uyandığında ise boynundan aşağısı felç olmuştu. Sam, hayatının geri kalanını tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak ve 24 saat bakıma ihtiyaç duyarak geçirdi.Ailesi için bu süreç zorlu bir sınav oldu. Annesi Kate, oğlunun yaşadığı zorlukların aileyi derinden etkilediğini belirtirken, o geceki olay için ne Sam’i ne de arkadaşlarını suçladı:'Yemeden önce i̇ki kez düşünün'O gece partide olan Sam’in arkadaşı Jimmy Galvin, yaşananları unutamadığını ve gençlere şu uyarıyı yaptığını söyledi:Bakıma muhtaç bir hayat ve mali zorluklarSam’in ailesi, onun bakımını sürdürebilmek için büyük bir mücadele verdi. Arkadaşlarının düzenlediği bağış kampanyaları bir süre aileye destek olsa da, 2018 yılında engelli yardımlarının kesilmesi mali yükü artırdı.Kate, bu dönemde bakıcı ücretlerini ödeyemeyecek duruma geldiklerini ifade etti. Yine de Sam’in gücünden ve hayata olan bağlılığından ilham aldıklarını söyledi.'Yiyeyim mi?' sorusu hayatını aldıCesaret oyunu sırasında Sam’in sorduğu “Yiyeyim mi?” sorusu, genç adamın hayatını sonsuza dek değiştiren bir karara dönüştü. Rat akciğer kurdu paraziti, salyangoz yoluyla Sam’in vücuduna girmiş ve hayatını alt üst etmişti.Son kelimeleri: 'Seni seviyorumSam Ballard, 9 yıl süren zorlu bir mücadelenin ardından Aralık 2018’de, 28 yaşında hayata veda etti. Annesi Kate’e söylediği son kelimeler ise “Seni seviyorum” oldu.Ailesi ve arkadaşları, Sam’i güçlü karakteri ve hayata olan bağlılığıyla hatırlayacaklarını belirtti. Kate, oğlunun başına gelenlerin gençlere ders olması gerektiğini vurgulayarak, bu tür cesaret oyunlarının ne kadar tehlikeli olabileceğine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/masterchef-turkiye-2024te-ilk-finalist-belli-oldu-1092521015.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/0d/1075450576_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_531a1c606391751bb867c8c689b98d95.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
eğlence, sağlık, salyangoz, bakteri, bakteri, ölüm, felç
eğlence, sağlık, salyangoz, bakteri, bakteri, ölüm, felç
'Cesaret edip' yedi: 9 yıl felç kalıp öldü
Avustralya’da bir arkadaş partisinde yapılan cesaret oyunu, 19 yaşındaki Sam’in hayatını geri dönüşü olmayan bir trajediye sürükledi. Rat akciğer kurdu parazitiyle enfekte olan bir salyangozu yutan Sam, önce felç oldu, ardından 9 yıl süren mücadelesinin sonunda hayatını kaybetti. İşte yürek burkan hikâyesi…
Avustralya’da 2010 yılında arkadaşlarıyla bir partide eğlenen 19 yaşındaki Sam Ballard, trajik bir cesaret oyununun kurbanı oldu. Masanın üzerinde beliren bir salyangozu yiyen Sam, bu hareketinin hayatını nasıl değiştireceğini tahmin bile edemezdi.
Sam’in yuttuğu salyangoz, "rat akciğer kurdu" adındaki ölümcül bir parazitle enfekteydi. Fare dışkısıyla bulaşan bu parazit, Sam’in beynine ulaştı ve ona eozinofilik meningoensefalit adı verilen ciddi bir enfeksiyon geçirmesine neden oldu.
420 gün komada kaldı, felç oldu
Enfeksiyonun hızla yayılması sonucu hastaneye kaldırılan Sam, tam 420 gün boyunca komada kaldı. Uyandığında ise boynundan aşağısı felç olmuştu. Sam, hayatının geri kalanını tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak ve 24 saat bakıma ihtiyaç duyarak geçirdi.
Ailesi için bu süreç zorlu bir sınav oldu. Annesi Kate, oğlunun yaşadığı zorlukların aileyi derinden etkilediğini belirtirken, o geceki olay için ne Sam’i ne de arkadaşlarını suçladı:
“Sadece arkadaşlık yapıyorlardı. Bu bir kazaydı.”
'Yemeden önce i̇ki kez düşünün'
O gece partide olan Sam’in arkadaşı Jimmy Galvin, yaşananları unutamadığını ve gençlere şu uyarıyı yaptığını söyledi:
“Arkadaşlarınıza dikkat edin. Aptalca bir şey yapmadan önce iki kez düşünün. Bu sadece arkadaşınızı değil, sizin de hayatınızı etkileyebilir.”
Bakıma muhtaç bir hayat ve mali zorluklar
Sam’in ailesi, onun bakımını sürdürebilmek için büyük bir mücadele verdi. Arkadaşlarının düzenlediği bağış kampanyaları bir süre aileye destek olsa da, 2018 yılında engelli yardımlarının kesilmesi mali yükü artırdı.
Kate, bu dönemde bakıcı ücretlerini ödeyemeyecek duruma geldiklerini ifade etti. Yine de Sam’in gücünden ve hayata olan bağlılığından ilham aldıklarını söyledi.
'Yiyeyim mi?' sorusu hayatını aldı
Cesaret oyunu sırasında Sam’in sorduğu “Yiyeyim mi?” sorusu, genç adamın hayatını sonsuza dek değiştiren bir karara dönüştü. Rat akciğer kurdu paraziti, salyangoz yoluyla Sam’in vücuduna girmiş ve hayatını alt üst etmişti.
Son kelimeleri: 'Seni seviyorum
Sam Ballard, 9 yıl süren zorlu bir mücadelenin ardından Aralık 2018’de, 28 yaşında hayata veda etti. Annesi Kate’e söylediği son kelimeler ise “Seni seviyorum” oldu.
Ailesi ve arkadaşları, Sam’i güçlü karakteri ve hayata olan bağlılığıyla hatırlayacaklarını belirtti. Kate, oğlunun başına gelenlerin gençlere ders olması gerektiğini vurgulayarak, bu tür cesaret oyunlarının ne kadar tehlikeli olabileceğine dikkat çekti.