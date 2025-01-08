https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/prof-dr-ahmet-ercan-bolge-geriliyor-diyerek-fay-hattini-isaret-etti-7-ve-uzeri-deprem-uyarisi-1092457010.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'bölge geriliyor' diyerek fay hattını işaret etti: 7 ve üzeri deprem uyarısı
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'bölge geriliyor' diyerek fay hattını işaret etti: 7 ve üzeri deprem uyarısı
Sputnik Türkiye
Erzurum’un Pasinler ilçesinde sabaha karşı meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, bölgede tedirginlik yarattı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuzey Anadolu ve... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T14:11+0300
2025-01-08T14:11+0300
2025-01-08T14:57+0300
türkiye
övgün ahmet ercan
kuzey anadolu
doğu anadolu
ahmet ercan
erzurum
afad
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Sabaha karşı saat 04.30’da Erzurum’un Pasinler ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Pasinler olarak açıkladı ve yerin 14.81 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.Depremin ardından Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan dikkat çekici bir açıklama geldi.Prof. Dr. Ercan: Büyük depremler üretebilirProf. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının kesişim noktasındaki bu hattın tehlikeli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Ercan, “Bu kırık M7’den büyük depremler üretir. Erzurum-Pasinler hattı geriliyor, ancak yıkıcı bir depremin ne zaman olacağını kestirmek mümkün değil" uyarısında bulundu.Fay hatlarının kritik noktasıErcan, Erzurum’un Pasinler ilçesindeki depremin, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın, Doğu Anadolu Fay Hattı’nı biçip Kafkasya parçasını 30 kilometre sola attığı bir kırık üzerinde meydana geldiğini belirtti. Bu tür kırıkların büyük ve yıkıcı depremlere yol açabileceğine dikkat çekti.Ercan'ın paylaşımı şöyle:"Erzurum- Pasinler’de M4,5 lık deprem, Kuzey Anadolu kırığının, Doğu Anadolu kırığını biçip kuzeydeki Kafkasya parçasını 30 km sola attığı, sol yanal atımlı kırık ile bindirme kuşağı üzerinde olmuştur. Bu kırık M7'den büyük depremler üretir. Pasinlerde son deprem M6,9 1924’de oldu. Deprem dönüşüm aralığı 40 yıldır. Bölge geriliyor ancak yıkıcı deprem ne zaman olur bilmiyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/erzurumda-sabaha-karsi-deprem-sonrasi-uzmanindan-kritik-uyari-bolgeyi-isaret-etti-7-buyuklugunde-1092444118.html
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erzurum pasinler depremi, erzurum 4.5 büyüklüğünde deprem, pasinler fay hattı, kuzey anadolu fay hattı, doğu anadolu fay hattı, erzurum deprem haberi, prof. dr. övgün ahmet ercan açıklaması, büyük deprem uyarısı erzurum, pasinler fay kırığı, kafkasya fay hattı hareketi, erzurum’da yıkıcı deprem riski, erzurum fay hattı tehlikesi, ahmet ercan deprem
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'bölge geriliyor' diyerek fay hattını işaret etti: 7 ve üzeri deprem uyarısı
14:11 08.01.2025 (güncellendi: 14:57 08.01.2025)
Erzurum’un Pasinler ilçesinde sabaha karşı meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, bölgede tedirginlik yarattı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu faylarının kesişimindeki bu hattın 7’nin üzerinde büyük depremler üretebileceğini söyledi.
Sabaha karşı saat 04.30’da Erzurum’un Pasinler ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Pasinler olarak açıkladı ve yerin 14.81 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.
Depremin ardından Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan dikkat çekici bir açıklama geldi.
Prof. Dr. Ercan: Büyük depremler üretebilir
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının kesişim noktasındaki bu hattın tehlikeli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Ercan, “Bu kırık M7’den büyük depremler üretir. Erzurum-Pasinler hattı geriliyor, ancak yıkıcı bir depremin ne zaman olacağını kestirmek mümkün değil" uyarısında bulundu.
Fay hatlarının kritik noktası
Ercan, Erzurum’un Pasinler ilçesindeki depremin, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın, Doğu Anadolu Fay Hattı’nı biçip Kafkasya parçasını 30 kilometre sola attığı bir kırık üzerinde meydana geldiğini belirtti. Bu tür kırıkların büyük ve yıkıcı depremlere yol açabileceğine dikkat çekti.
Ercan'ın paylaşımı şöyle:
"Erzurum- Pasinler’de M4,5 lık deprem, Kuzey Anadolu kırığının, Doğu Anadolu kırığını biçip kuzeydeki Kafkasya parçasını 30 km sola attığı, sol yanal atımlı kırık ile bindirme kuşağı üzerinde olmuştur. Bu kırık M7'den büyük depremler üretir. Pasinlerde son deprem M6,9 1924’de oldu. Deprem dönüşüm aralığı 40 yıldır. Bölge geriliyor ancak yıkıcı deprem ne zaman olur bilmiyoruz."