https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/prof-dr-ahmet-ercan-bolge-geriliyor-diyerek-fay-hattini-isaret-etti-7-ve-uzeri-deprem-uyarisi-1092457010.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan 'bölge geriliyor' diyerek fay hattını işaret etti: 7 ve üzeri deprem uyarısı

Prof. Dr. Ahmet Ercan 'bölge geriliyor' diyerek fay hattını işaret etti: 7 ve üzeri deprem uyarısı

Sputnik Türkiye

Erzurum’un Pasinler ilçesinde sabaha karşı meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, bölgede tedirginlik yarattı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuzey Anadolu ve... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T14:11+0300

2025-01-08T14:11+0300

2025-01-08T14:57+0300

türkiye

övgün ahmet ercan

kuzey anadolu

doğu anadolu

ahmet ercan

erzurum

afad

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Sabaha karşı saat 04.30’da Erzurum’un Pasinler ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Pasinler olarak açıkladı ve yerin 14.81 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.Depremin ardından Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan dikkat çekici bir açıklama geldi.Prof. Dr. Ercan: Büyük depremler üretebilirProf. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının kesişim noktasındaki bu hattın tehlikeli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Ercan, “Bu kırık M7’den büyük depremler üretir. Erzurum-Pasinler hattı geriliyor, ancak yıkıcı bir depremin ne zaman olacağını kestirmek mümkün değil" uyarısında bulundu.Fay hatlarının kritik noktasıErcan, Erzurum’un Pasinler ilçesindeki depremin, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın, Doğu Anadolu Fay Hattı’nı biçip Kafkasya parçasını 30 kilometre sola attığı bir kırık üzerinde meydana geldiğini belirtti. Bu tür kırıkların büyük ve yıkıcı depremlere yol açabileceğine dikkat çekti.Ercan'ın paylaşımı şöyle:"Erzurum- Pasinler’de M4,5 lık deprem, Kuzey Anadolu kırığının, Doğu Anadolu kırığını biçip kuzeydeki Kafkasya parçasını 30 km sola attığı, sol yanal atımlı kırık ile bindirme kuşağı üzerinde olmuştur. Bu kırık M7'den büyük depremler üretir. Pasinlerde son deprem M6,9 1924’de oldu. Deprem dönüşüm aralığı 40 yıldır. Bölge geriliyor ancak yıkıcı deprem ne zaman olur bilmiyoruz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/erzurumda-sabaha-karsi-deprem-sonrasi-uzmanindan-kritik-uyari-bolgeyi-isaret-etti-7-buyuklugunde-1092444118.html

türkiye

kuzey anadolu

doğu anadolu

erzurum

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