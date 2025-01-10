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DEM Partili belediye başkanları gözaltına alındı: Kayyum mu atanacak?
DEM Partili belediye başkanları gözaltına alındı: Kayyum mu atanacak?
Sputnik Türkiye
Mersin’in Akdeniz ilçesinde, DEM Partili Belediye Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan ile Belediye Meclis üyeleri gözaltına alındı. DEM Parti... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T07:50+0300
2025-01-10T07:50+0300
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Mersin’in Akdeniz ilçesi belediyesinde sabah saatlerinde başlayan operasyon, siyasi gündeme damgasını vurdu. DEM Partili Belediye Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan, Belediye Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç gözaltına alındı.DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gözaltıları duyurdu ve operasyonun kayyum atama hazırlığı olabileceğini ifade etti.'Mersin halkını i̇radeye sahip çıkmaya davet ediyoruz'Milletvekili Bozan, sosyal medya paylaşımında gözaltılara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:Kayyum atanması bekleniyorOlay sonrası belediye binasının önüne polis ekiplerinin konuşlandığı görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, iddialar arasında Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasının gündemde olduğu belirtildi.DEM Parti'den tepkiler artıyorDEM Parti yetkilileri, gözaltılara sert tepki göstererek, bunun halkın iradesine bir müdahale olduğunu savundu. Daha önce benzer operasyonlarla gündeme gelen kayyum atamaları, demokratik haklar ve yerel yönetimler açısından tartışmaları beraberinde getiriyor.Kayyum süreci ne anlama geliyor?Türkiye’de yerel yönetimlere kayyum atanması, seçilmiş belediye yönetimlerinin yerine, hükümet tarafından atanmış görevlilerin geçmesi anlamına geliyor. Bu durum, özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da sıkça uygulandı ve demokratik irade tartışmalarına yol açtı.
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DEM Partili belediye başkanları gözaltına alındı: Kayyum mu atanacak?

07:50 10.01.2025
© AA / Muhammed Selim KorkutataHEDEP, DEM Parti olunca DEM rakısını toplatma kararı alındı
HEDEP, DEM Parti olunca DEM rakısını toplatma kararı alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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Mersin’in Akdeniz ilçesinde, DEM Partili Belediye Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan ile Belediye Meclis üyeleri gözaltına alındı. DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, yaşananları "irade gaspı" olarak nitelendirirken, kayyum atanacağı iddiaları gündeme geldi. İşte detaylar...
Mersin’in Akdeniz ilçesi belediyesinde sabah saatlerinde başlayan operasyon, siyasi gündeme damgasını vurdu. DEM Partili Belediye Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan, Belediye Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç gözaltına alındı.
DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gözaltıları duyurdu ve operasyonun kayyum atama hazırlığı olabileceğini ifade etti.

'Mersin halkını i̇radeye sahip çıkmaya davet ediyoruz'

Milletvekili Bozan, sosyal medya paylaşımında gözaltılara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
“Mersin’in huzuru yine kayyumla bozulmaya çalışılıyor. Bu irade gaspı girişimini Mersin kabul etmeyecektir. Tüm halkımızı, Akdeniz Belediyesi’nin gasp edilmesine karşı iradesine sahip çıkmaya çağırıyoruz.”

Kayyum atanması bekleniyor

Olay sonrası belediye binasının önüne polis ekiplerinin konuşlandığı görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, iddialar arasında Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasının gündemde olduğu belirtildi.

DEM Parti'den tepkiler artıyor

DEM Parti yetkilileri, gözaltılara sert tepki göstererek, bunun halkın iradesine bir müdahale olduğunu savundu. Daha önce benzer operasyonlarla gündeme gelen kayyum atamaları, demokratik haklar ve yerel yönetimler açısından tartışmaları beraberinde getiriyor.

Kayyum süreci ne anlama geliyor?

Türkiye’de yerel yönetimlere kayyum atanması, seçilmiş belediye yönetimlerinin yerine, hükümet tarafından atanmış görevlilerin geçmesi anlamına geliyor. Bu durum, özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da sıkça uygulandı ve demokratik irade tartışmalarına yol açtı.
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