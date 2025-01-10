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Bolivya'da sel ve toprak kaymalarında en az 16 kişi hayatını kaybetti
Bolivya'da sel ve toprak kaymalarında en az 16 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, Kasım ayından bu yana süren şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 16 kişi hayatını... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T11:32+0300
2025-01-10T11:35+0300
dünya
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Güney Amerika’nın Bolivya ülkesinde, Kasım 2024’ten itibaren etkili olan şiddetli yağışlar, büyük bir doğal felakete yol açtı. Sel ve toprak kaymaları, özellikle La Paz’a bağlı Apolo, La Asunta ve Luribay belediyelerinde büyük hasarlara neden oldu. Yetkililer, bu felakette en az 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, 355 evin hasar gördüğü, bunlardan 194’ünün ise tamamen yıkıldığı bildirildi.Bolivya Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Juan Carlos Calvimontes, yaptığı açıklamada, Kasım ayında başlayan yağışların, ülke genelinde büyük taşkınlara yol açtığını belirtti. Sel ve toprak kaymalarının 16 binden fazla kişiyi doğrudan etkilediğini aktaran Calvimontes, ölü sayısının 16 olduğunu belirtti.Devlet Başkanı Luis Arce de yaptığı açıklamada, sel bölgelerinde yardım çalışmalarının hızla sürdüğünü ve afetle mücadele için uluslararası yardım çağrısında bulunulacağını söyledi. Yağışların, Mart ve Nisan aylarına kadar devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte, hükümetin felaket bölgesinde çeşitli iyileştirme çalışmalarına hız vermesi planlanıyor.Bolivya, geçmişte de benzer doğa olaylarından etkilenmişti, ancak son yıllarda iklim değişikliği ve anormal hava koşulları, bu tür felaketlerin daha sık yaşanmasına neden oldu. Yetkililer, bu durumun altyapıyı daha dirençli hale getirme gerekliliğini ortaya koyduğunu ifade ediyor. Bölgedeki halk, felaketten zarar görmüş evlerinde kalmaya devam ederken, hükümet tarafından geçici barınaklar kurulmaya çalışılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/yillik-dogal-afet-raporu-aciklandi-11-bin-kisi-hayatini-kaybetti-320-milyar-dolar-kayip--1092501422.html
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bolivya sel, bolivya toprak kayması, kasım ayı sel felaketi, bolivya afet durumu, bolivya sivil savunma, doğal felaket bolivya, bolivya hükümeti yardım, bolivya yaşam kaybı, bolivya felaket hasar, bolivya iklim değişikliği
bolivya sel, bolivya toprak kayması, kasım ayı sel felaketi, bolivya afet durumu, bolivya sivil savunma, doğal felaket bolivya, bolivya hükümeti yardım, bolivya yaşam kaybı, bolivya felaket hasar, bolivya iklim değişikliği

Bolivya'da sel ve toprak kaymalarında en az 16 kişi hayatını kaybetti

11:32 10.01.2025 (güncellendi: 11:35 10.01.2025)
© AP Photo / Juan KaritaBolivya'da evlere su bastı
Bolivya'da evlere su bastı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Juan Karita
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Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, Kasım ayından bu yana süren şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 16 kişi hayatını kaybetti. 355 ev hasar gördü, 194'ü tamamen yıkıldı.
Güney Amerika’nın Bolivya ülkesinde, Kasım 2024’ten itibaren etkili olan şiddetli yağışlar, büyük bir doğal felakete yol açtı. Sel ve toprak kaymaları, özellikle La Paz’a bağlı Apolo, La Asunta ve Luribay belediyelerinde büyük hasarlara neden oldu. Yetkililer, bu felakette en az 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, 355 evin hasar gördüğü, bunlardan 194’ünün ise tamamen yıkıldığı bildirildi.
Bolivya Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Juan Carlos Calvimontes, yaptığı açıklamada, Kasım ayında başlayan yağışların, ülke genelinde büyük taşkınlara yol açtığını belirtti. Sel ve toprak kaymalarının 16 binden fazla kişiyi doğrudan etkilediğini aktaran Calvimontes, ölü sayısının 16 olduğunu belirtti.
Devlet Başkanı Luis Arce de yaptığı açıklamada, sel bölgelerinde yardım çalışmalarının hızla sürdüğünü ve afetle mücadele için uluslararası yardım çağrısında bulunulacağını söyledi. Yağışların, Mart ve Nisan aylarına kadar devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte, hükümetin felaket bölgesinde çeşitli iyileştirme çalışmalarına hız vermesi planlanıyor.
Bolivya, geçmişte de benzer doğa olaylarından etkilenmişti, ancak son yıllarda iklim değişikliği ve anormal hava koşulları, bu tür felaketlerin daha sık yaşanmasına neden oldu. Yetkililer, bu durumun altyapıyı daha dirençli hale getirme gerekliliğini ortaya koyduğunu ifade ediyor. Bölgedeki halk, felaketten zarar görmüş evlerinde kalmaya devam ederken, hükümet tarafından geçici barınaklar kurulmaya çalışılıyor.
Kasırga - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
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Yıllık doğal afet raporu açıklandı: 11 bin kişi hayatını kaybetti, 320 milyar dolar kayıp
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