https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/bolivyada-sel-ve-toprak-kaymalarinda-en-az-16-kisi-hayatini-kaybetti-1092530677.html

Bolivya'da sel ve toprak kaymalarında en az 16 kişi hayatını kaybetti

Bolivya'da sel ve toprak kaymalarında en az 16 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, Kasım ayından bu yana süren şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 16 kişi hayatını... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T11:32+0300

2025-01-10T11:32+0300

2025-01-10T11:35+0300

dünya

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sel felaketi

toprak kayması

doğal afet

doğal felaket

luis arce

iklim değişikliği

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Güney Amerika’nın Bolivya ülkesinde, Kasım 2024’ten itibaren etkili olan şiddetli yağışlar, büyük bir doğal felakete yol açtı. Sel ve toprak kaymaları, özellikle La Paz’a bağlı Apolo, La Asunta ve Luribay belediyelerinde büyük hasarlara neden oldu. Yetkililer, bu felakette en az 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, 355 evin hasar gördüğü, bunlardan 194’ünün ise tamamen yıkıldığı bildirildi.Bolivya Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Juan Carlos Calvimontes, yaptığı açıklamada, Kasım ayında başlayan yağışların, ülke genelinde büyük taşkınlara yol açtığını belirtti. Sel ve toprak kaymalarının 16 binden fazla kişiyi doğrudan etkilediğini aktaran Calvimontes, ölü sayısının 16 olduğunu belirtti.Devlet Başkanı Luis Arce de yaptığı açıklamada, sel bölgelerinde yardım çalışmalarının hızla sürdüğünü ve afetle mücadele için uluslararası yardım çağrısında bulunulacağını söyledi. Yağışların, Mart ve Nisan aylarına kadar devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte, hükümetin felaket bölgesinde çeşitli iyileştirme çalışmalarına hız vermesi planlanıyor.Bolivya, geçmişte de benzer doğa olaylarından etkilenmişti, ancak son yıllarda iklim değişikliği ve anormal hava koşulları, bu tür felaketlerin daha sık yaşanmasına neden oldu. Yetkililer, bu durumun altyapıyı daha dirençli hale getirme gerekliliğini ortaya koyduğunu ifade ediyor. Bölgedeki halk, felaketten zarar görmüş evlerinde kalmaya devam ederken, hükümet tarafından geçici barınaklar kurulmaya çalışılıyor.

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