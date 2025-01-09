https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/yillik-dogal-afet-raporu-aciklandi-11-bin-kisi-hayatini-kaybetti-320-milyar-dolar-kayip--1092501422.html
Yıllık doğal afet raporu açıklandı: 11 bin kişi hayatını kaybetti, 320 milyar dolar kayıp
Yıllık doğal afet raporu açıklandı: 11 bin kişi hayatını kaybetti, 320 milyar dolar kayıp
Sputnik Türkiye
Seller, depremler, kasırgalar ve diğer doğal afetler 2024’te dünya genelinde 320 milyar dolarlık maddi hasara sebep oldu. Doğal afetler 11 bin kişinin yaşamına... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T15:50+0300
2025-01-09T15:50+0300
2025-01-09T15:50+0300
dünya
almanya
helene kasırgası
doğal afet
ölüm
kasırga
su baskını
yangın
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Almanya merkezli reasürans şirketi Munich Re, yıllık doğal afet raporunu açıkladı. Buna göre, geçen yıl doğal afetler dünya genelinde 140 milyar doları sigortalı olmak 320 milyar dolarlık küresel ekonomik kayba neden oldu. Doğal afetler nedeniyle 11 bin kişi hayatını kaybederken, Helene Kasırgası dünyada en fazla zarara yol açan doğal afet oldu. Hava felaketleri ilk sırada Seller, orman yangınları ve şiddetli fırtınalar gibi yoğun olmayan afetlerden kaynaklanan kayıpların toplamı geçen yıl 136 milyar dolara ulaştı.Geçen yıl, doğal afetlerden kaynaklanan kayıpların yüzde 93'ü hava felaketleri nedeniyle gerçekleşti. 2024'te yaklaşık 11 bin kişi hayatını doğal afetler nedeniyle kaybederken, bu sayı ise ortalamadan oldukça altında kaldı.Helene kasırgası en fazla zarara yol açan afet olduABD'yi sırasıyla eylül ve ekim aylarında peş peşe vuran Helene ve Milton kasırgaları geçen yılın en yıkıcı felaketleri oldu. Helene, 16 milyar doları sigortacılar tarafından karşılanmak üzere 56 milyar dolarlık kayıp ile 2024’te en büyük zarara yol açan doğal afet oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/yilsonu-2024un-afetleri-yillik-yagis-8-saatte-yagdi-sicak-hava-dalgasi-dogal-felaketler-1091619531.html
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almanya, helene kasırgası, doğal afet, ölüm, kasırga, su baskını, yangın
almanya, helene kasırgası, doğal afet, ölüm, kasırga, su baskını, yangın
Yıllık doğal afet raporu açıklandı: 11 bin kişi hayatını kaybetti, 320 milyar dolar kayıp
Seller, depremler, kasırgalar ve diğer doğal afetler 2024’te dünya genelinde 320 milyar dolarlık maddi hasara sebep oldu. Doğal afetler 11 bin kişinin yaşamına mal oldu.
Almanya merkezli reasürans şirketi Munich Re, yıllık doğal afet raporunu açıkladı. Buna göre, geçen yıl doğal afetler dünya genelinde 140 milyar doları sigortalı olmak 320 milyar dolarlık küresel ekonomik kayba neden oldu. Doğal afetler nedeniyle 11 bin kişi hayatını kaybederken, Helene Kasırgası dünyada en fazla zarara yol açan doğal afet oldu.
Hava felaketleri ilk sırada
Seller, orman yangınları ve şiddetli fırtınalar gibi yoğun olmayan afetlerden kaynaklanan kayıpların toplamı geçen yıl 136 milyar dolara ulaştı.
Geçen yıl, doğal afetlerden kaynaklanan kayıpların yüzde 93'ü hava felaketleri nedeniyle gerçekleşti. 2024'te yaklaşık 11 bin kişi hayatını doğal afetler nedeniyle kaybederken, bu sayı ise ortalamadan oldukça altında kaldı.
Helene kasırgası en fazla zarara yol açan afet oldu
ABD'yi sırasıyla eylül ve ekim aylarında peş peşe vuran Helene ve Milton kasırgaları geçen yılın en yıkıcı felaketleri oldu. Helene, 16 milyar doları sigortacılar tarafından karşılanmak üzere 56 milyar dolarlık kayıp ile 2024’te en büyük zarara yol açan doğal afet oldu.