https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/bm-putin-ve-trump-arasindaki-olasi-diyalogu-memnuniyetle-karsiliyoruz-1092556052.html

BM: Putin ve Trump arasındaki olası diyaloğu memnuniyetle karşılıyoruz

BM: Putin ve Trump arasındaki olası diyaloğu memnuniyetle karşılıyoruz

Sputnik Türkiye

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, BM’nin Putin ve Trump arasındaki olası bir görüşmeyi memnuniyetle karşılayacağını belirtti. 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T23:46+0300

2025-01-10T23:46+0300

2025-01-10T23:45+0300

dünya

birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric

bm

donald trump

vladimir putin

abd

rusya

diyalog

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD ve Rusya liderleri arasındaki olası bir görüşmeye ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, BM’nin Rusya ve ABD arasındaki ‘her türlü diyaloğu’ memnuniyetle karşılayacağını söyledi.Dujarric, “ABD ve Rusya arasındaki her türlü diyalog BM tarafından memnuniyetle karşılanacaktır” dedi.ABD Başkanı seçilen Donald Trump daha önceyaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşme arzusunu dile getirdiğini ve iki tarafın da böyle bir görüşme için hazırlık yaptığını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/kremlin-henuz-putin-trump-gorusmesiyle-ilgili-somut-plan-yok-1092536868.html

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birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric, bm, donald trump, vladimir putin, abd, rusya, diyalog