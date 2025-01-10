https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/bm-putin-ve-trump-arasindaki-olasi-diyalogu-memnuniyetle-karsiliyoruz-1092556052.html
BM: Putin ve Trump arasındaki olası diyaloğu memnuniyetle karşılıyoruz
BM: Putin ve Trump arasındaki olası diyaloğu memnuniyetle karşılıyoruz
Sputnik Türkiye
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, BM’nin Putin ve Trump arasındaki olası bir görüşmeyi memnuniyetle karşılayacağını belirtti. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T23:46+0300
2025-01-10T23:46+0300
2025-01-10T23:45+0300
dünya
birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric
bm
donald trump
vladimir putin
abd
rusya
diyalog
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD ve Rusya liderleri arasındaki olası bir görüşmeye ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, BM’nin Rusya ve ABD arasındaki ‘her türlü diyaloğu’ memnuniyetle karşılayacağını söyledi.Dujarric, “ABD ve Rusya arasındaki her türlü diyalog BM tarafından memnuniyetle karşılanacaktır” dedi.ABD Başkanı seçilen Donald Trump daha önceyaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşme arzusunu dile getirdiğini ve iki tarafın da böyle bir görüşme için hazırlık yaptığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/kremlin-henuz-putin-trump-gorusmesiyle-ilgili-somut-plan-yok-1092536868.html
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birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric, bm, donald trump, vladimir putin, abd, rusya, diyalog
birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric, bm, donald trump, vladimir putin, abd, rusya, diyalog
BM: Putin ve Trump arasındaki olası diyaloğu memnuniyetle karşılıyoruz
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, BM’nin Putin ve Trump arasındaki olası bir görüşmeyi memnuniyetle karşılayacağını belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD ve Rusya liderleri arasındaki olası bir görüşmeye ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, BM’nin Rusya ve ABD arasındaki ‘her türlü diyaloğu’ memnuniyetle karşılayacağını söyledi.
Dujarric, “ABD ve Rusya arasındaki her türlü diyalog BM tarafından memnuniyetle karşılanacaktır” dedi.
ABD Başkanı seçilen Donald Trump daha önceyaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşme arzusunu dile getirdiğini ve iki tarafın da böyle bir görüşme için hazırlık yaptığını ifade etmişti.