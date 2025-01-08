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Kardeşi yoğun bakımdaydı: Sergen Yalçın'dan ilk açıklama
Kardeşi yoğun bakımdaydı: Sergen Yalçın'dan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Beşiktaş ile adı anılan teknik direktör Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Kılıç'ın hastanede tedavi gördüğü sürece ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
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sergen yalçın
yoğun bakım
hastane
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
sosyal medya
hastalık
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Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Kılıç’ın yoğun bakımdan çıktığını duyurarak sevenlerine teşekkür etti.Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Kılıç'ın hastanede tedavi gördüğü sürece ilişkin sosyal medya hesabından ilk kez paylaşım yaptı. Siyah-beyazlı takımın teklifini kardeşinin sağlık durumu nedeniyle reddeden Sergen Yalçın, kardeşinin yoğun bakımdan çıktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın "Kardeşim Gürsoy'un sağlık durumu için destek olan, dua eden ve güzel dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Çok şükür, yoğun bakımdan çıktı" ifadelerini kullandı.Sergen Yalçın kimdir?Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Ali Rıza Sergen Yalçın, hem oyunculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde büyük başarılar elde etti. 5 Ekim 1972'de İstanbul'da doğan Yalçın, kariyerine Beşiktaş'ta başlarken Türkiye'nin en büyük kulüplerinde futbolculuk yaptı. Özellikle Beşiktaş, Galatasaray ve İstanbulspor gibi takımlarda başarılı sezonlar geçiren Sergen Yalçın, Türk futbolunun en yetenekli ofansif orta saha oyuncularından biri olarak tanınır. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapan Yalçın, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak büyük bir başarıya imza attı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/besiktas-sergen-yalcin-ile-gorustu-anlasma-saglanamadi-1092372664.html
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sergen yalçın, yoğun bakım, hastane, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, sosyal medya, hastalık
sergen yalçın, yoğun bakım, hastane, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, sosyal medya, hastalık

Kardeşi yoğun bakımdaydı: Sergen Yalçın'dan ilk açıklama

00:33 08.01.2025
© AASergen Yalçın
Sergen Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
© AA
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Beşiktaş ile adı anılan teknik direktör Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Kılıç'ın hastanede tedavi gördüğü sürece ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yalçın, kardeşinin yoğun bakıma alındığını ancak sonrasında yoğun bakımdan çıktığını duyurdu.
Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Kılıç’ın yoğun bakımdan çıktığını duyurarak sevenlerine teşekkür etti.
Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Kılıç'ın hastanede tedavi gördüğü sürece ilişkin sosyal medya hesabından ilk kez paylaşım yaptı. Siyah-beyazlı takımın teklifini kardeşinin sağlık durumu nedeniyle reddeden Sergen Yalçın, kardeşinin yoğun bakımdan çıktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın "Kardeşim Gürsoy'un sağlık durumu için destek olan, dua eden ve güzel dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Çok şükür, yoğun bakımdan çıktı" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın kimdir?

Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Ali Rıza Sergen Yalçın, hem oyunculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde büyük başarılar elde etti. 5 Ekim 1972'de İstanbul'da doğan Yalçın, kariyerine Beşiktaş'ta başlarken Türkiye'nin en büyük kulüplerinde futbolculuk yaptı. Özellikle Beşiktaş, Galatasaray ve İstanbulspor gibi takımlarda başarılı sezonlar geçiren Sergen Yalçın, Türk futbolunun en yetenekli ofansif orta saha oyuncularından biri olarak tanınır. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapan Yalçın, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak büyük bir başarıya imza attı.
Beşiktaş Kulübü, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'a 1.5 yıllık sözleşme imzalattı. Vodafone Park'taki törene 20 bin taraftar katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2025
SPOR
Beşiktaş, Sergen Yalçın ile görüştü: Anlaşma sağlanamadı
5 Ocak, 21:41
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