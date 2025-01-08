https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/kardesi-yogun-bakimdaydi-sergen-yalcindan-ilk-aciklama-1092440029.html

Kardeşi yoğun bakımdaydı: Sergen Yalçın'dan ilk açıklama

Kardeşi yoğun bakımdaydı: Sergen Yalçın'dan ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Beşiktaş ile adı anılan teknik direktör Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Kılıç'ın hastanede tedavi gördüğü sürece ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

sergen yalçın

yoğun bakım

hastane

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü

sosyal medya

hastalık

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Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Kılıç’ın yoğun bakımdan çıktığını duyurarak sevenlerine teşekkür etti.Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Kılıç'ın hastanede tedavi gördüğü sürece ilişkin sosyal medya hesabından ilk kez paylaşım yaptı. Siyah-beyazlı takımın teklifini kardeşinin sağlık durumu nedeniyle reddeden Sergen Yalçın, kardeşinin yoğun bakımdan çıktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın "Kardeşim Gürsoy'un sağlık durumu için destek olan, dua eden ve güzel dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Çok şükür, yoğun bakımdan çıktı" ifadelerini kullandı.Sergen Yalçın kimdir?Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Ali Rıza Sergen Yalçın, hem oyunculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde büyük başarılar elde etti. 5 Ekim 1972'de İstanbul'da doğan Yalçın, kariyerine Beşiktaş'ta başlarken Türkiye'nin en büyük kulüplerinde futbolculuk yaptı. Özellikle Beşiktaş, Galatasaray ve İstanbulspor gibi takımlarda başarılı sezonlar geçiren Sergen Yalçın, Türk futbolunun en yetenekli ofansif orta saha oyuncularından biri olarak tanınır. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapan Yalçın, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak büyük bir başarıya imza attı.

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sergen yalçın, yoğun bakım, hastane, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, sosyal medya, hastalık