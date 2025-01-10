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Beşiktaş'ta kediye tekme atan saldırgan yakalandı
Beşiktaş'ta kediye tekme atan saldırgan yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul, Beşiktaş'ta yolda yürüdüğü sırada yanına çağırdığı kediye tekme atan saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T13:38+0300
2025-01-10T13:38+0300
yaşam
türkiye
istanbul
beşiktaş
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
kedi
kediye tekme attı
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İstanbul'da dün akşam saatlerinde Ulus Mahallesi'nde caddede yürüyen kişi, o sırada bir sitenin önünde gezen kediyi yanına çağırdı. Saldırgan kendisine doğru gelen kediye tekme atarken, aldığı darbenin etkisiyle savrulan kedi yaralandı. Saldırgan ise yoluna devam etti.İhbar sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayın ardından bindiği otobüsten Harbiye'de indiğini tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.Şişli'de bir inşaatta çalıştığı belirlenen Salih G. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Öte yandan saldırganın kediye tekme attığı anlar, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/internete-koyulan-hizli-kosma-videosu-ile-taninmisti-3-bacakli-kedi-tripod-mahallenin-maskotu-oldu-1092531176.html
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türkiye, istanbul, beşiktaş, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, kedi, kediye tekme attı
türkiye, istanbul, beşiktaş, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, kedi, kediye tekme attı

Beşiktaş'ta kediye tekme atan saldırgan yakalandı

13:38 10.01.2025
© FotoğrafBeşiktaş'ta kediye tekme atan saldırgan yakalandı
Beşiktaş'ta kediye tekme atan saldırgan yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© Fotoğraf
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İstanbul, Beşiktaş'ta yolda yürüdüğü sırada yanına çağırdığı kediye tekme atan saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İstanbul'da dün akşam saatlerinde Ulus Mahallesi'nde caddede yürüyen kişi, o sırada bir sitenin önünde gezen kediyi yanına çağırdı. Saldırgan kendisine doğru gelen kediye tekme atarken, aldığı darbenin etkisiyle savrulan kedi yaralandı. Saldırgan ise yoluna devam etti.
İhbar sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayın ardından bindiği otobüsten Harbiye'de indiğini tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.
Şişli'de bir inşaatta çalıştığı belirlenen Salih G. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Öte yandan saldırganın kediye tekme attığı anlar, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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