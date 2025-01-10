https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/besiktasta-kediye-tekme-atan-saldirgan-yakalandi-1092535106.html

Beşiktaş'ta kediye tekme atan saldırgan yakalandı

Beşiktaş'ta kediye tekme atan saldırgan yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul, Beşiktaş'ta yolda yürüdüğü sırada yanına çağırdığı kediye tekme atan saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı. 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T13:38+0300

2025-01-10T13:38+0300

2025-01-10T13:38+0300

yaşam

türkiye

istanbul

beşiktaş

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

kedi

kediye tekme attı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0a/1092535365_0:179:824:643_1920x0_80_0_0_595d110b04fd4039ade4c37df1c98e33.png

İstanbul'da dün akşam saatlerinde Ulus Mahallesi'nde caddede yürüyen kişi, o sırada bir sitenin önünde gezen kediyi yanına çağırdı. Saldırgan kendisine doğru gelen kediye tekme atarken, aldığı darbenin etkisiyle savrulan kedi yaralandı. Saldırgan ise yoluna devam etti.İhbar sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayın ardından bindiği otobüsten Harbiye'de indiğini tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.Şişli'de bir inşaatta çalıştığı belirlenen Salih G. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Öte yandan saldırganın kediye tekme attığı anlar, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/internete-koyulan-hizli-kosma-videosu-ile-taninmisti-3-bacakli-kedi-tripod-mahallenin-maskotu-oldu-1092531176.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, istanbul, beşiktaş, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, kedi, kediye tekme attı