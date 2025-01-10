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Bakan Şimşek sanayi üretimi ve iş gücü verilerini değerlendirdi: 'Ekonomimiz dayanıklılığını koruyor'
Bakan Şimşek sanayi üretimi ve iş gücü verilerini değerlendirdi: 'Ekonomimiz dayanıklılığını koruyor'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimi ve iş gücü verilerini değerlendirdi, sanayi üretiminin son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştığını... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım 2024 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi ve iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Zayıf dış talep koşulları ve dezenflasyon sürecine rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye yönelik politikalarımız sayesinde ekonomimiz dayanıklılığını koruyor" dedi. Bakan Şimşek sosyal medyasında yaptığı değerlendirmede verilerdeki olumlu gelişmelere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, iş gücü, ekonomi
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, iş gücü, ekonomi

Bakan Şimşek sanayi üretimi ve iş gücü verilerini değerlendirdi: 'Ekonomimiz dayanıklılığını koruyor'

15:14 10.01.2025
© AA / Celal GüneşHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AA / Celal Güneş
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimi ve iş gücü verilerini değerlendirdi, sanayi üretiminin son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım 2024 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi ve iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Zayıf dış talep koşulları ve dezenflasyon sürecine rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye yönelik politikalarımız sayesinde ekonomimiz dayanıklılığını koruyor" dedi.
Bakan Şimşek sosyal medyasında yaptığı değerlendirmede verilerdeki olumlu gelişmelere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Zayıf dış talep koşulları ve dezenflasyon sürecine rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye yönelik politikalarımız sayesinde ekonomimiz dayanıklılığını koruyor. Sanayi üretimi son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Kasımda istihdam aylık geriledi, ocak-kasım döneminde ise yıllık istihdam artışı 1 milyonu geçti. İşsizlik oranı kasımda yüzde 8,6 oldu."
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