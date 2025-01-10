https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/bakan-simsek-sanayi-uretimi-ve-is-gucu-verilerini-degerlendirdi-ekonomimiz-dayanikliligini-koruyor-1092543019.html

Bakan Şimşek sanayi üretimi ve iş gücü verilerini değerlendirdi: 'Ekonomimiz dayanıklılığını koruyor'

Bakan Şimşek sanayi üretimi ve iş gücü verilerini değerlendirdi: 'Ekonomimiz dayanıklılığını koruyor'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimi ve iş gücü verilerini değerlendirdi, sanayi üretiminin son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştığını... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T15:14+0300

2025-01-10T15:14+0300

2025-01-10T15:14+0300

ekonomi

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

iş gücü

ekonomi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım 2024 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi ve iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Zayıf dış talep koşulları ve dezenflasyon sürecine rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye yönelik politikalarımız sayesinde ekonomimiz dayanıklılığını koruyor" dedi. Bakan Şimşek sosyal medyasında yaptığı değerlendirmede verilerdeki olumlu gelişmelere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, iş gücü, ekonomi