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Bağcılar Belediye Başkanı seçilen Yasin Yıldız görevi devraldı
Bağcılar Belediye Başkanı seçilen Yasin Yıldız görevi devraldı
Sputnik Türkiye
Bağcılar Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle belediye başkanı seçilen Yasin Yıldız, görevi Abdullah Özdemir'den devraldı. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T01:43+0300
2025-01-10T01:44+0300
politika
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bağcılar
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İstanbul'da Bağcılar'ın yeni belediye başkanı Yasin Yıldız görevi Abdullah Özdemir'den devraldı.Bağcılar Belediyesi başkanlık makamında düzenlenen devir teslim törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, meclis üyeleri, birim müdürleri ve teşkilat mensupları katıldı.Devir teslim töreni sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Yasin Yıldız, Erdoğan'ın tüm Bağcılarlılara selamı olduğunu aktardı.Bağcılar Belediye Meclisi'nde, mevcut belediye başkanı Özdemir'in AK Parti İl Başkanlığı'na aday olmak için görevden ayrılmasının ardından seçim yapılmış, 30 oy alan Yasin Yıldız, Bağcılar Belediye Başkanı olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/saadet-deva-ve-gelecek-partilerinin-ortak-grup-calismalari-sona-erdi-grubun-adi-yeni-yol-oldu-1092517558.html
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bağcılar belediye başkanı yasin yıldız
bağcılar belediye başkanı yasin yıldız

Bağcılar Belediye Başkanı seçilen Yasin Yıldız görevi devraldı

01:43 10.01.2025 (güncellendi: 01:44 10.01.2025)
© AA / Cemal YurttaşBağcılar’ın yeni belediye başkanı Yasin Yıldız, görevi Özdemir'den devraldı.
Bağcılar’ın yeni belediye başkanı Yasin Yıldız, görevi Özdemir'den devraldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AA / Cemal Yurttaş
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Bağcılar Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle belediye başkanı seçilen Yasin Yıldız, görevi Abdullah Özdemir'den devraldı.
İstanbul'da Bağcılar'ın yeni belediye başkanı Yasin Yıldız görevi Abdullah Özdemir'den devraldı.
Bağcılar Belediyesi başkanlık makamında düzenlenen devir teslim törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, meclis üyeleri, birim müdürleri ve teşkilat mensupları katıldı.
Devir teslim töreni sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Yasin Yıldız, Erdoğan'ın tüm Bağcılarlılara selamı olduğunu aktardı.
Bağcılar Belediye Meclisi'nde, mevcut belediye başkanı Özdemir'in AK Parti İl Başkanlığı'na aday olmak için görevden ayrılmasının ardından seçim yapılmış, 30 oy alan Yasin Yıldız, Bağcılar Belediye Başkanı olmuştu.
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