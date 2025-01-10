https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/bagcilar-belediye-baskani-secilen-yasin-yildiz-gorevi-devraldi-1092519035.html

Bağcılar Belediye Başkanı seçilen Yasin Yıldız görevi devraldı

Bağcılar Belediye Başkanı seçilen Yasin Yıldız görevi devraldı

Sputnik Türkiye

Bağcılar Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle belediye başkanı seçilen Yasin Yıldız, görevi Abdullah Özdemir'den devraldı. 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T01:43+0300

2025-01-10T01:43+0300

2025-01-10T01:44+0300

politika

yasin yıldız

abdullah özdemir

bağcılar

ak parti

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İstanbul'da Bağcılar'ın yeni belediye başkanı Yasin Yıldız görevi Abdullah Özdemir'den devraldı.Bağcılar Belediyesi başkanlık makamında düzenlenen devir teslim törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, meclis üyeleri, birim müdürleri ve teşkilat mensupları katıldı.Devir teslim töreni sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Yasin Yıldız, Erdoğan'ın tüm Bağcılarlılara selamı olduğunu aktardı.Bağcılar Belediye Meclisi'nde, mevcut belediye başkanı Özdemir'in AK Parti İl Başkanlığı'na aday olmak için görevden ayrılmasının ardından seçim yapılmış, 30 oy alan Yasin Yıldız, Bağcılar Belediye Başkanı olmuştu.

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bağcılar belediye başkanı yasin yıldız