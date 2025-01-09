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Saadet, Deva ve Gelecek partilerinin ortak grup çalışmaları sona erdi: Grubun adı 'Yeni Yol' oldu
Saadet, Deva ve Gelecek partilerinin ortak grup çalışmaları sona erdi: Grubun adı 'Yeni Yol' oldu
Sputnik Türkiye
TBMM'de Deva, Gelecek ve Saadet partileri arasında ortak grup kurma çalışmaları tamamlandı. Kurulan yeni grubun adının 'Yeni Yol' olacağı belirtildi. 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T23:47+0300
2025-01-09T23:54+0300
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), Deva, Gelecek ve Saadet Partisi arasında yapılan görüşmelerde ortak çatı partisi kurulmasına karar verilmişti. Ortak grup kurma çalışmalarının sona erdiği bilgisi verildi.Gelecek, Saadet ve Deva partileri Genel Başkanları bugün akşam saatlerinde buluşarak ortak grup yapısıyla ilgili çalışmaları mutabakatla tamamladı. Buna göre yeni oluşturulan grubun adı 'Yeni Yol' olarak belirlendi.Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Genel başkanlar, partiler arasında kurulan ortak komisyonların önerisi üzerine, ortak grup amacıyla, meclis iç tüzüğü gereği kurulması gereken parti tüzel kişiliğinin isminin 'Yeni Yol' olmasına karar vermişlerdir" ifadesini kullandı.Ayrıca, kurucular kurulunda yer alacak isimler, program ve tüzük taslağı da onaylandığı belirtilirken kuruluşla ilgili hukuki sürecin 10 Ocak Cuma günü başlatılacağı duyuruldu.Kuruluş ile ilgili süreçlerin yarın ilgili komisyon tarafından başlatılacağını aktaran Arıkan, Saadet Partisinin, bütün çalışmalarında ve teşkilatlanma çalışmalarında "Saadet Partisi" ismi ve teşkilatlarıyla, Milli Görüş esaslarına bağlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/deva-gelecek-ve-saadet-partisi-ortak-cati-partisi-kuracaklarini-acikladi-1090317830.html
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gelecek partisi, saadet partisi, deva partisi, demokrasi ve atılım partisi (deva), tbmm, tbmm genel kurulu
gelecek partisi, saadet partisi, deva partisi, demokrasi ve atılım partisi (deva), tbmm, tbmm genel kurulu

Saadet, Deva ve Gelecek partilerinin ortak grup çalışmaları sona erdi: Grubun adı 'Yeni Yol' oldu

23:47 09.01.2025 (güncellendi: 23:54 09.01.2025)
© AA / Doğukan KeskinkılıçTBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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TBMM'de Deva, Gelecek ve Saadet partileri arasında ortak grup kurma çalışmaları tamamlandı. Kurulan yeni grubun adının 'Yeni Yol' olacağı belirtildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), Deva, Gelecek ve Saadet Partisi arasında yapılan görüşmelerde ortak çatı partisi kurulmasına karar verilmişti. Ortak grup kurma çalışmalarının sona erdiği bilgisi verildi.
Gelecek, Saadet ve Deva partileri Genel Başkanları bugün akşam saatlerinde buluşarak ortak grup yapısıyla ilgili çalışmaları mutabakatla tamamladı. Buna göre yeni oluşturulan grubun adı 'Yeni Yol' olarak belirlendi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Genel başkanlar, partiler arasında kurulan ortak komisyonların önerisi üzerine, ortak grup amacıyla, meclis iç tüzüğü gereği kurulması gereken parti tüzel kişiliğinin isminin 'Yeni Yol' olmasına karar vermişlerdir" ifadesini kullandı.
Ayrıca, kurucular kurulunda yer alacak isimler, program ve tüzük taslağı da onaylandığı belirtilirken kuruluşla ilgili hukuki sürecin 10 Ocak Cuma günü başlatılacağı duyuruldu.
Kuruluş ile ilgili süreçlerin yarın ilgili komisyon tarafından başlatılacağını aktaran Arıkan, Saadet Partisinin, bütün çalışmalarında ve teşkilatlanma çalışmalarında "Saadet Partisi" ismi ve teşkilatlarıyla, Milli Görüş esaslarına bağlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğini kaydetti.
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
POLİTİKA
DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ortak çatı partisi kuracaklarını açıkladı
12 Kasım 2024, 21:27
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